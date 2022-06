VNVC nỗ lực cung ứng đủ vắc xin cho trẻ em và người lớn

Ngày 19/6/2022, VNVC khai trương thêm 2 Trung tâm tiêm chủng tại tỉnh Nghệ An là VNVC Đô Lương (xóm Yên Trường, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương) và VNVC Thái Hòa (38 Lê Hồng Phong, Khối Tân Thành, P. Hòa Hiếu, Thị xã Thái Hòa). Đây là 2 trung tâm VNVC thứ 68 và 69 trên toàn quốc, và là trung tâm thứ 3 và 4 tại tỉnh Nghệ An, góp phần mang kho vắc xin hiện đại và đầy đủ các loại vắc xin phòng hơn 50 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đến gần hơn với người dân, rút ngắn khoảng cách địa lý và tạo tâm lý an tâm khi tiêm vắc xin phòng bệnh.