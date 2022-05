WHO tiết lộ số người chết vì Covid-19 cao gấp nhiều lần thống kê chính thức

Ảnh: AP

Theo hãng tin CNN, Reuters và AP, con số này cao gần gấp ba lần con số tử vong chính thức được công bố là khoảng 5,4 triệu người.

Đa phần nạn nhân thiệt mạng vì Covid-19 tập trung ở khu vực Đông Nam Á, châu Âu và Mỹ. Báo cáo mới của WHO là báo cáo toàn diện nhất về số người thiệt mạng do đại dịch Covid-19 trên toàn cầu.

Số liệu thống kê mới của WHO phản ánh số người chết vì Covid-19 lẫn những người thiệt mạng vì nguyên nhân gián tiếp do các đợt bùng phát của virus corona gây ra. Theo đó, số người thiệt mạng vì nguyên nhân gián tiếp là những người không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi hệ thống y tế bị quá tải trong các đợt lây nhiễm lớn.

Ngoài ra, số người chết thực tế cao hơn nhiều con số thống kê chính thức có một phần là do nhiều trường hợp tử vong đã bị bỏ sót ở những quốc gia không báo cáo đầy đủ. Ngay cả trước đại dịch, khoảng 6/10 trường hợp tử vong trên khắp thế giới không được báo cáo, WHO cho biết.

Theo WHO, gần một nửa số ca tử vong cho tới nay vẫn chưa được thống kê là ở Ấn Độ. Báo cáo của WHO cho thấy, có 4,7 triệu người Ấn Độ đã chết do đại dịch Covid-19, chủ yếu là do đợt tăng mạnh số ca nhiễm vào tháng 5, 6 năm ngoái. Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ lại đưa ra con số tử vong trong khoảng thời gian từ 1/2020 tới 12/2021 thấp hơn nhiều, chỉ 480.000.

Hội đồng của WHO, gồm các chuyên gia quốc tế - những người đã nghiên cứu dữ liệu suốt nhiều tháng, đã sử dụng kết hợp thông tin quốc gia lẫn địa phương cũng như các mô hình thống kê, để ước lượng tổng số nạn nhân Covid-19 tại những nơi dữ liệu không đầy đủ.

Hoài Linh