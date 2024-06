Tại CQĐT, bà Trương Mỹ Lan khai, năm 2018 bà được Nguyễn Phương Hồng báo cáo việc SCB phải chịu áp lực trả lãi cho dân, trả nợ nhiều khoản tài chính còn tồn tại từ khoản nợ 133.000 tỷ đồng khi hợp nhất 3 ngân hàng để lại từ năm 2012.

Mặt khác, năm 2017, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, NHNN đã thanh tra Ngân hàng SCB, kết quả thanh tra đã đưa Ngân hàng SCB từ một ngân hàng cần được hỗ trợ để tái cơ cấu thành một ngân hàng hoạt động bình thường, bị hạn chế về hạn mức tín dụng và nhiều hoạt động khác, dẫn đến hoạt động của Ngân hàng SCB lâm vào bế tắc.

Lúc này, bị can Nguyễn Phương Hồng nhiều lần đề xuất bà Lan cho sử dụng Công ty An Đông và các công ty phát hành trái phiếu để có nguồn xử lý nợ và giúp SCB vượt qua giai đoạn khó khăn. Bị can Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc SCB cũng báo cáo, đề xuất việc này.

Cuối cùng, bà Trương Mỹ Lan đã quyết định ra chủ trương cho mượn Công ty An Đông để phát hành trái phiếu, giao các bị can Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch SCB; Võ Tấn Hoàng Văn; Nguyễn Phương Hồng và Nguyễn Tiến Thành, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI “chủ động nghiên cứu, thực hiện”.