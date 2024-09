Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) có mưa lớn, nước dâng lên cao. Do đó, phần đập đất vai trai của công trình thuỷ lợi Hà Thanh bị vỡ khoảng 50m. Nước từ công trình này đổ xuống, gây ngập từ 1-1,5m làm ảnh hưởng khoảng 400 hộ dân thuộc 3 thôn của xã Đông Hải.

Nước lớn từ đập dồn vào khu dân cư. Ảnh: Quảng Ninh 24h

UBND huyện Tiên Yên đã di dời các hộ dân bị ảnh hưởng về nơi an toàn từ sáng nay (9/9). Sự cố không có thiệt hại về người. Công trình này không phải là hồ chứa chỉ là đập dâng trên sông, nên lượng nước trữ không nhiều và hiện nước đang rút dần.

Trao đổi với PV VietNamNet trưa nay, Bí thư Huyện ủy Tiên Yên Nguyễn Chí Thành thông tin, trên mạng xã hội lan truyền thông tin vỡ đê ở Tiên Yên là không đúng. Thực tế đây là đập dâng của Công ty Thuỷ lợi Miền Đông tích nước để phục vụ sản xuất. Có 1 đoạn nhỏ bờ kè đất xung yếu nên khi nước lớn thì tràn qua gây nên sự cố.

Khoảng 400 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố. Ảnh: CTV

Đến thời điểm này, ngành nông nghiệp và huyện Tiên Yên đã gia cố được phần đê xung yếu. Theo ông Thành, hiện nước lũ từ Bình Liêu đổ xuống rất lớn, nguy cơ gây ngập thị trấn khiến công tác phòng chống, bảo vệ nhân dân, tài sản trở nên cấp thiết.

Một trường mầm non bị nước tràn vào gây ngập nhẹ. Ảnh: CTV

Hàng trăm chiến sĩ công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã được điều động nhanh chóng giúp dân di chuyển đồ đạc, vật dụng sinh hoạt gia đình đến nơi an toàn.