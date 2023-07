Ngày 19/7, WHO cho biết một lô siro ho và cảm lạnh nhãn hiệu Naturcold được bán ở Cameroon chứa hàm lượng thành phần độc hại rất cao.

Theo thông tin trên bao bì, lô siro trên do một công ty có tên Fraken International (Anh) sản xuất. Tuy nhiên, cơ quan quản lý y tế của Vương quốc Anh khẳng định không có công ty tên như vậy tồn tại ở nước này.

"Các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguồn gốc của sản phẩm", WHO cho biết. Một phát ngôn viên của WHO nói với Reuters, ngoài Cameroon, siro có thể được bán các quốc gia khác. Do đó, WHO đưa ra cảnh báo toàn cầu kêu gọi các nước giám sát nhiều hơn.

Mẫu siro ho Naturcold.

Năm 2022, hơn 300 trẻ em - chủ yếu dưới 5 tuổi - ở Gambia, Indonesia và Uzbekistan đã chết vì tổn thương thận cấp tính liên quan đến các sản phẩm siro tương tự do các nhà sản xuất khác sản xuất.

Vào tháng 4, cơ quan quản lý y tế của Cameroon đã điều tra 6 ca tử vong ở trẻ em liên quan đến Naturcold. WHO cho biết, họ đang hỗ trợ chính quyền ở đó.

Theo WHO, giới hạn chấp nhận được đối với diethylene glycol được sử dụng trong siro không quá 0,1%. Nhưng tỷ lệ chất này trong siro Naturcold lên tới 28,6%.

Một số chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm cho hay, những nhà sản xuất hám lợi đôi khi thay thế propylene glycol, thành phần được sử dụng trong siro, bằng các chất rẻ hơn nhưng độc hại như ethylene glycol và diethylene glycol.

Các chất độc trên khi vượt qua giới hạn cho phép có thể gây đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, thay đổi trạng thái tinh thần và tổn thương thận cấp tính, thậm chí dẫn tới tử vong.