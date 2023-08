Honda Dream biển 38 F8-8888 được rao bán 288 triệu đồng

Trường hợp hi hữu "tranh chấp" về chiếc Honda Dream biển VIP vừa xảy ra sau nửa tháng anh Lê Hữu Đức (Hà Tĩnh) rao bán chiếc Honda Super Dream đời 2003 biển số 38 F8-8888 với giá lên đến 288 triệu đồng.

Trao đổi với VietNamNet, anh Đức cho biết đã mua chiếc xe qua mạng từ một người ở TP.HCM. Sau đó, anh Đức làm thủ tục sang tên đổi chủ tại Hà Tĩnh. Khi mua xe về, anh Đức đầu tư dọn mới với chi phí khoảng từ 30-35 triệu đồng.

Thông tin chào bán xe Honda Dream 38 F8-8888 của anh Lê Hữu Đức (Hà Tĩnh) (ảnh: NVCC)

"Tất cả đồ dọn lên xe đều là phụ tùng chính hãng Honda, đúng dòng Super Dream của đời 2003. Một số đồ còn là hàng nhập từ Thái về. Xe dọn kỳ công, cùng với đó tấm biển số tứ quý 8 không đụng hàng cũng là một trong những yếu tố chính quyết định giá trị của chiếc xe", anh Đức chia sẻ khi rao bán.

Cận cảnh chiếc Honda Dream 38 F8-8888 của anh Lê Hữu Đức (Hà Tĩnh) được rao bán trên mạng (ảnh: NVCC)

Theo anh Đức, biển số 38 F8-8888 là bộ số VIP, độc nhất. Theo quan niệm phong thủy, số 38 (đầu biển Hà Tĩnh) có ý nghĩa là ông địa nhỏ, mang vận may, kích tài lộc. Nối tiếp đó là 5 số 8, được đánh giá là một trong những bộ số đẳng cấp, thể hiện vị trí số 1 trong giới đam mê số đẹp. Đó là nguyên nhân chính khiến anh chào bán giá cao như vậy.

Chủ nhân thứ 2 xuất hiện

Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin anh Đức rao bán chiếc Honda Super Dream đời 2003 biển số 38 F8-8888 công khai trên mạng và truyền thông, bất ngờ xuất hiện một người khác, nhận mình là chủ nhân biển số này.

Cận cảnh chiếc Honda Dream 38 F8-8888 của anh N.X.T (làm việc tại TP.HCM) vẫn đang được sử dụng ở Hà Tĩnh (ảnh: NVCC)

Chiều 3/8, VietNamNet nhận được thông tin phản ánh của anh N.X.T (làm việc tại TP.HCM) khẳng định, mình mới là chủ nhân của biển số 38 F8-8888 trên và chiếc Dream biển VIP của anh hiện vẫn đang được lưu giữ và sử dụng ở Hà Tĩnh bởi người thân.

"Năm 2008, tôi được một người anh tại Hà Tĩnh tặng cho chiếc xe Honda Super Dream biển tứ quý 8 (BKS: 38 F8-8888) nhân dịp cưới vợ. Xe có năm sản xuất 2003. Từ đó đến nay, chiếc xe vẫn gắn bó với tôi và gia đình. Đến nay, nhiều người muốn mua lại nhưng tôi không bán vì đó là món quà đặc biệt và tôi muốn giữ lại làm kỷ niệm", anh N.X.T kể.

"Sau đó, do xe bị mất giấy tờ, năm 2014, tôi đã làm thủ tục xác minh nguồn gốc phương tiện xe cơ giới tại công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Đến nay, tôi vẫn lưu giữ phiếu xác minh của công an huyện Can Lộc, xác nhận thông tin chiếc xe Honda Super Dream biển tứ quý 38 F8-8888 với số khung, số máy gốc. Hiện, tôi cũng chưa làm thủ tục sang tên và xe vẫn mang tên chính chủ cũ", anh T cho biết.

Anh N.X.T giãi bày: "Bỗng dưng tôi được người nhà gửi cho hình ảnh về việc anh Đức đăng bán xe Honda Super Dream biển tứ quý 38 F8-8888 với giá đến 288 triệu. Tôi giật mình ban đầu tưởng xe bị người nhà đem bán mà không xin phép. Tôi cũng trao đổi lại với người anh tặng xe và thấy rằng, hồ sơ giấy tờ xe của mình có nguy cơ bị làm giả".

Cũng theo anh N.X.T, sau khi phát hiện sự trùng hợp kỳ lạ này, anh đã liên hệ với cơ quan CSGT TP Hà Tĩnh để phản ánh và đề nghị vào cuộc xác minh sự việc.

Công an TP Hà Tĩnh vào cuộc xác minh

Trao đổi tiếp với VietNamNet, anh Lê Hữu Đức cũng tỏ ra bất ngờ và rất lo lắng về sự "trùng hợp" này. Anh Đức cho biết, chiếc Honda Super Dream đời 2003 biển số 38 F8-8888 được anh mua qua mạng. Tuy nhiên, lúc mua xe, chỉ có giấy tờ mua bán chứ không có giấy đăng ký xe chính chủ cũ và thủ tục sang tên được phía bán lo. "Giờ tôi tìm lại liên lạc người bán xe trên mạng thì đã không còn dấu vết", anh Đức nói.

Theo bản chụp giấy đăng ký xe của anh Đức, anh đứng tên chủ sở hữu xe Honda Super Dream đời 2003 biển số 38 F8-8888, cấp ngày ngày 8/5/2023, người ký giấy là Thượng tá Bùi Đức Thuận, Trưởng Công an TP Hà Tĩnh.

Theo ghi nhận của VietNamNet, các thông tin về số khung số máy của chiếc Honda Super Dream đời 2003 biển số 38 F8-8888 cấp cho anh Đức cũng trùng khớp với số khung số máy của chiếc Honda Super Dream đời 2003 biển số 38 F8-8888 do anh Thành đang lưu giữ.

Ảnh chụp giấy tờ xe hiện tại của anh Lê Hữu Đức (bên trái) và ảnh chụp giấy xác minh nguồn gốc phương tiện xe cơ giới của anh N.X.T làm năm 2014. Ảnh: NVCC

Ngay tối 3/8, anh Đức cho biết đã bị Công an TP Hà Tĩnh triệu tập để tường trình vụ việc. Hiện, toàn bộ hồ sơ và chiếc xe Honda Super Dream đời 2003 biển số 38 F8-8888 của anh Đức đang bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Sáng 4/8, PV VietNamNet đã liên lạc với Thượng tá Bùi Đức Thuận thì được vị lãnh đạo này chuyển giao yêu cầu làm việc Trung tá Dương Thị Hồng Ngân - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh.

Liên lạc tiếp theo sự hướng dẫn trên, Trung tá Dương Thị Hồng Ngân cho biết, vụ việc đang được công an xác minh và chưa thể cung cấp thông tin cụ thể.

(Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này)

