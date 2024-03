Từ e ngại ban đầu đến tự tin chinh phục mọi cung đường với xe điện

“Nhà tôi từng có xe xăng, nhưng khi đó tôi ít lái vì e ngại, không tự tin làm chủ khi đi trong đô thị đông đúc. Tuy nhiên, khi cầm lái VF 8, mọi thứ thay đổi hoàn toàn, những tính năng thông minh, hỗ trợ người lái giúp tôi tự tin điểu khiển xe cả ngày”, chị Đặng Huyền, một chủ xe VF 8 chia sẻ về quá trình sử dụng chiếc D-SUV điện của VinFast.

Loạt công nghệ an toàn tích hợp trên các dòng xe VinFast mang đến những chuyến đi trọn vẹn cho chủ xe

Từng là loại phương tiện nhận sự soi xét của khách hàng, ô tô điện ngày càng chứng minh sự ưu việt trong quá trình vận hành. Với đặc tính như những chiếc máy tính, ô tô điện được tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại, hỗ trợ người lái ở những điều kiện vận hành khác nhau. “Khi chồng tôi ấp ủ kế hoạch mua VF 8 tôi cũng khá băn khoăn, tuy nhiên sau thời gian cầm lái, VF 8 lại là bạn đồng hành thân thiết. Chiếc xe giúp những chị em phụ nữ như mình không còn e ngại bất kỳ cung đường nào”, chị Đặng Huyền cho biết.

Không riêng chị Huyền, nhiều chủ xe sau khi chuyển đổi sang xe điện VinFast đã bày tỏ sự hài lòng. Hãng xe thương hiệu Việt mang đến cho khách hàng những sản phẩm tích hợp nhiều công nghệ hiện đại. Đặc biệt, với gói trợ lái ADAS, ô tô VinFast có thể được ví như những “cỗ máy tính” di động. Khi đi trong đô thị, người lái có thể được trợ giúp bởi tính năng “hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc”, trong khi trên đường cao tốc xe có hàng loạt tính năng khác như cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn đường, giám sát hành trình thích ứng…

Hệ thống trạm sạc phủ khắp tỉnh thành của VinFast giúp mỗi hành trình của chủ xe trở nên thuận tiện, dễ dàng

Với những trợ thủ công nghệ đắc lực tích hợp trên xe, không ít người dùng đã thực hiện hàng loạt chuyến đi dài, những hành trình xuyên Việt trong suốt thời gian qua. Không chỉ mang lại sự tin tưởng bằng loạt tính năng thông minh tích hợp trên xe, VinFast còn bố trí hệ thống trạm sạc rộng khắp cả nước để tăng sự thêm sự tiện lợi cho chủ xe. Theo thống kê, hệ thống trạm sạc đã có mặt tại 125 tuyến đường cao tốc, tỉnh lộ/quốc lộ, khoảng cách tối đa giữa các điểm sạc khoảng 65km. Do đó, chỉ cần lên kế hoạch chi tiết trước mỗi hành trình, chủ xe điện có thể yên tâm chinh phục bất kỳ địa danh nào trên cả nước.

Sở hữu xe điện với chi phí tiết kiệm

Ngoài công nghệ an toàn, thông minh vượt trội, nhiều chủ xe điện thừa nhận, việc chuyển sang sử dụng xe điện là chính xác bởi những chi phí cực tiết kiệm so với xe xăng. “Nếu bạn đi trung bình 1.000 km/tháng, chi phí sạc điện chỉ khoảng 400.000 đồng, tương đương 400 đồng/km, trong khi với xe xăng số tiền tương ứng khoảng 1.000 - 2.000 đồng/km”, anh Trần Minh Kiên, một chủ xe VF 5 Plus tại Hà Nội cho biết.

Chi phí vận hành thấp là một trong những điểm mạnh của xe điện VinFast

Từng thực hiện nhiều hành trình xuyên Việt bằng ô tô điện, chủ xe VF 5 Plus này hiểu rõ chi phí cho từng chuyến đi và luôn đánh giá cao mức độ tiết kiệm chi phí nhiên liệu của ô tô điện.

Nhiều chủ xe điện VinFast khác cũng có những đánh giá tương tự. “Đi xe điện rất tiết kiệm, VF 8 đi 1.500 km chỉ mất 750.000 đồng tiền sạc, trong khi VF 5 hay VF e34 chỉ tốn khoảng 300.000 đồng sạc điện cho 1.000km. Sau hơn 33.000km, chiếc VF 8 của tôi chỉ tốn 200.000 đồng thay thế 4 cái lọc gió”, anh Thành Đông, chủ xe VF 8, thành viên của Cộng đồng VinFast toàn cầu cho biết.

Với rất nhiều lợi ích cho chủ xe từ khả năng đảm bảo an toàn trên mỗi chuyến đi đến chi phí vận hành rẻ, VinFast đang góp phần khiến nhiều người thay đổi cách nghĩ về ô tô điện. Không chỉ là phương tiện để đi từ điểm A đến điểm B, ô tô điện còn là nguồn cảm hứng cho mỗi hành trình khi không phải lo lắng về chi phí hay sự tiện lợi.

Đặc biệt, với chiến dịch “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam”, VinFast mang đến cơ hội sở hữu xe cho đông đảo người tiêu dùng Việt Nam với chi phí tối ưu. Cụ thể với chính sách trả góp “ba nhất” gồm thời hạn cho vay dài nhất - tối đa 8 năm; giá trị vay cao nhất - 70% giá xe và lãi suất thấp nhất - 5% trong 2 năm đầu, 8% trong 3 năm tiếp theo và 9,5% trong 3 năm cuối, chủ xe có thể dễ dàng sở hữu ô tô điện với số tiền bỏ ra từ 5,29 triệu đồng/tháng.

Với những giá trị vượt trội trong sử dụng, ô tô điện đã trở thành bạn đồng hành và thay đổi thói quen sử dụng ô tô của hàng chục nghìn khách hàng trong suốt hơn 2 năm qua. Con số này sẽ được nhân lên nhiều lần trong thời gian tới khi ngày càng nhiều giải pháp tài chính tốt được VinFast mang tới cho khách hạng, giúp cơ hội tiếp cận loại phương tiện thông minh, không phát thải trở nên rộng mở hơn bao giờ hết.

Theo chương trình trong chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam”, khách hàng đã mua một trong 3 dòng xe xăng đầu tiên sẽ được tri ân gói bảo dưỡng trị giá 5 triệu đồng đối với các chủ sở hữu xe Lux, 3 triệu đồng đối với xe Fadil trong thời hạn 3 năm và được giảm ngay 5% giá mua xe điện VinFast bất kỳ. Toàn bộ khách hàng đều được VinFast áp dụng chính sách hỗ trợ vay tới 70% giá trị xe trong tối đa 8 năm. Lãi suất ở mức 5% trong 2 năm đầu, 8% trong 3 năm tiếp theo và 9,5% trong 3 năm cuối. Tất cả chi phí hỗ trợ lãi suất và rủi ro phát sinh trong suốt 8 năm sẽ do VinFast hỗ trợ, bao gồm cả phần chênh lệch nếu lãi suất thả nổi của ngân hàng cao hơn các mức trên.

Đậu Linh