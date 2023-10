Theo hãng tin Walla của Israel, một người đàn ông tên C đến từ Mefalsim đã may mắn sống sót sau khi nhận hàng trăm phát đạn từ các tay súng chiến binh Hồi giáo Hamas với nguyên nhân chính là nhờ chiếc xe điện Tesla Model 3 Performance của mình.

Vài phút sau cuộc tấn công của lực lượng Hamas từ Dải Gaza vào khu vực định cư Otaf của Israel vào ngày 7/10, anh C là cư dân của khu định cư Kibbutz Mefalsim đã nhận được sự điều động đến đội ứng cứu khẩn cấp nhằm kiểm soát tình hình.

Anh nhanh chóng điều khiển chiếc Tesla Model 3 của mình để đến điểm tập kết thì không may chạm trán một chiếc xe bán tải chở đầy các tay súng vũ trang Hamas chạy cắt ngang qua và họ bắt đầu nổ súng.

Hơn 100 vết đạn đã găm vào mui, thân xe, kính lái và đuôi của chiếc Tesla Model 3, một lốp đã bị vỡ hoàn toàn. Ảnh: Twitter.

Hãng tin Walla cho biết, anh C sau đó phải nhập viện phẫu thuật gấp với nhiều vết thương ở đầu và tay, song tính mạng của anh vẫn đảm bảo và hoàn toàn minh mẫn để có thể tường thuật lại sự kiện định mệnh ngày hôm đó khiến bản thân anh không bao giờ quên.

Khi chặn ngang mũi ô tô của anh C, nhóm chiến binh đã sử dụng súng tiểu liên bắn xối xả vào chiếc xe điện ở tầm cực gần nhằm phá hủy hoàn toàn chiếc xe lẫn người điều khiển bên trong.

Theo anh C, những người này nhắm bắn vào mui xe phía trước với hi vọng có thể vô hiệu hóa động cơ xe mà không nhận ra đây là một chiếc xe điện nên ở phía trước chỉ có cốp để đồ và bắn thủng hoàn toàn đuôi xe nhằm kích nổ bình xăng. Rất may mắn, đây là xe điện nên hoàn toàn không có bình xăng mà hệ thống truyền động lẫn động cơ pin đều đặt dưới gầm xe.

Quá khó hiểu, cuối cùng các tay súng Hamas đã nhắm vào việc phá hủy 4 lốp của chiếc Tesla Model 3. Đây cũng là lúc người đàn ông may mắn tăng ga bỏ chạy dưới làn mưa đạn.

Dù bị thương nặng song nhân chứng vẫn nhận ra chiếc bán tải chở các tay súng Hamas có thể là Toyota Hilux hoặc Mitsubishi D-Max cũng cố gắng truy đuổi, song với vận tốc 170km/h của chiếc Tesla khiến chiếc bán tải đã chịu thua và tìm kiếm những mục tiêu khác.

Người tài xế vẫn đủ bình tĩnh để tự điều khiển chiếc xe “chi chít” vết đạn đủ mọi cỡ, một lốp bị vỡ hoàn toàn tới bệnh viện Barzilai ở Beer Sheva và được các bác sĩ tiếp nhận trong tình trạng mất nhiều máu.

Tesla Model 3 là mẫu xe điện toàn phần bán chạy nhất hiện nay tại thị trường Israel. Ảnh: Tesla.

Tổng cộng đã có hơn 100 viên đạn đã găm xuyên qua chiếc xe từ mui, kính lái, lốp và đuôi xe, song kính chắn gió phía trước hoàn toàn không bị vỡ. Không những vậy, chiếc Tesla Model 3 còn thông qua hệ thống định vị trên ứng dụng điện thoại để giúp vợ của anh C tìm ra vị trí chính xác của anh khi xe vừa tới bệnh viện.

Trong phần trả lời đối với hãng tin Walla, anh C còn lạc quan khi cho biết dự định sẽ tìm kiếm một chiếc xe mới và chắc chắn nó sẽ lại là xe điện Tesla, phương tiện vừa cứu sống anh trong gang tấc.

Hùng Dũng (theo Walla)

