Nhiều vận động viên (VĐV) thi đấu tại Giải đua ô tô địa hình Việt Nam - PVOIL VOC 2023 đánh giá, giải năm nay có rất nhiều thử thách khó mang tính phân loại rất cao. Và cống bê tông ở đường đua số 6 chính là chướng ngại vật "khó nhằn", lấy đi nhiều thời gian, thậm chí là nước mắt nhất của vận động viên.

Các thành viên của đội đua Hậu Trương Baslangnhang (số 320) ở hạng SUV nâng cao là một trong những người "thấm" điều này hơn ai hết. Chiếc Nissan Patrol màu trắng của đội 320 sau khi leo được bánh trước lên đỉnh của cống bê tông đã mắc kẹt, thậm chí khoang động cơ bị bốc cháy, cần phải nhờ đến sự trợ giúp của Ban tổ chức và các đội bạn.

Chia sẻ với VietNamNet, VĐV Chu Minh Quyền, lái phụ (chã) của đội 320 cho biết, khi thi đấu ở đường đua số 6 vào chiều 28/10, lái chính (giống) là anh Trương Đức Hậu gác được 2 bánh trước lên đỉnh của cống bê tông. Lúc này chiếc xe phải sử dụng cả tời trước và sau, đồng thời cần đạp mạnh chân ga để có thể vượt qua.

Nhưng không may, đúng lúc kịch tính nhất thì dưới nắp capo chiếc Nissan Patrol mang số 320 bắt đầu bốc khói, không lâu sau ngọn lửa bùng lên dữ dội. Ngay lúc đó, anh Quyền cùng một số vận động viên của các đội khác cầm bình cứu hoả đến mở nắp capo xe và xịt vào bên trong, kịp dập tắt ngọn lửa trước khi lan đến các bộ phận khác.

Ban tổ chức và nhiều VĐV của các đội bạn đã phải dùng bình xịt cứu hoả dập tắt ngọn lửa của chiếc xe số 320.

Chiếc xe sau đó được cứu hộ cẩu kéo ra ngoài và đội 320 đành chấp nhận bị DNF (do not finish - không hoàn thành) bài thi này. May mắn mà chiếc xe chỉ bị cháy một số dây điện nên sau khi sửa lại vẫn có thể thi đấu được vào sáng 29/10.

"Khi mình không vượt qua được một thử thách nào đó thì cảm thấy rất buồn, thậm chí lúc đó chúng tôi chỉ muốn bật khóc", anh Quyền chia sẻ.

"Chã" Chu Minh Quyền (đội mũ bảo hiểm) của đội 320 suýt bật khóc khi thấy chiếc xe không thể vượt qua được chướng ngại vật ở đường đua số 6.

Tại VOC 2023, bài số 6 được thiết kế dành riêng cho hai hạng đấu gồm Mở rộng và SUV Nâng cao. Mỗi lượt gồm hai đội thi đấu ở hai đường song song với nhau. "Điểm nhấn" đáng chú ý nhất của bài thi này chính là chiếc cống hộp hình vuông có cạnh 2,5m được chôn theo phương chéo, tạo nên một con dốc 45 độ và đỉnh dốc nhọn 90 độ.

Việc các đội thi bị DNF tại đường đua số 6 như trường hợp của xe 302 không phải hiếm gặp, trong đó có cả các đội lão làng. Không ít xe bị đứt tời, mắc kẹt, thậm chí lật ngửa. Nhưng chính điều này cũng tạo nên sức hấp dẫn của đường đua này nói chung và Giải VOC 2023 nói riêng.

Đường đua số 6 luôn nhận được sự theo dõi, cổ vũ của đông đảo khán giả yêu thích ô tô địa hình trong những ngày cuối tuần vừa qua tại "thánh địa off-road" Đồng Mô.

Theo những VĐV có giàu kinh nghiệm, để vượt qua được chướng ngại vật "khó nhằn" này, ngoài khả năng off-road và xử lý tình huống nhịp nhàng giữa giống - chã thì việc sử dụng hợp lý cả tời trước và tời sau, kết hợp với chân ga là rất quan trọng.

Đồng thời, bản thân đặc tính kỹ thuật của chiếc xe cũng là yếu tố tiên quyết. Với những chiếc SUV có "xác" nhẹ, trục cở sở ngắn nhưng trọng tâm đặt thấp thì sẽ có lợi hơn những xe dài và nặng như chiếc Nissan Patrol của đội đua 320.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại đường đua số 6:

