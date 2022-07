Vợ cũ của ông Trump qua đời vì bị chấn thương nặng

Bà Ivana. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters dẫn lời một phát ngôn viên cảnh sát cho biết, bà Ivana Trump, 73 tuổi, được tìm thấy đã tử vong ở chân cầu thang nhà riêng tại Manhattan vào ngày 14/7. Sở Cảnh sát New York cho biết cái chết của bà Ivana Trump "không có dấu hiệu tội phạm".

Trong một thông báo đưa ra ngày 15/7, OCME cho biết: "Giám định y khoa đã xác định nguyên nhân tử vong của bà Ivana là một tai nạn, do các vết thương vì va đập mạnh ở phần thân gây ra".

Theo The Guardian, giới chức y tế Mỹ coi đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các trường hợp tử vong do thương tích ở những người từ 65 tuổi trở lên. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, khoảng 64/100.000 người cao tuổi tử vong do tai nạn té ngã.

Bà Ivana là người mẫu lớn lên ở Tiệp Khắc. Bà kết hôn với ông Donald Trump vào năm 1977 và ly hôn vào năm 1992. Cả hai có với nhau ba người con, gồm Donald Jr. (1977), Ivanka (1981) và Eric (1984).