Phòng CSGT Công an Hà Nội khuyến cáo thời điểm trước, trong và sau Tết, lưu lượng xe cộ sẽ tăng cao. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông, lái xe cần kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật của xe trước khi di chuyển như phanh, lốp… Nếu đi trong điều kiện thời tiết xấu, sương mù, mưa to che khuất tầm nhìn, cần bật đèn chiếu sáng, giảm tốc độ, chú ý quan sát. Tài xế cần đi đúng tốc độ cho phép, đúng phần đường, làn đường quy định. Đồng thời lựa chọn cung đường và thời gian di chuyển phù hợp, tránh các điểm và khung giờ được cảnh báo ùn tắc. Trên những đoạn đường cong cua, đường đèo dốc thì không vượt xe, nhất là các phương tiện có tải trọng lớn, kích thước xe dài, không dừng đỗ xe trái quy định.