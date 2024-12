Ngày 20/12, Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) đã họp bàn về vụ việc The Icon Group cùng các cố vấn bao gồm nhiều chuyên gia về luật điều tra, công nghệ, kế toán tài chính…

Ngoài ra, cuộc họp còn có sự tham gia của những điều tra viên được Thủ tướng chỉ định từ các cơ quan Nhà nước khác như Cục Phòng chống Rửa tiền (AMLO), Cục Thuế, Văn phòng Kinh tế Tài chính.

DSI cùng các cố vấn đã họp và nhất trí truy tố 18 nghi phạm của The Icon Group. Ảnh: matichon

Cuộc họp kết luận việc điều tra vụ án đã thu thập đầy đủ bằng chứng; đồng thời làm rõ sự việc, đối chiếu với luật pháp, cân nhắc bằng chứng từ các bên cũng như lời biện hộ.

DSI đi đến quyết định truy tố 18 nghi phạm và 1 pháp nhân (công ty The Icon Group do ông Warathaphon Waratyaworrakul làm chủ) với các tội danh: Lừa đảo công chúng, vi phạm Đạo luật về Tội phạm Máy tính, vi phạm Đạo luật về khoản vay nhằm lừa đảo, gian lận và vi phạm liên quan đến mô hình đa cấp, kinh doanh trái pháp luật của Luật bán hàng trực tiếp. DSI sẽ chuyển hồ sơ cùng đề nghị truy tố cho Văn phòng Công tố Đặc biệt vào ngày 23/12. Ngoài ra, một phần hồ sơ sẽ được tách riêng do phát hiện một số tội phạm bên ngoài lãnh thổ.

Trung tá Yutthana Phraedam, đại diện phát ngôn DSI cho biết, tất cả 18 nghi phạm đều bị đề nghị truy tố chung. Quyết định này dựa trên việc ủy ban điều tra đã xem xét toàn bộ lời khai và các tình tiết có lợi cho nghi phạm, bao gồm cả lời khai của khoảng 50 nhân chứng phần lớn là thành viên trong mạng lưới The Icon Group và những người muốn chứng minh sự vô tội của 18 “sếp”.

3 trong số 18 nghi phạm là diễn viên, MC nổi tiếng. Ảnh: TheNationThailand

Trước đó, luật sư của phía nghi phạm nói mỗi ngày sẽ đưa 200 nhân chứng đến DSI để lấy lời khai, DSI đã xem xét và chỉ thu thập lời khai liên quan đến vụ án chứ không thẩm vấn tất cả nhân chứng. DSI khẳng định những tình tiết có lợi cho nghi phạm đều được cân nhắc kỹ lưỡng, song vẫn không đủ để bác bỏ các cáo buộc.

Ông Yutthana tiết lộ tất cả nghi phạm đều đã gửi văn bản giải trình. Tuy không đề cập chi tiết nhưng điều khiến ủy ban điều tra quyết định truy tố là hành vi The Icon Group tập trung vào việc tìm kiếm thành viên mở rộng mạng lưới hơn là bán sản phẩm. Sau khi điều tra, phần lớn doanh thu đến từ việc bán hàng giữa các thành viên với nhau, trong khi số lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng rất ít.

Thế nhưng, còn nhiều vấn đề khác mà DSI không muốn tiết lộ chi tiết. Cáo buộc mức độ tương ứng giữa số hàng trong kho với số lượng khách hàng đã được điều tra và đưa vào hồ sơ.

Về độ tin cậy trong việc kết luận hồ sơ và đề nghị truy tố 18 nghi phạm, ông Yutthana cho biết đã thu thập đầy đủ mọi loại bằng chứng để chứng minh hành vi phạm tội. Các bước tiếp theo do công tố viên và tòa án xem xét, việc phán quyết sẽ do tòa án quyết định.

Ông Yutthana cũng thông tin về tiến triển trong quá trình điều tra vụ rửa tiền của The Icon Group và chính trị gia Samart Janechaijittawanich. Báo cáo cho thấy bạn gái của ông Samart đã nhận tiền chuyển khoản từ lãnh đạo The Icon Group, cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra.

Bà Wilawan và chính trị gia Samart Janechaijittawanich. Ảnh: Khaosod

Hành vi này tương tự như của việc mẹ ông Samart sử dụng tài khoản ngân hàng nhận lợi ích từ hoạt động kinh doanh của The Icon Group, nhận chuyển khoản từ “sếp Paul”. Thời điểm giao dịch gần như cùng lúc. Về tần suất nhận tiền, ông Yutthana cho biết có sự tương đồng với số tiền hàng triệu baht. Việc triệu tập bạn gái ông Samart đến thẩm vấn chắc chắn sẽ được thực hiện.

Việc phát hiện “sếp Peter” chuyển 500.000 baht (369 triệu đồng) vào tài khoản của bà Wilawan (mẹ ông Samart) có bị buộc tội là đồng phạm, âm mưu rửa tiền và trở thành nghi phạm thứ 4 bị khởi tố hay không sẽ được xem xét sau khi thu thập bằng chứng.

Đối với tình tiết tội phạm bên ngoài lãnh thổ, ông Watcharin Panuratana, Phó Tổng Giám đốc Văn phòng Điều tra, Văn phòng Công tố Tối cao tiết lộ đã phát hiện 10 người ban đầu nên cần tách hồ sơ. Việc xem xét tội phạm ngoài lãnh thổ có liên quan đến cùng nhóm nghi phạm nhưng quá trình điều tra mới được bắt đầu. Ông Watcharin thông báo nếu nạn nhân nào ở nước ngoài muốn khởi kiện có thể liên hệ điều tra viên.

Báo cáo cho biết số lượng tài liệu bằng chứng mà ủy ban đã họp xem xét trước khi nhất trí truy tố 18 nghi phạm lên tới hơn 300.000 trang với số nạn nhân là 7.875 người.

BangkokPost tóm tắt vụ việc:

Theo Khaosod