Chiều 3/9, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, ban đầu, cơ quan công an tiến hành khởi tố vụ án, để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc 4 người trong gia đình tử vong ở phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội theo đúng trình tự của pháp luật.

Khu vực xảy ra vụ án.

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, sau khi khởi tố vụ án, công an nhận thấy nghi phạm H. giết người thân trong gia đình rồi tự sát, không còn đồng phạm liên quan, khi đó, cơ quan công an sẽ đình chỉ vụ án, kết thúc điều tra.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 10h20 ngày 1/9, Công an quận Long Biên nhận được tin báo về việc phát hiện L.Q.H. (SN 1979) tử vong trong tư thế treo cổ tại vườn nhà ở bãi Trạm, tổ 14 phường Long Biên. Trong nhà còn có thi thể vợ và hai con của H.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an Long Biên phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra vụ việc.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu được, bước đầu xác định: do mâu thuẫn từ trước, L.Q.H. đã dùng dao đâm vợ và 2 con đẻ gây tử vong, sau đó dùng dao tự thương rồi treo cổ tự sát.