Số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố cho thấy, tính đến ngày 20/2, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 4,29 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Cục Đầu tư nước ngoài lý giải, vốn đầu tư đăng ký mới hai tháng đầu năm 2024 tăng mạnh so với cùng kỳ do tăng số lượng dự án mới (tăng 55,2%) và có dự án có quy mô vốn đầu tư lớn (hơn 400 triệu USD và hơn 600 triệu USD).

Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 2,8 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Cơ cấu đầu tư nước ngoài 2 tháng đầu năm 2024 theo địa phương. Nguồn: Cục ĐTNN

Xét theo địa phương đầu tư, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, các nhà đầu tư đã “rót” vốn vào 38 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 2 tháng đầu năm 2024.

Trong đó, Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 914,4 triệu USD, chiếm 21,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp 24,4 lần so với cùng kỳ năm 2023. Lý do, Hà Nội có dự án đầu tư mới với hơn 662 triệu USD nhằm phát triển dự án khu đô thị. Trước đó, vào tháng 1, Hà Nội cũng dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 867 triệu USD, chiếm 36,7% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp 39,7 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Quảng Ninh đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 471,1 triệu USD, chiếm gần 11% tổng vốn đầu tư cả nước. Tiếp theo lần lượt là Thái Nguyên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh,...

Nếu xét về số dự án, TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (chiếm 35,6%), điều chỉnh vốn (chiếm 18,9%) và góp vốn mua cổ phần (chiếm 71,1%).

Trong số 48 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong hai tháng đầu năm 2024, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 2,08 tỷ USD, chiếm 48,5% tổng vốn đầu tư, gấp hơn 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Tiếp đến, Hồng Kông (Trung Quốc) đứng thứ hai với gần 525,7 triệu USD, chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư, gấp gần 5,1 lần so với cùng kỳ. Sau đó đến Nhật Bản, Trung Quốc...