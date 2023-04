Thông tin từ Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) cho hay, đang phối hợp cùng Công an phường An Lợi Đông để xác minh thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, gây sự hoang mang có liên quan đến địa bàn.

Trước đó, ngày 2/4, tài khoản L.K.T. có 7,6 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội Facebook đã chia sẻ thông tin có nội dung “em trai bị 2 người phụ nữ chích kim tiêm… khi đi dạo ở khu Sala”.

Bài viết trên tài khoản Facebook L.K.T về vụ “em trai của mình bị 2 phụ nữ lạ mặt chạy xe chích kim tiêm vào người…” đã được chia sẻ rộng khắp và rất nhiều ý kiến hoang mang, lo sợ. Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, tài khoản L.K.T. viết: “Em trai của mình bị 2 người phụ nữ lạ mặt chạy xe chích kim tiêm vào người khi đang đi dạo tại khu đô thị Sala quận 2. Lúc đó có một người đàn ông khác cũng bị chích hai lần khi đang chạy bộ gần đó. Bọn chúng chích tất cả những ai nhìn thấy đang đi trên vỉa hè.

Hiện em ấy đang điều trị bằng thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV(PEP) trong 28 ngày. Cũng chưa biết kim tiêm đó có mang mầm bệnh gì khác hay không.

Em trai Tuấn hiện tại đã ổn định…”

Tài khoản L.K.T. còn nói, viết bài viết này để cảnh báo cộng đồng đề phòng kẻ gian bệnh hoạn và kêu gọi mọi người chia sẻ để cùng cảnh giác.

Hiện bài viết có 7,7 nghìn lượt chia sẻ với 15 nghìn bình luận. Rất nhiều ý kiến trên cộng đồng bày tỏ sự hoang mang, lo sợ và mong cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra.

Ngày 3/4, công an địa phương đã vào cuộc xác minh nội dung thông tin liên quan đến bài viết trên.

Ông Nguyễn Như Thành - Chủ tịch UBND phường An Lợi Đông cho biết, phía địa phương đã nắm bắt thông tin trên mạng xã hội.

Qua trao đổi, Công an phường cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tiếp nhận thông tin trình báo, tố giác của người dân về việc bị chích kim tiêm khi qua lại khu vực khu đô thị Sala.

Công an phường đã báo cáo lên Công an TP Thủ Đức và đang tiến hành xác minh chủ tài khoản Facebook L.K.T. để mời lên làm việc nhằm xác minh nội dung thông tin đăng tải.