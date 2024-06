Theo đó, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã thu giữ tổng số hơn 224 tỷ đồng; đã ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của các bị can, người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền hơn 824 tỷ đồng.

Trong vụ án này, CQĐT đã kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, vốn góp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các bị can khác, cá nhân liên quan với giá trị quy đổi hơn 12.313 tỷ đồng.

Theo đó, kê biên 100% cổ phần tại CTCP Twin Peaks do bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho Công ty Vibrant Growth Pte, Công ty Vibrant Growth Three Pte.Ltd. và Công ty cổ phần Sài Gòn Helios đứng tên sở hữu (tài sản đang thế chấp để đảm bảo dư nợ vay (khoảng 230 triệu USD); 18% vốn góp tại Công ty liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday – Bến Thành (hơn 142 tỷ đồng) do bà Lan và Vạn Thịnh Phát giao cho CTCP Dịch vụ - Thương mại TPHCM nắm giữ; 73,04% cổ phần tại CTCP Đầu tư Hợp Thành 1 do bà Lan và Vạn Thịnh Phát giao cho CTCP Bông Sen đứng tên sở hữu.

Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế

Kê biên 82% vốn góp tại Công ty TNHH bảo hiểm FWD Việt Nam (khoảng 492 tỷ đồng) do bà Lan và Vạn Thịnh phát giao cho 5 cá nhân và 2 công ty đứng tên.

Kê biên 77,89% cổ phần tại CTCP dược phẩm Đông Dược 5 do bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho CTCP Tập đoàn y tế Khang An và bà Vũ Thị Hồng Hạnh đứng tên sở hữu.

Kê biên 84,82% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông (hơn 4.580 tỷ đồng) do bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Bến Nghé đứng tên.

Kê biên 13,23% cổ phần (2.190.305 cổ phần) tại CTCP Đầu tư Sao Thủy do bà Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh phát giao cho 2 cá nhân đứng tên.

Kê biên 100% cổ phần tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hoàn Thuận Phát do bà Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho 4 công ty đứng tên.

Kê biên hơn 1,4 tỷ cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI của bà Trương Mỹ Lan do 6 cá nhân đứng tên hộ và 25 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI của Nguyễn Phương Hồng do người khác đứng tên hộ.

CQĐT cũng kê biên 9 bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, các bị can và các cá nhân có liên quan.