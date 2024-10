Công ty cổ phần công nghệ Giải pháp quốc tế VNCS (VNCS Global) được thành lập từ năm 2020, là công ty liên doanh giữa Tập đoàn công nghệ Terilogy (Nhật Bản) và Công ty cổ phần công nghệ an ninh không gian mạng Việt Nam (VNCS). VNCS Global là công ty tiên phong trong lĩnh vực an toàn thông tin tại Việt Nam nhận vốn đầu tư tại nước ngoài, với mục tiêu phát triển các sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin phục vụ thị trường Nhật Bản, Việt Nam và các quốc gia trong khu vực. VNCS Global chuyên cung cấp cho thị trường các sản phẩm và dịch vụ ATTT (SOC, MSSP, Pentest, Redteam...) hàng đầu, phối hợp quy trình công nghệ và dịch vụ với tiêu chuẩn Nhật Bản khắt khe cùng đội ngũ kỹ sư, chuyên gia ATTT chất lượng cao của Việt Nam.