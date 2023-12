{"article":{"id":"2221797","title":"Xe buýt điện ngưng hoạt động và cam kết COP26","description":"Khi có việc, tôi lại ra tuyến xe buýt điện D4 (Vinhomes Grand Park - bến xe buýt Sài Gòn) thay vì đi xe cá nhân. Đi xe buýt điện ngày nay khá tiện nghi, lịch sự, sạch sẽ, khác hẳn các loại xe buýt khác mà tôi có trải nghiệm trong những năm qua.","contentObject":"<p>Vì vậy, khi đọc thấy thông tin tuyến xe buýt điện D4 có thể bị dừng, những người dân ở Thành phố như tôi thật sự rất buồn.</p>

<p>Theo những thông tin đã công bố, tuyến buýt điện này khá đông khách, trong 9 tháng đầu năm 2023 đã có gần 29 nghìn chuyến, chở gần 820 nghìn lượt khách. Tuy vậy, tuyến buýt điện D4 đầu tiên tại TP.HCM có nguy cơ ngừng hoạt động cuối năm 2023 do lỗ nặng.</p>

<p>Đại diện nhà đầu tư là Công ty VinBus cho biết rằng, tỉ lệ trợ giá hiện nay quá thấp (44,1%), chỉ bằng 2/3 so với tỉ lệ giá xe buýt sử dụng diesel, CNG (khí nén thiên nhiên). Dù lượng khách tăng nhưng doanh thu vẫn không đủ bù chi phí dẫn đến lỗ 28,6 tỉ đồng trong 1,5 năm hoạt động. Công ty này kiến nghị được điều chỉnh tỉ lệ trợ giá cho các tuyến <a href=\"https://vietnamnet.vn/xe-buyt-dien-tag4964160822809010275.html\">xe buýt điện</a> từ 44,1% lên 64,8%, bằng tỉ lệ trợ giá bình quân hệ thống các tuyến xe buýt năm 2023 tại TP.HCM.</p>

<p>Trước đó, công ty VinBus có kế hoạch mở mới 4 tuyến buýt điện khác nhưng chưa được vận hành đúng kế hoạch, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM nêu ra các nguyên nhân như có nhiều quy trình, thủ tục, thẩm định, phê duyệt từ nhiều sở ngành khác nhau dẫn đến kéo dài thời gian.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/xe-bus-1409.png?width=768&s=_8owW2CfxBfIU7Nbb_Rusw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/xe-bus-1409.png?width=1024&s=nx9FzmwRPJoNPhYODSBEmA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/xe-bus-1409.png?width=0&s=9sJUg_bZzDRZfhXvR1_RuA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/xe-bus-1409.png?width=768&s=_8owW2CfxBfIU7Nbb_Rusw\" alt=\"xe bus.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/xe-bus-1409.png?width=260&s=YwXJrlNogpsGhk8o82Tqvg\"></picture>

<figcaption><em>Theo kế hoạch, từ năm 2025, tỷ lệ xe buýt điện trong vận tải hành khách công cộng sẽ tăng lên 45-50% tại Hà Nội, 25% tại TP.HCM</em></figcaption>

</figure>

<p>Trên thực tế, không chỉ ở các quốc gia giàu có, xe buýt điện đã được nhiều nước trong khu vực áp dụng cơ chế trợ giá và phí thuế nhằm thay thế dần xe buýt sử dụng nhiên liệu đốt trong, loại bỏ cacbon trong giao thông công cộng, nhất là tại các đô thị lớn.</p>

<p>Bangkok (Thái Lan) đang thực hiện lộ trình chuyển đổi sang toàn bộ hệ thống xe buýt điện chỉ trong 3 năm, đặt mục tiêu thay thế bằng 3.200 xe buýt điện vào năm 2025. Họ lập ra một cơ quan gọi là Ủy ban chính sách xe điện quốc gia thuộc Chính phủ để thúc đẩy xe buýt điện. Chính quyền tạo ưu thế cho xe điện bằng cách hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng mạng lưới trụ sạc và đặt mục tiêu sản xuất 1,2 triệu xe điện.</p>

<p>Jakarta (Indonesia) dự kiến đưa vào khai thác 1.000 xe buýt điện cuối năm 2023, tăng lên 3.000 xe vào cuối năm 2025. Họ thu hút các hãng như Toyota, Hyundai, LG đến xây dựng các dự án sản xuất xe điện, khuyến khích người dân và chính quyền nêu gương sử dụng bằng hình thức giảm thuế, tăng ưu đãi cho người mua xe điện.</p>

<p>Singapore thúc đẩy phát triển xe điện trong các năm qua, đưa ra nhiều ưu đãi, ví dụ người mua ô tô điện có thể được hỗ trợ tới 45.000 đô la Singapore.</p>

<p>Nhiều nước trên thế giới còn tạo ưu thế cho xe điện bằng các chính sách ưu đãi như miễn thuế cho người mua, giảm thuế cho nhà sản xuất, trợ cấp từ Chính phủ trên mỗi đầu xe bán ra, ưu tiên điểm đỗ…</p>

<p>Những nỗ lực này đều hướng đến các mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu mà nhiều quốc gia đã cam kết trong COP26.</p>

<p>Việt Nam cũng đưa ra lộ trình cho xe điện, chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các bon và khí mê tan cho ngành giao thông vận tải, mục tiêu phát triển giao thông vận tải xanh hướng tới phát thải ròng khí nhà kính về \"0\" vào năm 2050.</p>

<p>Theo kế hoạch, từ năm 2025, tỷ lệ xe buýt điện trong vận tải hành khách công cộng sẽ tăng lên 45-50% tại Hà Nội, 25% tại TP.HCM, 25-35% tại Đà Nẵng, 20% tại Cần Thơ, 10-15% tại Hải Phòng. Tỷ lệ xe buýt điện đạt ít nhất 5% ở các đô thị loại I. Từ năm 2030, tỉ lệ xe sử dụng điện, năng lượng xanh đạt tối thiểu 50%, 100% xe taxi thay thế và đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh.</p>

<p>Những mục tiêu này thể hiện tầm nhìn cho phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch này còn gặp nhiều thách thức qua các chính sách ứng xử với xe buýt điện nói riêng và các loại xe điện nói chung.</p>

<p>Đến nay chưa thấy chính sách ưu đãi nào rõ ràng, cụ thể hỗ trợ phát triển, sản xuất xe điện. Các chính sách đối với người sử dụng xe điện, ngoài việc miễn giảm thuế đăng ký xe điện, có gì nổi bật và đáng kể, như một số quốc gia khác đã thực hiện.</p>

<p>Ngay cả trước nỗi lo của dân về việc sạc xe điện hay để xe điện dưới tầng hầm tòa nhà cũng chưa bao giờ thấy những người có trách nhiệm lên tiếng.</p>

<p>Trong khi đó, những đề xuất chính sách như trợ cấp cho xe điện, hỗ trợ tiền trực tiếp từ ngân sách cho người mua xe điện, ưu tiên nơi đỗ cho xe điện thuận lợi… lại không được thảo luận rộng rãi, thậm chí là bị phớt lờ.</p>

<p>Phát triển giao thông công cộng luôn đòi hỏi nguồn vốn lớn, thu không đủ bù chi. Vì vậy, Nhà nước thường trợ cấp cho giao thông công cộng vì lợi ích chung của cộng đồng. Các thành phố lớn trên thế giới có đông dân đều có chính sách hỗ trợ xe buýt, ưu tiên xe buýt điện góp phần phát triển giao thông xanh thay thế cho các phương tiện dùng nhiên liệu đốt trong. </p>

<p>Ở nước ta, việc sử dụng xe điện còn rất thấp. Với xe buýt điện, cần khuyến khích các nhà đầu tư duy trì và mở rộng mạng lưới, ít nhất kinh doanh không thua lỗ kéo dài thì họ mới có thể duy trì được hoạt động. Trợ giá hay hỗ trợ dưới dạng nào cho họ chắc chắn không thể làm vừa lòng tất cả, nhưng điều quan trọng nhất là vì lợi ích của số đông ngưới dân, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.</p>

<p>Để phát triển giao thông xanh, tôi cho rằng, cần có cách tiếp cận khác: phương tiện nào phát thải nhiều hơn, gây ô nhiễm nhiều hơn thì chịu phí, thuế cao hơn. </p>

<p>Ví dụ, thu phí đường bộ cao tốc và phí bảo vệ môi trường đối với xe dùng nhiên liệu đốt trong cao hơn xe điện, xe có dung tích phát thải lớn đóng càng nhiều phí trước bạ, giảm thuế giá trị gia tăng hoặc thuế tiêu thụ cho xe điện nhằm giúp giảm giá bán. Với giao thông công cộng, xe buýt điện có thể được xem xét trợ giá cao hơn hoặc ít ra cũng bằng tỉ lệ trợ giá bình quân với các xe buýt sử dụng động cơ đốt trong. </p>

<p>Liên minh châu Âu (EU) đã bỏ phiếu thông qua quy định cấm bán các xe phát thải vào năm 2035. Nhiều nước trong ASEAN như kể trên đã có nhiều chính sách tốt cho xe điện.</p>

<p>Nước ta chưa có đủ tiềm lực tài chính như các nước EU, hay Singapore cung cấp tiền trực tiếp cho người dân mua xe điện, nhưng không phải vì thế mà thiếu các chính sách ưu đãi khác về kỹ thuật. Chỉ khi người dân thấy có lợi, được khuyến khích tiêu thụ xe điện thay cho xe động cơ đốt trong, thì các loại phương tiện thân thiện với môi trường mới có cơ hội phát triển. Cam kết trong Cop26 cần thực hiện ngay từ bây giờ.</p>

<p><strong>Kỹ sư Trần Văn Tường</strong></p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701433792661\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2192264\"><a href=\"/khi-truong-ban-an-toan-giao-thong-cung-bi-phat-vi-nong-do-con-2192264.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/21/khi-truong-ban-an-toan-giao-thong-cung-bi-phat-vi-nong-do-con-207.jpeg?width=0&s=txrmSHMDLmfzc-Rr0ROaXQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/21/khi-truong-ban-an-toan-giao-thong-cung-bi-phat-vi-nong-do-con-207.jpeg?width=260&s=PiE20K0FHal7qKpSUGulIA\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/khi-truong-ban-an-toan-giao-thong-cung-bi-phat-vi-nong-do-con-2192264.html\">Khi trưởng ban an toàn giao thông cũng bị phạt vì nồng độ cồn</a><span class=\"summary__content-desc\">Trong nỗ lực tăng cường xử lý vi phạm an toàn giao thông, nhất là liên quan đến nồng độ cồn, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, đã cử 6 tổ công tác đến một số địa phương trong toàn quốc.</span></div>

</article>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Tuần Việt Nam","detailUrl":"/tuan-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tuan-viet-nam","relatedIds":["00004M","00003V"],"subIds":["00000T","00003V","00003B","00003N","00004M","00087H"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/xe-buyt-dien-ngung-hoat-dong-va-cam-ket-cop26-2221797.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/xe-buyt-dien-ngung-hoat-dong-va-cam-ket-cop26-1407.png","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/xe-buyt-dien-ngung-hoat-dong-va-cam-ket-cop26-1408.png","updatedDate":"2023-12-01T21:54:30","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"02/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2221260","title":"Cái được khi Quốc hội hoãn thông qua Luật Đất đai","description":"Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội đã chính thức khép lại với một chút “trống vắng” khi nội dung quan trọng, được chờ đợi nhiều nhất là biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) đã không được thực hiện theo đúng chương trình nghị sự đặt ra từ đầu.","displayType":1,"category":{"name":"Tuần Việt Nam","detailUrl":"/tuan-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tuan-viet-nam","relatedIds":["00004M","00003V"],"subIds":["00000T","00003V","00003B","00003N","00004M","00087H"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cai-duoc-khi-quoc-hoi-hoan-thong-qua-luat-dat-dai-2221260.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cai-duoc-khi-quoc-hoi-hoan-thong-qua-luat-dat-dai-152.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T07:23:55","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220873","title":"Con, cháu chúng ta ở đâu trong dòng thác thông tin cuồn cuộn?","description":"Trong thời đại công nghệ tiến rất nhanh, có tác động ngay lập tức với mỗi người, dù người đó là ai, ở đâu, thì giáo dục vẫn phải là cái gốc, là nền tảng để con người có thể vững chãi trong dòng chảy cuồn cuộn đó.","displayType":1,"category":{"name":"Tuần Việt Nam","detailUrl":"/tuan-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tuan-viet-nam","relatedIds":["00004M","00003V"],"subIds":["00000T","00003V","00003B","00003N","00004M","00087H"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/con-chau-chung-ta-o-dau-trong-dong-thac-thong-tin-cuon-cuon-2220873.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/con-chau-chung-ta-o-dau-trong-dong-thac-thong-tin-cuon-cuon-946.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T08:37:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220107","title":"Lắp camera hành trình cho xe máy","description":"Quy định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông phải có thiết bị giám sát hành trình (camera hành trình), dù mới ở dạng đề xuất, đã nhận được sự quan tâm của dư luận.","displayType":1,"category":{"name":"Tuần Việt Nam","detailUrl":"/tuan-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tuan-viet-nam","relatedIds":["00004M","00003V"],"subIds":["00000T","00003V","00003B","00003N","00004M","00087H"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lap-camera-hanh-trinh-cho-xe-may-2220107.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/lap-camera-hanh-trinh-cho-xe-may-453.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T10:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219445","title":"Thử tìm lời giải cho tình trạng cán bộ không dám làm","description":"Bài viết này xin nêu một số dẫn chứng về những khó khăn trong thực thi công vụ không chỉ của cán bộ công chức ngành y tế do pháp luật bất cập và thử tìm hiểu nguyên nhân vì sao cán bộ sợ trách nhiệm.","displayType":1,"category":{"name":"Tuần Việt Nam","detailUrl":"/tuan-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tuan-viet-nam","relatedIds":["00004M","00003V"],"subIds":["00000T","00003V","00003B","00003N","00004M","00087H"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tim-loi-giai-cho-tinh-trang-can-bo-khong-dam-lam-2219445.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/thu-tim-loi-giai-cho-tinh-trang-can-bo-khong-dam-lam-280.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T08:28:45","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218704","title":"Viết cho người thầy của chúng tôi, sau ngày 20/11","description":"Nhiều người nói, con người khí khái, cốt cách hay thậm chí là cứng nhắc quá như thầy sẽ khó sống ở xã hội này, nhưng thầy chỉ gật đầu: “Biết làm sao được, thầy không thể làm khác”.","displayType":1,"category":{"name":"Tuần Việt Nam","detailUrl":"/tuan-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tuan-viet-nam","relatedIds":["00004M","00003V"],"subIds":["00000T","00003V","00003B","00003N","00004M","00087H"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-cho-nguoi-thay-cua-chung-toi-sau-ngay-20-11-2218704.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/viet-cho-nguoi-thay-cua-chung-toi-sau-ngay-2011-92.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T07:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218076","title":"Trong nguy có cơ khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu","description":"Thuế tối thiểu toàn cầu là luật chơi mới của kinh tế thế giới mà Việt Nam đã tham gia và không có nhiều sự lựa chọn.","displayType":1,"category":{"name":"Tuần Việt Nam","detailUrl":"/tuan-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tuan-viet-nam","relatedIds":["00004M","00003V"],"subIds":["00000T","00003V","00003B","00003N","00004M","00087H"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trong-nguy-co-co-khi-ap-dung-thue-toi-thieu-toan-cau-2218076.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/trong-nguy-co-co-khi-ap-dung-thue-toi-thieu-toan-cau-210.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T09:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217631","title":"Một triệu tỷ bị rút và việc 'bịt tai, che mắt' của 18 cán bộ thanh tra","description":"Bà Trương Mỹ Lan rút hàng trăm ngàn tỷ tiền mặt để làm gì? Dòng tiền mặt khổng lồ đó chảy về đâu? Đó là câu hỏi mà chắc chắn cơ quan điều tra không bỏ qua.","displayType":1,"category":{"name":"Tuần Việt Nam","detailUrl":"/tuan-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tuan-viet-nam","relatedIds":["00004M","00003V"],"subIds":["00000T","00003V","00003B","00003N","00004M","00087H"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/van-thinh-phat-mot-trieu-ty-bi-rut-va-bit-tai-che-mat-18-can-bo-thanh-tra-2217631.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/mot-trieu-ty-bi-rut-va-viec-bit-tai-che-mat-cua-18-can-bo-thanh-tra-222.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T08:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217211","title":"Những người đến từ Châu Âu","description":"Việt Nam đang vào tầm ngắm của Châu Âu trong cuộc chuyển đổi năng lượng chưa từng có trong lịch sử.","displayType":1,"category":{"name":"Tuần Việt Nam","detailUrl":"/tuan-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tuan-viet-nam","relatedIds":["00004M","00003V"],"subIds":["00000T","00003V","00003B","00003N","00004M","00087H"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-nguoi-den-tu-chau-au-2217211.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/nhung-nguoi-den-tu-chau-au-119.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T08:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216659","title":"Vai trò chủ đạo của Nhà nước trong giáo dục","description":"Trách nhiệm cao nhất của Nhà nước là phải bảo đảm mọi người dân đều được học tập.","displayType":1,"category":{"name":"Tuần Việt Nam","detailUrl":"/tuan-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tuan-viet-nam","relatedIds":["00004M","00003V"],"subIds":["00000T","00003V","00003B","00003N","00004M","00087H"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vai-tro-chu-dao-cua-nha-nuoc-trong-giao-duc-2216659.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/vai-tro-chu-dao-cua-nha-nuoc-trong-giao-duc-114.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T07:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216355","title":"Ông đồ Nghệ từ chối chức Tể tướng để về quê dạy học","description":"Năm 1783, khi Thượng thư Nguyễn Huy Oánh vừa mới được nghỉ hưu, vua Lê Hiển Tông có chiếu triệu về Kinh thành trao chức Tham tụng (Tể tướng) nhưng ông cáo lão để về dạy học ở quê nhà.","displayType":1,"category":{"name":"Tuần Việt Nam","detailUrl":"/tuan-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tuan-viet-nam","relatedIds":["00004M","00003V"],"subIds":["00000T","00003V","00003B","00003N","00004M","00087H"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ong-nguyen-huy-oanh-tu-choi-chuc-te-tuong-de-ve-que-day-hoc-2216355.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/19/ong-do-nghe-tu-choi-chuc-te-tuong-de-ve-que-day-hoc-117.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-19T07:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215813","title":"2.000 hồ sơ chọn được 100 em phù hợp và chuyện ‘thừa thầy thiếu thợ’","description":"Trong số gần 2000 hồ sơ ứng tuyển là sinh viên giỏi, xuất sắc mà chỉ chọn được 100 em phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.","displayType":1,"category":{"name":"Tuần Việt Nam","detailUrl":"/tuan-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tuan-viet-nam","relatedIds":["00004M","00003V"],"subIds":["00000T","00003V","00003B","00003N","00004M","00087H"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/2-000-ho-so-chi-chon-duoc-100-va-chuyen-thua-thay-thieu-tho-2215813.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/2000-ho-so-chi-chon-duoc-100-va-chuyen-thua-thay-thieu-tho-561.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-17T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214972","title":"Đường sắt Bắc - Nam, bước đột phá không chỉ về kinh tế","description":"Đến năm 2025 hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và khởi công trước 2030 với các tuyến ưu tiên là Hà Nội - Vinh và TP Hồ Chí Minh - Nha Trang.","displayType":1,"category":{"name":"Tuần Việt Nam","detailUrl":"/tuan-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tuan-viet-nam","relatedIds":["00004M","00003V"],"subIds":["00000T","00003V","00003B","00003N","00004M","00087H"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/duong-sat-bac-nam-buoc-dot-pha-khong-chi-ve-kinh-te-2214972.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/duong-sat-bac-nam-buoc-dot-pha-khong-chi-ve-kinh-te-1339.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-16T04:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214952","title":"“EU - Việt Nam chúng ta gắn bó với nhau hơn bao giờ hết”","description":"Việt Nam không chỉ là đối tác quan trọng của EU ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trên hết, Việt Nam là đối tác rất tham vọng, đặt ra những mục tiêu lớn trong nước và quốc tế.","displayType":1,"category":{"name":"Tuần Việt Nam","detailUrl":"/tuan-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tuan-viet-nam","relatedIds":["00004M","00003V"],"subIds":["00000T","00003V","00003B","00003N","00004M","00087H"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quan-he-eu-viet-nam-gan-bo-voi-nhau-hon-bao-gio-het-2214952.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/chung-ta-gan-bo-voi-nhau-hon-bao-gio-het-156.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-15T10:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214670","title":"Thách thức kép về già hoá và nhập cư của Châu Âu","description":"Châu Âu đang đứng trước một ngưỡng cửa, đối mặt với hai thách thức kép là sự già hoá khắp châu lục và sự cần thiết của nhập cư với nguy cơ phải đánh đổi bản sắc","displayType":1,"category":{"name":"Tuần Việt Nam","detailUrl":"/tuan-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tuan-viet-nam","relatedIds":["00004M","00003V"],"subIds":["00000T","00003V","00003B","00003N","00004M","00087H"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-thach-thuc-kep-ve-gia-hoa-va-nhap-cu-cua-chau-au-2214670.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/thach-thuc-kep-ve-gia-hoa-va-nhap-cu-cua-chau-au-106.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-15T07:19:54","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214659","title":"Liệu Châu Âu có phải đánh đổi bản sắc để phát triển?","description":"Hơn 30% dân số châu Âu sẽ ở tuổi 65 trở lên vào năm 2100. Những người ở độ tuổi 75-84 được dự đoán sẽ tăng 56.1% vào năm 2050, trong khi những người dưới 55 tuổi dự kiến sẽ giảm 13.5%.","displayType":1,"category":{"name":"Tuần Việt Nam","detailUrl":"/tuan-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tuan-viet-nam","relatedIds":["00004M","00003V"],"subIds":["00000T","00003V","00003B","00003N","00004M","00087H"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lieu-chau-au-co-phai-danh-doi-ban-sac-de-phat-trien-2214659.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/14/lieu-chau-au-co-phai-danh-doi-ban-sac-de-phat-trien-576.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-14T12:06:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214584","title":"Cách mạng Chatbot GPT: từ ứng dụng cá nhân đến chiến lược doanh nghiệp","description":"Sự ra đời của Custom GPTs của OpenAI mở ra một kỷ nguyên mới trong việc cá nhân hóa trí tuệ nhân tạo, nhưng với doanh nghiệp, ứng dụng này đòi hỏi phải được tiếp cận một cách thận trọng hơn.","displayType":1,"category":{"name":"Tuần Việt Nam","detailUrl":"/tuan-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tuan-viet-nam","relatedIds":["00004M","00003V"],"subIds":["00000T","00003V","00003B","00003N","00004M","00087H"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-mang-chatbot-gpt-tu-ung-dung-ca-nhan-den-chien-luoc-doanh-nghiep-2214584.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/14/cach-mang-chatbot-gpt-tu-ung-dung-ca-nhan-den-chien-luoc-doanh-nghiep-434.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-14T11:02:45","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214294","title":"Chất vấn ở Quốc hội: Đi đến cùng để gỡ đến cùng","description":"Để góp phần chấn chỉnh tình trạng cán bộ sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm - đang là vấn đề nóng bỏng hiện nay, các ĐBQH và các thành viên Chính phủ đều thể hiện trách nhiệm khi \"truy\" đến cùng và cũng \"gỡ\" đến cùng từng nội dung.","displayType":1,"category":{"name":"Tuần Việt Nam","detailUrl":"/tuan-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tuan-viet-nam","relatedIds":["00004M","00003V"],"subIds":["00000T","00003V","00003B","00003N","00004M","00087H"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chat-van-o-quoc-hoi-di-den-cung-de-go-den-cung-2214294.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/13/chat-van-o-quoc-hoi-di-den-cung-de-go-den-cung-1014.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-13T12:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2208566","title":"Thuế tối thiểu toàn cầu và nỗ lực thu hút vốn FDI","description":"Việt Nam đang tìm cách thức để duy trì sự cạnh tranh, hấp dẫn trong con mắt nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh thuế tối thiểu toàn cầu sắp được áp dụng.","displayType":1,"category":{"name":"Tuần Việt Nam","detailUrl":"/tuan-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tuan-viet-nam","relatedIds":["00004M","00003V"],"subIds":["00000T","00003V","00003B","00003N","00004M","00087H"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thue-toi-thieu-toan-cau-va-no-luc-thu-hut-von-fdi-2208566.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/12/thue-toi-thieu-toan-cau-va-no-luc-thu-hut-von-fdi-690.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-12T18:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213816","title":"GDP sẽ tăng hàng trăm tỷ USD khi đất đai được tính đúng, tính đủ","description":"Nghị quyết 18 đã đề ra chủ trương “Có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường”.","displayType":1,"category":{"name":"Tuần Việt Nam","detailUrl":"/tuan-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tuan-viet-nam","relatedIds":["00004M","00003V"],"subIds":["00000T","00003V","00003B","00003N","00004M","00087H"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gdp-se-tang-hang-tram-ty-usd-khi-dat-dai-duoc-tinh-dung-tinh-du-2213816.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/12/gdp-se-tang-hang-tram-ty-usd-khi-dat-dai-duoc-tinh-dung-tinh-du-78.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-12T06:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213597","title":"Cải cách thể chế để cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm","description":"Thể chế, luật pháp phải hướng đến mục tiêu đảm bảo cho cán bộ ‘dám làm, dám chịu trách nhiệm’ mà không phải ‘xé rào’ do sự bất cập của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.","displayType":1,"category":{"name":"Tuần Việt Nam","detailUrl":"/tuan-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tuan-viet-nam","relatedIds":["00004M","00003V"],"subIds":["00000T","00003V","00003B","00003N","00004M","00087H"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cai-cach-the-che-de-can-bo-dam-lam-dam-chiu-trach-nhiem-2213597.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/11/cai-cach-the-che-de-can-bo-dam-lam-dam-chiu-trach-nhiem-78.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-11T07:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213232","title":"Nút thắt thể chế quanh chuyện GDP","description":"\"Tụt hậu xa hơn về kinh tế\" luôn được xác định là một trong 4 nguy cơ lớn nhất cho sự phát triển đất nước qua nhiều kỳ Đại hội. Nhiều kế hoạch, giải pháp đã được đưa ra.","displayType":1,"category":{"name":"Tuần Việt Nam","detailUrl":"/tuan-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tuan-viet-nam","relatedIds":["00004M","00003V"],"subIds":["00000T","00003V","00003B","00003N","00004M","00087H"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nut-that-the-che-quanh-chuyen-gdp-2213232.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/10/nut-that-the-che-quanh-chuyen-gdp-634.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-10T10:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2212744","title":"Đấu giá cát cao kỷ lục ở Hà Nội: lo hơn là mừng","description":"Với kết quả đấu giá mỏ cát gấp 200 lần so giá khởi điểm, giá cát sẽ cao đến mức cả Nhà nước và người dân không thể chịu nổi.","displayType":1,"category":{"name":"Tuần Việt Nam","detailUrl":"/tuan-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tuan-viet-nam","relatedIds":["00004M","00003V"],"subIds":["00000T","00003V","00003B","00003N","00004M","00087H"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dau-gia-cat-cao-ky-luc-o-ha-noi-lo-hon-la-mung-2212744.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/8/dau-gia-cat-cao-ky-luc-o-ha-noi-lo-hon-la-mung-1555.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-09T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2210467","title":"Lách luật để làm đúng","description":"Nhiều quy định trong Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản… và không ít luật chuyên ngành khác đang mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh người dân, doanh nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Tuần Việt Nam","detailUrl":"/tuan-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tuan-viet-nam","relatedIds":["00004M","00003V"],"subIds":["00000T","00003V","00003B","00003N","00004M","00087H"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lach-luat-de-lam-dung-2210467.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/8/lach-luat-de-lam-dung-232.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-08T08:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2210477","title":"Không nên để người dân phải “lách” khi sửa Luật Đất đai","description":"Một doanh nghiệp ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi văn bản tới các Bộ, ngành trung ương để xin ý kiến về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu nhà ở tại tỉnh này.","displayType":1,"category":{"name":"Tuần Việt Nam","detailUrl":"/tuan-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tuan-viet-nam","relatedIds":["00004M","00003V"],"subIds":["00000T","00003V","00003B","00003N","00004M","00087H"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khong-nen-de-nguoi-dan-phai-lach-khi-sua-luat-dat-dai-2210477.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/8/khong-nen-de-nguoi-dan-phai-lach-khi-sua-luat-dat-dai-229.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-08T08:44:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2212249","title":"Room tín dụng","description":"Trong phiên chất vấn ở Quốc hội đang diễn ra, vấn đề room tín dụng lại một lần nữa được các đại biểu nêu lên với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.","displayType":1,"category":{"name":"Tuần Việt Nam","detailUrl":"/tuan-viet-nam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tuan-viet-nam","relatedIds":["00004M","00003V"],"subIds":["00000T","00003V","00003B","00003N","00004M","00087H"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/room-tin-dung-2212249.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/8/room-tin-dung-212.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-08T08:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa