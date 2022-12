Vụ cô gái bị tát khi mặc cả ở chợ Nhà Xanh: Công an mời chủ ki-ốt làm việc

Theo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), trong quá trình xác minh vụ việc, công an đã mời người phụ nữ, là chủ ki-ốt có hành vi hành hung khách mua quần áo, đến trụ sở Công an phường Dịch Vọng Hậu để làm việc.

Người chủ ki-ốt xô xát với khách đến mua quần áo vào chiều 7/12, được xác định là chị L.T.M. (22 tuổi, quê Hải Dương).

Công an đang xác minh việc cô gái bị chủ ki-ốt tát khi mặc cả mua hàng. Ảnh cắt từ clip

Cơ quan công an cho biết, thời điểm trên có 2 cô gái khoảng 20 tuổi vào hỏi mua áo khoác tại ki-ốt của M. Tuy nhiên, trong khi thỏa thuận về giá thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

"Cơ quan chức năng mới chỉ làm việc được với phía người bán hàng, còn cô gái bị tát trong vụ việc vẫn chưa thể liên lạc", một cán bộ công an quận Cầu Giấy cho hay.

Chợ Nhà Xanh nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, tối 8/12, mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm clip ghi lại cảnh xô xát xảy ra tại chợ Nhà Xanh, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, khi 2 cô gái đi mua quần áo tại một ki-ốt.

Sau khi chủ ki-ốt báo giá, một trong hai cô gái đã mặc cả. Tuy nhiên, người bán hàng đã xông tới, tát 2 cái vào mặt cô gái này rồi đuổi đi. Clip đăng tải lên mạng gây xôn xao dư luận và công an vào cuộc xác minh.