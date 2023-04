Lãnh đạo UBND phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết phường đã ra văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của cơ sở mầm non độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh 1 và Ngôi Nhà Xanh 2 (tại địa chỉ Lô 68-69 TT4, Khu đô thị Thành Phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1). Theo đó, UBND phường Cổ Nhuế 1 yêu cầu chủ cơ sở chấm dứt ngay hoạt động tiếp nhận, trông giữ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của cơ sở mầm non Ngôi Nhà Xanh 1 và Ngôi Nhà Xanh 2; tháo dỡ toàn bộ hệ thống biển hiệu, quảng cáo có liên quan đến cơ sở mầm non Ngôi Nhà Xanh 1, Ngôi Nhà Xanh 2. Cùng đó, phường yêu cầu chủ cơ sở mầm non này thông tin ngay đến toàn thể phụ huynh và giáo viên, nhân viên của cơ sở về việc cơ sở mầm non Ngôi Nhà Xanh 1, Ngôi Nhà Xanh 2 chấm dứt hoạt động. Chủ cơ sở mầm non Ngôi Nhà Xanh 1, Ngôi Nhà Xanh 2 phải có phương án đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm đối với học sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân có liên quan khi chấm dứt hoạt động và chuyển về UBND phường Cổ Nhuế 1 chậm nhất đến ngày 14/4. Nếu chủ cơ sở cố tình tổ chức hoạt động giáo dục mầm non tại địa chỉ Lô 68-69 TT4, Khu đô thị Thành Phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội phải tự chịu trách nhiệm với phụ huynh học sinh, cơ quan quản lý các cấp và trước pháp luật. UBND phường cũng giao công an phường Cổ Nhuế 1, tổ trưởng tổ dân phố giám sát việc thực hiện chấm dứt hoạt động của cơ sở và báo cáo xử lý kịp thời nếu xảy ra vi phạm. UBND phường Cổ Nhuế cũng cho hay, trường hợp phụ huynh muốn cho con em vào trường mầm non công lập, cần thông tin rõ năm sinh của trẻ, địa chỉ thường trú, địa chỉ cư trú thực tế để phường lập danh sách báo cáo UBND quận và Phòng GD-ĐT quận. Ngoài ra, trường hợp giáo viên, nhân viên có bằng cấp phù hợp và có nhu cầu làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, UBND phường đề nghị liên hệ với phường để lập danh sách báo cáo UBND quận và Phòng GD-ĐT quận.