Đâm xe vào vách núi để không rơi xuống vực

Ngày 4/4, nằm trên giường bệnh với vết thương khắp cơ thể, phụ xe Nguyễn Long Giang, 33 tuổi, quê Quảng Bình chưa thôi ám ảnh. Sau tai nạn sáng hôm qua khi xe tải chở dưa hấu lật ở huyện Tuy An (Phú Yên) khiến 4 người chết, Giang là một trong 5 người may mắn sống sót.

Phụ xe Nguyễn Long Giang kể lại lúc xe tải gặp nạn khi nằm trên giường bệnh. Ảnh: Cao Trung

Giang cho biết, anh cùng nhiều người chất khoảng 20 tấn dưa hấu lên ô tô tải tại điểm tập kết ở huyện Sơn Hòa để đưa đi bán ở Hải Dương vào tối 2/4. Sáng hôm sau, nhóm công nhân bốc dưa thuê xin đi nhờ. Tài xế từ chối vì sợ chở quá số người theo quy định. Tuy nhiên, chủ số dưa hấu và người lao động năn nỉ nhiều, nên họ đành chấp nhận. Do xe có trọng tải lớn có bố trí giường 2 tầng cho tài xế nghỉ ngơi, nên nhóm lao động được xếp ngồi ghế phụ và ghế dưới phía sau. Phụ xe nằm ở tầng 2, trong đó có Giang.

Sáng 3/4, tài xế Hoàng Ngọc Anh, 32 tuổi, quê Quảng Bình, lái xe bình thường. Đến khoảng 9h cùng ngày, khi xe chạy trên đường ĐT 643, qua xã An Mỹ, huyện Tuy An, anh Giang đang ngủ bỗng giật mình bởi tiếng la hét.

“Tôi nghe tài xế hét lớn xe hỏng phanh, vội nhảy xuống kéo thắng tay. Tuy nhiên, hệ thống bị mất hơi nên không có tác dụng”, Giang nói, rồi cho hay xe lao nhanh về phía trước với tốc độ cao. Mọi người đều hoảng loạn.

Ủy ban ATGT Quốc Gia thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân tại bệnh viện. Ảnh: Cao Bùi.

Theo mô tả của Giang, khi ấy, phía trước đường là những khúc cua. Tài xế cố gắng chạy qua được hai khúc cua khoảng 1km, với hy vọng tìm đường lánh nạn, song vẫn không thấy. Xe lao nhanh khi xuống dốc, đường một bên là vách núi, bên kia là vực. “Tài xế buộc phải quyết định bẻ lái đâm vào vách núi, nếu không sẽ rơi xuống vực, mọi người khó có hy vọng sống sót”, phụ xe nhớ lại.

"Trong giây phút đối mặt với sinh tử, tôi nghĩ là không còn cơ hội sống sót. Cứ nhắm lại tôi lại nghĩ tới cảnh tượng chiếc xe gặp sự cố, tiếng la hét của mọi người”, phụ xe chia sẻ.

Địa điểm xe tải lật là điểm đen tai nạn

Thượng tá Nguyễn Tâm Niệm, Phó Trưởng Công an huyện Tuy An, cho hay đoạn đường nơi xe tải lật từng xảy ra tai nạn khiến 2 người chết vào 2 tháng trước. Công an huyện đã làm văn bản gửi cho Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Sở GTVT tỉnh kiến nghị xác định đây là điểm đen tai nạn giao thông đường bộ.

Thượng tá Niệm cũng thông tin, đơn vị đề nghị phải sơn sửa lại và bổ sung gờ giảm tốc trên đoạn tuyến này. Lắp đặt thêm hệ thống biển báo hiệu cảnh báo nguy hiểm và cắm biển báo giới hạn tốc độ trên đoạn dốc gần đường QL1 (đoạn xã An Mỹ) trên tuyến ĐT 643.

Ông Phạm Việt Công, Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia (trái) kiểm tra hiện trường tai nạn. Ảnh: Bùi Cao.

Hôm nay, ông Phạm Việt Công – Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia dẫn đầu đoàn công tác đã tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên thăm hỏi các nạn nhân.

Sau khi kiểm tra hiện trường nơi xảy ra tai nạn, ông Phạm Việt Công nói rằng, giám sát hành trình cho thấy ngay đầu dốc xe tải đi với vận tốc 57km/h là hơi nhanh, vì vị trí này đường đèo dốc, nguy hiểm.

Ủy ban ATGT quốc gia đánh giá đoạn đường này nguy hiểm, sẽ đưa vào điểm đen tai nạn giao thông đường bộ. Còn việc khắc phục, Bộ Giao thông và Vận tải sẽ chịu trách nhiệm rà soát tổng thể, bố trí vốn để nâng cấp, cải tạo điểm đen này theo quy định.

Trước đó, khoảng 9h ngày 3/4, xe tải biển số Quảng Bình do tài xế Hoàng Ngọc Anh lái chở dưa hấu ở Phú Yên đưa đi bán tại Hải Dương. Khi chạy trên đường ĐT 643, xã An Mỹ, huyện Tuy An, xe bị lật vào vách núi. Tai nạn khiến 4 người chết, 5 người bị thương nặng, được chuyển đi cấp cứu.

Ô tô tải lật vào vách núi, 4 người chết, 5 người bị thương. Ảnh: Quốc Trung.

Theo Công an Phú Yên, nguyên nhân ban đầu khiến xe đâm vào vách núi là chở quá tải, khả năng hỏng phanh, đi vào đoạn đường cua gấp.