VNPT được chọn là đơn vị cung cấp toàn bộ hạ tầng viễn thông, các giải pháp số hóa và dịch vụ số phục vụ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

VNPT đem ứng dụng điểm danh gương mặt qua mã QR Code bằng giải pháp công nghệ nhận diện khuôn mặt VnFace phục vụ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

</figure>

<p>Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra từ ngày 1 - 3/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội với hơn 1.100 đại biểu chính thức được triệu tập từ khắp mọi miền Tổ quốc.<br>Điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội lần này là việc tăng cường thảo luận, với 10 diễn đàn chuyên đề nhằm huy động trí tuệ tập thể để giải quyết các vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức Công đoàn hiện nay. Đặc biệt, việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào khâu tổ chức và điều hành hoạt động của Đại hội giúp tăng cường rõ nét hiệu quả ở hàng loạt khía cạnh như: Sự chuẩn xác, tiết giảm thời gian tổ chức, tiết kiệm chi phí in ấn tài liệu, nâng cao chất lượng thảo luận cũng như sự tương tác với đại biểu.</p>

<p>Là doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông và CNTT, tích cực đồng hành cùng công cuộc chuyển đổi số quốc gia với hàng loạt dự án trọng điểm đã triển khai thành công chuyển đổi số, Tập đoàn VNPT đã được Tổng Liên đoàn Liên đoàn Việt Nam lựa chọn là đơn vị cung cấp toàn bộ hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin phục vụ Đại hội.</p>

<p>Cụ thể, VNPT sẽ trang bị đường truyền số liệu, mạng wifi chuyên dụng đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong suốt các ngày diễn ra Đại hội. Các các hạng mục cụ thể gồm: Kênh Internet trực tiếp trong nước/quốc tế 300 Mbps, kênh truyền dự phòng; hệ thống wifi cho phòng họp báo; domain name; khảo sát và khởi tạo, thiết lập dịch vụ; nhân sự trực vận hành và hỗ trợ người dùng…</p>

VNPT sẽ trang bị đường truyền số liệu, mạng Wi-Fi chuyên dụng đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong suốt các ngày diễn ra Đại hội.

<figcaption>VNPT sẽ trang bị đường truyền số liệu, mạng Wi-Fi chuyên dụng đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong suốt các ngày diễn ra Đại hội. </figcaption>

</figure>

<p>Bên cạnh đó, Tập đoàn VNPT cũng cung cấp các giải pháp số hóa tại Đại hội gồm: Điểm danh gương mặt qua mã QR Code bằng giải pháp công nghệ nhận diện khuôn mặt VnFace của VNPT. Dịch vụ VnFace sử dụng các công nghệ Deep Learning trên dữ liệu lớn và AI đạt độ chính xác cao, chống giả mạo và gian lận, tránh các hành vi sử dụng ảnh hay video để thực hiện điểm danh; cùng với hàng loạt công nghệ hiện đại khác như Similarity Search, nhận dạng lời nói tự động, Text to Speech, Edge Computing cho phép tính toán, xử lý dữ liệu giúp tăng tốc độ và giảm thiểu tối đa chi phí cũng như mã hóa an ninh SHA giúp đảm bảo an toàn dữ liệu.</p>

<p>Ngoài ra, Tập đoàn VNPT còn hỗ trợ các đại biểu sử dụng phần mềm App Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, cài đặt chương trình, hỗ trợ đại biểu tải và sử dụng ứng dụng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Ứng dụng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam được kích hoạt sử dụng nhằm hỗ trợ công tác tổ chức theo hướng hiện đại và tiết kiệm chi phí, nguồn lực con người; giúp thuận lợi cho tìm kiếm thông tin và sử dụng tài liệu của các đại biểu; tối ưu quá trình tương tác giữa Ban tổ chức Đại hội và đại biểu tham dự. </p>

<p>Giải pháp phần mềm App bao gồm 2 hệ thống thành phần là Ứng dụng di động và trang portal cho người dùng, trang quản trị hệ thống của Ban tổ chức - giúp theo dõi, kiểm soát tiến độ Đại hội, tiết kiệm thời gian và chi phí in ấn tài liệu cũng như nhân lực tham gia, minh bạch kết quả biểu quyết/bầu cử, hỗ trợ công tác tổng hợp, báo cáo và thống kê…</p>

<p>Trong thời gian diễn ra Đại hội, VNPT cũng cung cấp 1.200 SIM Data gói cước YoLo 1Gb/ngày tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam cho toàn bộ các đại biểu tham dự để trải nghiệm những tiện ích mới nhất trên mạng dịch vụ, phục vụ ngay cho quá trình đại biểu tham gia Đại hội.</p>

