Nhân dịp khai mạc Hộị nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 vào ngày 7/9, tại thủ đô Vienna, CH Áo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có thông điệp gửi tới hội nghị.

Thưa Ngài Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Áo,

Thưa Ngài Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới,

Thưa toàn thể Hội nghị,

Thay mặt Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, tôi bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Ngài Chủ tịch Hội đồng quốc gia Áo, Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) về lời mời tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 tại thủ đô Vienna tươi đẹp. Tôi cũng xin gửi lời chào thân ái từ Việt Nam tới toàn thể quý vị đại biểu.

Trong bối ảnh u ám, đầy lo lắng trên toàn cầu về đại dịch COVID-19, chúng tôi đánh giá cao nỗ lực tuyệt vời, ý chí mạnh mẽ của Quốc hội Áo tổ chức hội nghị lần này, để các nghị sĩ chúng ta, những người đại diện cho nhân dân, được gặp gỡ trực tiếp thể hiện tinh thần đoàn kết đa phương, chung tay hành động chiến thắng đại dịch COVID-19, gìn giữ nền hòa bình, phục hồi và phát triển kinh tế bền vững.

Thưa quý vị,

Cùng với nhiều cơ hội mới mở ra, thế giới hiện nay đối mặt với rất nhiều thách thức nghiêm trọng về các cuộc xung đột kéo dài, nạn khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, nhất là sự tàn phá khủng khiếp của đại dịch COVID-19,… Đó là những thách thức mà không một quốc gia, hay riêng một cường quốc nào có thể giải quyết, mà phải là sự hợp tác đa phương, chung tay của các quốc gia. Những người dân mà chúng ta là đại diện đang thúc giục chúng ta vượt qua các khác biệt, chung tay hành động nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.

Trên tinh thần đó, các nghị viện chúng ta cần thể hiện vai trò dẫn dắt và đồng hành với các chính phủ, thúc đẩy hợp tác đa phương, kết nối gia tăng nguồn lực, phát huy sự nỗ lực, sức sáng tạo của mỗi người dân, doanh nghiệp để vượt qua đại dịch COVID-19, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân, gìn giữ môi trường hòa bình, phục hồi và phát triển kinh tế bền vững. Chúng tôi đánh giá cao vai trò quan trọng của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) trong việc kêu gọi các nghị viện trên toàn thế giới tăng cường hợp tác và đoàn kết quốc tế.

Là Chủ tịch Hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA-41) năm 2020 và tại Đại hội đồng AIPA-42, Quốc hội Việt Nam đã cùng các thành viên AIPA đoàn kết, ủng hộ chính phủ các nước ASEAN tập trung kiểm soát dịch COVID-19 với nhiều biện pháp thiết thực vì người dân, doanh nghiệp. Quốc hội Việt Nam vừa ban hành nghị quyết đặc biệt để Chính phủ chủ động kiểm soát dịch COVID-19.

Từ thực tiễn Việt Nam, tôi xin có một số chia sẻ:

Thứ nhất, người dân phải là trung tâm cho mọi nỗ lực và chính sách quốc gia. Hòa bình và phát triển bền vững chỉ có thể đạt được khi người dân được đảm bảo cơ bản các điều kiện sống an toàn và hạnh phúc, ấm no.

Thứ hai, thực hiện công bằng vaccine cho mọi người; củng cố hệ thống y tế tự cường; hợp tác sản xuất vaccine; chuyển đổi số quốc gia phải gắn với nâng cao kỹ năng số cho người lao động; tạo thuận lợi cho sản xuất, lưu thông hàng hoá và dịch vụ; mở cửa cho việc đi lại qua biên giới nhưng bảo đảm an toàn y tế.

Thứ ba, Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và các cơ chế đa phương hiệu quả là cơ sở cho kết nối hài hòa giữa chủ nghĩa đa phương ở cấp độ toàn cầu với thực tiễn của khu vực và quốc gia vì hòa bình, phát triển bền vững.

Là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an 2020-2021, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy gắn kết giữa ASEAN và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về các vấn đề hòa bình, an ninh, phát triển khu vực.

Xin trân trọng cám ơn.