Kết thúc tập đầu của The Face Vietnam 2023, nhiều khán giả bàn tán vì những "drama" trong chương trình. Phần ghi hình hiệu của bốn giám khảo gây ra cuộc tranh luận chỉ vì giành chỗ đứng.

Trong khi đó, khán giả ngán ngẩm vì quá nhiều yếu tố mang tính chiêu trò trong truyền hình thực tế.

Cãi nhau vì giành chỗ đứng

Trở lại sau 5 năm, The Face được khán giả mong đợi là chương trình đặt yếu tố chuyên môn lên hàng đầu, hạn chế tối đa drama trong show người mẫu. Tuy nhiên, sau tập 1, khán giả vẫn chứng kiến nhiều màn tranh giành khá gay gắt.

Ban đầu là việc lựa chọn thí sinh, nhưng điều khán giả thấy khó hiểu hơn là màn tranh giành chỗ đứng của huấn luyện viên lúc 4h sáng, làm khó ê-kíp dù quay gần 24 giờ.

Vụ việc bắt đầu khi nhà sản xuất yêu cầu 4 huấn luyện viên bốc thăm vị trí đứng. Ban đầu, Minh Triệu và Kỳ Duyên đồng ý nhưng sau đó phát hiện họ không đứng cùng nhau, từ chối ghi hình.

Lý do Kỳ Duyên - Minh Triệu đưa ra là hai người cùng team, không thể đứng hai bên cách xa nhau khiến khán giả hiểu lầm họ là hai người riêng biệt. Minh Triệu đưa ra lý do "đầu óc không còn minh mẫn do quay đêm" và yêu cầu được đứng gần nhau.

Vũ Thu Phương và Anh Thư không chấp nhận yêu cầu đó và cho rằng phía Minh Triệu đang dùng yêu sách, phá vỡ yêu cầu của nhà sản xuất. Thậm chí, hai "đàn chị" yêu cầu Kỳ Duyên và Minh Triệu "bớt ngang ngược lại".

"Từ thời của chị đến thời của Vũ Thu Phương đều có tôn ti, trật tự. Những điều em làm là đang làm hại chính em", Anh Thư nói.

Trong khi đó, Vũ Thu Phương nhắc lại chuyện giành chỗ đứng tại show thời trang riêng, nhắc nhở hai người: "Em không có quyền nói về vị trí đứng của chị".

Màn tranh giành vị trí đứng của bốn huấn luyện viên kéo dài 1 giờ đồng hồ, đòi hủy quay... gặp nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Nhiều người cho rằng đây là "drama" không đáng có trong chương trình thực tế về người mẫu, tin vào những gì diễn ra trên màn ảnh và công kích huấn luyện viên.

Mạng xã hội chia làm hai luồng ý kiến trái chiều, một bên ủng hộ cách Anh Thư và Vũ Thu Phương "chỉnh" Kỳ Duyên Minh Triệu: "Là đàn em, lại đồng ý bốc thăm sau đó lại giở trò không đồng ý quay", "Kỳ Duyên lúc nào cũng hay thắc mắc, mang từ chương trình này đến game show khác", "Đồng ý cách ứng xử của Vũ Thu Phương và Anh Thư. Không thể có chuyện đòi hủy quay dù đã thỏa thuận"...

Số khác lại cho rằng giữa lúc truyền hình thực tế thoái trào, đây có thể là chiêu bài của nhà sản xuất.

"Lại là những drama cãi nhau thế này à? Tôi không nghĩ thời buổi này còn có những kiểu thế này đấy", "Khán giả thừa biết đây là cách để chương trình hướng sự chú ý đến khán giả", "Nếu không có drama của huấn luyện viên, chắc chương trình không được bàn tán nhiều thế này đâu"... là một số bình luận của khán giả sau khi xem xong tập 1.

Drama - yếu tố không thể thiếu của show người mẫu

The Face không chỉ là chương trình tìm ra người mẫu chiến thắng, đó là cuộc chiến của bộ ba huấn luyện viên đều là siêu mẫu nổi tiếng.

Ở phiên bản gốc do Naomi Campbell sáng lập, sau mỗi phần thi, các huấn luyện viên đều sửng cồ khi thí sinh bị loại hoặc cho rằng cách loại đó không phù hợp. Huấn luyện viên nào có tuổi đời, kinh nghiệm nhiều hơn thì thắng thế.

Tại The Face Mỹ, Naomi Campbell để đời câu nói huyền thoại: "Xem lại màu son trước khi nói chuyện cùng chị với Coco Rocha. Ở phiên bản Australia, siêu mẫu người Anh thẳng thừng mắng đàn em không cùng đẳng cấp nên đừng so sánh.

Kèm với đó, những màn tranh cãi, la mắng của thí sinh với huấn luyện viên, drama của thí sinh với nhau... cũng trở thành đặc sản không thể thiếu trong các chương trình.

Tại The Face Thái Lan, điều khán giả chờ đợi cũng là những màn cãi nhau tay đôi giữa huấn luyện viên. Nhìn vào những màn đấu khấu, khán giả nhận ra yếu tố "diễn nhiều hơn thật".

Ở mùa 3 The Face Thái, Lukkade có những màn "chơi game" khá bất ngờ như loại thí sinh từ xa, cười hả hê đậm chất phim truyền hình. Trong hậu trường phỏng vấn, các huấn luyện viên đều cường điệu hóa biểu cảm để tăng phần kịch tính.

Nhưng khi xem video hậu trường, các huấn luyện viên vẫn tương tác, trò chuyện bình thường. Sau khi bước ra khỏi chương trình, huấn luyện viên vẫn gặp gỡ nhau. Điều họ quan tâm là tăng yếu tố kịch tích trong chương trình thực tế để tăng lượng xem cho chương trình.

Hiện tại, khán giả đã "rõ" những chiêu trò mà truyền hình thực tế đang xây dựng. Giữa lúc hàng loạt cuộc thi, game show dần có dấu hiệu xuống dốc, nhà sản xuất phải tìm mọi cách chèn drama vào để níu giữ khán giả.

Giống The Face, nếu tập 1 chỉ dừng lại ở việc thí sinh chọn đội, điều đó sẽ làm hài lòng fan yêu thích thời trang, người xem sẽ không đón xem tập 2. Nhưng vì có drama cãi nhau với các huấn luyện viên, chương trình được nhắc đến khắp các diễn đàn. Người xem muốn biết 4 người mẫu liệu có nhìn mặt nhau sau drama hậu trường và diễn biến tiếp theo thế nào.

(Theo Tiền Phong)