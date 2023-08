Vụ việc chiếc Honda Super Dream mang biển tứ quý 38F8-8888 được anh Lê Hữu Đức (Hà Tĩnh) chào bán giá 288 triệu đồng rồi ngay sau đó, một người khác (anh Nguyễn Xuân Thành) khẳng định mình mới là chủ sở hữu xe mang biển số này, đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan Công an Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, ngày 19/8, trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Xuân Thành (Hà Tĩnh) cho biết, anh vừa hoàn thành thủ tục sang tên, cấp đăng ký chính chủ cho chiếc xe Honda Dream biển số 38F8-8888. Đây là chiếc xe đã được ông Khang (chủ sở hữu cũ) tặng cho anh Thành từ năm 2008. Năm 2014 do bị mất giấy đăng ký, anh Thành đã làm thủ tục xác minh nguồn gốc phương tiện xe cơ giới tại công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, và sử dụng cho đến khi phát hiện có chiếc xe thứ 2 cũng mang đăng ký giống của mình.

Chiếc xe của anh Thành vừa được cấp đăng ký chính chủ mới.

Trước đó vào chiều ngày 9/8, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành giám định xe Dream BKS 38F8-8888 đang được sử dụng bởi người nhà anh Thành, theo yêu cầu của người đứng tên đăng ký là ông Hà Huy Khang.

Theo kết quả giám định, chiếc xe máy BKS nói trên thuộc nhãn hiệu Honda, số loại Dream II, sơn màu nâu có vị trí đóng số khung, không phát hiện dấu vết tẩy xóa, sửa chữa, sử dụng hóa chất chuyên dụng. Đồng thời, hàng chữ, số "RLHHA08093Y507845" là số khung nguyên thủy.

Vị trí đóng số máy không phát hiện dấu vết tẩy xóa, sửa chữa; sử dụng hóa chất chuyên dụng, với hàng chữ, số "HA08E - 0507884" là số máy nguyên thủy.

Xe Dream biển tứ quý 8 của anh Thành được xác định là biển số "xịn".

Trong khi đó, chiếc Honda Super Dream biển số tứ quý 38F8- 8888 được anh Lê Hữu Đức (Hà Tĩnh) raoo bán hiện vẫn đang bị cơ quan Công an Hà Tĩnh tịch thu để phục vụ cho công tác điều ra, làm rõ vụ việc.

Honda Dream biển 38F8-8888 của anh Lê Hữu Đức hiện vẫn đang bị cơ quan Công an tịch thu.

Đại diện Công an Hà Tĩnh cho biết vẫn đang tập trung đấu tranh làm rõ căn nguyên, nội dung sai đúng ở đâu trong vụ việc. Sau khi có kết quả xác minh làm việc, công an sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

