Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu", đề nghị truy tố 54 bị can về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan.

Hai cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Vũ Hồng Nam cùng bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Với vai trò là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Tô Anh Dũng có nhiệm vụ duyệt kế hoạch tổ chức chuyến bay trên cơ sở đề xuất của Cục lãnh sự để gửi các thành viên trong tổ công tác 5 Bộ xin ý kiến. Quá trình thực hiện công vụ, ông Dũng đã chỉ đạo cấp dưới đưa doanh nghiệp thân quen, liên hệ nhờ vào danh sách kế hoạch thực hiện chuyến bay combo.

Kết quả điều tra xác định, ông Dũng đã nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng của đại diện các doanh nghiệp khi hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cấp phép thực hiện chuyến bay.

Cơ quan điều tra cho rằng, ông Vũ Hồng Nam với vai trò là Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao nhận hối lộ 60.000 USD và 450 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Quang Linh (cựu trợ lý của nguyên phó thủ tướng Phạm Bình Minh) cũng bị đề nghị cùng tội danh nhận hối lộ.

Ngoài ra, hàng chục cựu lãnh đạo cấp cục, vụ và cán bộ của Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ, Cục Xuất nhập cảnh Bộ Công an, Ban Đối ngoại trung ương… cũng bị đề nghị truy tố.

Theo kết luận, vụ án "chuyến bay giải cứu" là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trong bối cảnh tình hình Covid-19 bùng phát. Các bị can đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi vì mục đích cá nhân. Hành vi của các bị can là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế…