Mới đây, PV VietNamNet vừa tới thôn Bình Hưng, xã Hương Bình, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh thăm và trao số tiền hơn 20 triệu đồng tới gia đình nữ sinh Phan Ngọc Hà.

Hà là nhân vật trong bài viết: "Nữ sinh đau đớn chứng kiến bố lên cơn co giật, cấu mẹ thâm tay". Khác với nhiều bạn bè đồng trang lứa, ánh mắt của nữ sinh Phan Ngọc Hà (lớp 9 Trường THCS Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) luôn thấp thoáng nỗi buồn. Nghĩ đến lúc bố lên cơn co giật, đầu va xuống đất phải dùng đến thuốc an thần để khâu vết thương, cô gái nhỏ lại co mình lại sợ hãi.

Hà là con gái duy nhất của vợ chồng anh Phan Đức Thuần (SN 1976) và chị Dương Thị Tú Anh (SN 1986, cùng trú thôn Bình Hưng, xã Hương Bình, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Anh Thuần mắc bệnh Parkinson hơn 10 năm nay khiến cuộc sống gia đình lâm vào khốn khó, luôn thuộc diện "hộ nghèo bền vững" của xã.

Báo VietNamNet đã trao món quà của độc giả tới gia đình nữ sinh Ngọc Hà.

Nhiều lần chứng kiến bố lên cơn co giật, Hà vô cùng sợ hãi. Em từng ngỏ ý với mẹ muốn bỏ học vào Nam làm công nhân, phụ mẹ kiếm tiền lo cho gia đình, song thấy mẹ đau lòng, mong mỏi em học để thoát nghèo, Hà lại thôi ý định.

Sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết, độc giả đã gửi về ủng hộ nữ sinh Hà số tiền hơn 20 triệu đồng. Món quà này đã được báo PV VietNamNet trao tận tay gia đình.

Chị Dương Thị Tú Anh (mẹ của Hà) cho biết: "Bố nhiều lần lên cơn co giật, bệnh tình ngày càng chuyển nặng. Thấy Hà lúc nào cũng buồn rầu, lo lắng tôi cũng rất thương con. Cảm ơn độc giả VietNamNet đã có sự sẻ chia tới gia đình. Hi vọng một ngày nào đó bố của Hà sẽ sớm khỏe trở lại để cùng tôi chăm sóc, nuôi dạy con gái".