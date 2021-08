Chính phủ Singapore gần đây đã thay đổi chiến lược về Cách tốt nhất để đối phó với Covid-19 từ việc coi nó là “đại dịch” (pandemic) sang “bệnh đặc hữu” (endemic). Họ không còn nhắm đến “zero case” (tình trạng hoàn toàn không có ca lây nhiễm).

Singapore chấp nhận thực tế rằng Covid-19 sẽ tiếp tục tồn tại trong cộng đồng trong một thời gian dài sắp tới và cộng đồng phải học cách sống với nó tốt nhất có thể, với một số thay đổi được áp dụng trong hành vi chung.

Lý do thay đổi chiến lược

Đằng sau sự thay đổi chiến lược này là thực tế ở Singapore:

Đất nước này luôn phụ thuộc vào thương mại để bù đắp cho việc không có bất kỳ tài nguyên thiên nhiên nào. Giao dịch là huyết mạch của Singapore.

Singapore đã thiết lập cơ sở hạ tầng và khung pháp lý phù hợp để giúp mọi thứ trở nên dễ dàng và suôn sẻ cho các doanh nghiệp đặt văn phòng khu vực, và phù hợp hơn với tình hình hiện tại, khả năng đi lại tự do của các doanh nhân trong và ngoài Singapore.

Singapore cũng đã tự quảng bá mình là một trung tâm điểm đến du lịch; không phải để ngắm vẻ đẹp tự nhiên mà là một loạt các “điểm tham quan nhân tạo” như khu phức hợp Marina Bay Sand, công viên giải trí Universal Studios, giải đua F1 ban đêm, khu sinh thái Gardens by the Bay, thiên đường mua sắm Orchard Road, một trung tâm du thuyền trong khu vực, cũng như khu văn hóa ẩm thực, nghệ thuật, triển lãm, hội nghị. Tất cả đều phụ thuộc vào sự di chuyển tự do của con người.

Quốc đảo này có năng lực và cơ sở y tế đẳng cấp thế giới, có khả năng điều trị những bệnh nhân bị lây nhiễm, đặc biệt là những người cần hỗ trợ oxy hoặc ICU.

Họ cũng thấy rằng “Zero Covid” không bao giờ xảy ra. Trường hợp mới nhất được nêu ra là New Zealand đã không có trường hợp dương tính nào trong nhiều tháng qua nhưng từ 1 trường hợp lây nhiễm, tình hình đã nhanh chóng leo thang, mặc dù quốc gia này đã bắt đầu đóng cửa ngay lập tức.

Ông Heng Aw (Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Moving Walls tại Singapore): Chính phủ Singapore tuân theo thói quen lập kế hoạch cho tương lai thông thường và không để mọi thứ trở nên may rủi

Tiêm vắc xin là chìa khóa - chỉ khi có ít nhất 70% hoặc 80% dân số được tiêm chủng thì cuộc sống mới có thể chuyển sang giai đoạn “bệnh đặc hữu”. Đây là điều mà hiện nay chính phủ Singapore tập trung vào.

Điều cần thiết là phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác - đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, sử dụng công nghệ trong ứng dụng “TraceTogether” giúp theo dõi tiếp xúc và kiểm tra những người lao động có tiếp xúc thường xuyên với cộng đồng, ví dụ: nhân viên phục vụ ăn uống, tài xế taxi v.v…

Nhưng trước tình hình hiện tại, chính phủ đã thực hiện các biện pháp nghiêm khắc và các kế hoạch hỗ trợ để chống lại đại dịch.

Họ đã áp đặt nhiều mức độ 'lockdown' (phong toả) khác nhau được gọi là “circuit breaker” (đóng cầu giao điện).

Mặc dù Singapore không bao giờ bị đóng cửa hoàn toàn, giống như những gì đã thấy ở Việt Nam, Malaysia hay Ấn Độ, nhưng người dân bị hạn chế di chuyển ra ngoài để mua đồ dùng hàng ngày và thực phẩm. Đã có những cuộc mua bán hoảng loạn ngắn ngủi khi các biện pháp được công bố lần đầu tiên nhưng sau khi chính phủ đưa ra thông báo đảm bảo rằng nguồn cung cấp sẽ không bị ảnh hưởng, kể từ đó không có tình trạng mua bán hoảng loạn nào xảy ra.

Các biện pháp khác được thực hiện bao gồm:

Làm việc tại nhà là mặc định - ban đầu không ai được phép làm việc tại văn phòng, sau đó chỉ có tối đa 50% nhân viên được phép trở lại văn phòng và họ phải giữ luật cách nhau 1 mét. Người dân không ăn uống trong nhà hàng, khu ăn uống, trung tâm bán hàng rong, quán cà phê v.v… Quy định này dần dần giảm xuống còn 2, sau đó là 5 người trong một nhóm khi đi ăn. Giờ đây, chỉ những người được tiêm chủng đầy đủ mới có thể tham gia nhóm 5 người.

Người dân không tổ chức tụ tập ngoài trời nhiều hơn 2, sau đó là 5 người; Vẫn bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ở ngoài trời hoặc trong nhà.

Các tình huống tiếp xúc gần như tập thể dục, mát-xa, chăm sóc da mặt ban đầu bị cấm, sau đó dần dần được nới lỏng, chỉ quy định đeo khẩu trang và số lượng hạn chế.

Một điểm giám sát y tế ở Singapore. Ảnh: Reuters

Ban đầu không được phép tụ tập công khai như cầu nguyện tôn giáo, đám cưới, đám tang… nhưng dần dần, số lượng nhỏ hơn được phép.

Đa số mọi người hiểu sự cần thiết của những hạn chế như vậy và tuân thủ theo. Nhiều người thực sự thích chỉ thị làm việc tại nhà. "Lời phàn nàn" chính của họ là không có khả năng đi du lịch bên ngoài Singapore để giải trí và nghỉ lễ hàng năm. Hầu hết đều coi những hạn chế là một sự bất tiện và không phải là khó khăn thực sự.

Mối quan tâm chính của họ là khả năng tiếp tục có việc làm. Hầu hết họ lo sợ bị mất việc làm do kinh doanh chậm lại, không chỉ ở Singapore mà còn trên toàn cầu.

Tuy nhiên, chính phủ đã vào cuộc hỗ trợ chi phí tiền lương của các công ty. Một số lĩnh vực như hàng không, du lịch… được hỗ trợ nhiều nhất từ chính phủ. Họ chỉ phải trả một phần nhỏ trong tổng lương cho nhân viên. Doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác có thể được hỗ trợ ít hơn, và trong ít khoảng thời gian ít hơn. Mức hỗ trợ này, tuỳ theo ngành, đã dần bị rút lại nhưng một số ngành hiện tại vẫn được hỗ trợ.

Chính phủ cũng tăng cường giúp doanh nghiệp tiến hành các khóa đào tạo và phát triển kỹ năng để đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho những người lao động đã bị cho thôi việc hoặc muốn chuyển đổi nghề nghiệp. Họ cũng tạo ra sự hỗ trợ phù hợp với công việc. Mục đích là giữ cho mọi người được tuyển dụng hoặc được đào tạo, miễn là họ muốn.

Dần mở cửa trở lại

Với tư cách là một cư dân của Singapore, sau đây là suy nghĩ của tôi về cách xử lý Covid của chính phủ cho đến nay:

Chính quyền đã thông báo rõ ràng và thường xuyên, cho người dân. Thực tiễn này phù hợp với các thực tiễn tốt nhất của PR và quản lý khủng hoảng: Giao tiếp, giao tiếp, giao tiếp.

Họ đã tuân theo các phương pháp khoa học và nghiên cứu mới nhất, tốt nhất từ khắp nơi trên thế giới. Họ tin tưởng vào những phát hiện từ nghiên cứu y khoa của các trường đại học danh tiếng, cơ quan y tế, nhà khoa học... Họ không tin vào những lý thuyết cảm tính hoặc phi khoa học.

Chính phủ Singapore tuân theo thói quen lập kế hoạch cho tương lai thông thường và không để mọi thứ trở nên may rủi. Họ lên kế hoạch và đặt hàng vật tư y tế và vắc xin, thậm chí trước khi vắc xin được xác nhận là có sẵn. Họ đã chủ động đặt hàng để trở thành một trong những nước đầu tiên trên thế giới có nguồn cung cấp vắc xin.

Singapore tập trung vào việc mở cửa lại nền kinh tế và biên giới một cách thận trọng, với các dữ liệu hỗ trợ. Ảnh: Reuters

Họ đã thiết lập các quy trình hậu cần và thực hiện của quá trình xét nghiệm, truy tìm mối liên hệ và ổ tiêm chủng. Mọi thứ diễn ra trật tự và hàng đợi di chuyển nhanh chóng khi mọi người phải đi xét nghiệm hoặc tiêm chủng.

Họ trấn an công chúng rằng có đủ nguồn cung cấp thực phẩm để mọi người không phải mua sắm hoảng loạn. Khi mọi người hoảng sợ mua sắm và tụ tập thành đám đông rất lớn, khả năng lây lan virus sẽ tăng lên. Điều này đã không xảy ra.

Chính phủ Singapore đã hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp để tình trạng dư thừa và sa thải được giữ ở mức tối thiểu. Điều này làm giảm nỗi sợ hãi của người dân về việc mất thu nhập.

Họ lặng lẽ không gia hạn một số giấy phép lao động hoặc thị thực đã đến lúc gia hạn. Điều này đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn cho người dân địa phương và cũng khiến người dân địa phương bớt bực bội hơn

Singapore tập trung vào việc mở cửa lại nền kinh tế và biên giới một cách thận trọng, với các dữ liệu hỗ trợ. Họ không vội vã trong bất cứ điều gì. Họ kiên định và có tính toán, không cảm tính.

Họ trừng phạt những người vi phạm các hạn chế được đưa ra. Họ bỏ tù hoặc trục xuất những người nước ngoài vi phạm nghiêm trọng. Điều này cho mọi người thấy rằng chính phủ nghiêm túc thực thi các quy tắc vì lợi ích của toàn dân.

Chính phủ thực hiện tiếp cận một cách thực tế và hợp lý để cố gắng đối phó với tình huống Covid này. Singapore có một số thực tế nhất định (đảo nhỏ, không có tài nguyên thiên nhiên, phụ thuộc vào thương mại…) và đã đưa ra quyết định dựa trên những thực tế đó.

May mắn thay, họ có một kho dự trữ quốc gia khổng lồ được xây dựng trong nhiều năm cho phép họ hỗ trợ tài chính để xử lý tình huống, ví dụ: để đặt hàng trước lớn cho vắc xin, hỗ trợ tài chính cho các công ty.

Tóm lại, chính phủ Singapore đã làm nhiều điều đúng đắn - họ đã thực hiện các bước để trấn an người dân rằng chính phủ biết họ đang làm gì. Nó cho mọi người hy vọng và tin tưởng rằng chúng tôi sẽ vượt qua giai đoạn này. Họ hỗ trợ tài chính cho những người sử dụng lao động, những người sau đó tiếp tục tạo kế sinh nhai cho người lao động.

Vì vậy, kết quả là, may mắn thay, đối với hầu hết mọi người ở Singapore, Covid là một sự bất tiện và khó chịu hơn là bi kịch và tổn thương con người mà một số quốc gia khác đã phải đối mặt. Số ca tử vong thấp và cuộc sống vẫn tiếp diễn. Mọi thứ đang dần mở cửa trở lại, hy vọng nền kinh tế và cửa khẩu sẽ một lần nữa quay trở lại những ngày trước tháng 3/2020.

Heng Aw - Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Moving Walls; Giám đốc điều hành LVP Investment Holding (từ Singapore)