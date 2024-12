Do là xe nhập khẩu, Toyota Wigo không được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ nhưng bù lại là các chương trình khuyến mãi từ hãng và đại lý, do đó giúp cho mẫu xe này vẫn có được kết quả tăng trưởng đáng kể. Tại Việt Nam, Wigo được trang bị động cơ 1.2L với tùy chọn hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động vô cấp. Xe cũng chỉ có 2 phiên bản E và G với giá bán lần lượt là 360 triệu đồng và 405 triệu đồng.

Toyota Wigo hoàn toàn mới quay trở lại thị trường Việt vào tháng 6/2023 nên nếu tính tổng doanh số từ tháng 6 đến tháng 11 năm ngoái, Wigo đạt 1.457 xe. Nếu tính tương ứng về thời gian, giai đoạn 5 tháng, từ tháng 6 đến tháng 10/2024, doanh số của mẫu xe Wigo chỉ đạt được 1.510 xe thì cũng chỉ tăng nhẹ 3,6% so với 6 tháng cùng kỳ năm ngoái.

Khép lại tháng 11/2024, hãng ô tô Nhật Bản đã bàn giao tới tay khách hàng được 307 xe Toyota Wigo đã đạt 200 xe, tăng mạnh 53,5% so với tháng trước (200 xe), đồng thời tăng 28% so với tháng 11/2023. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp mẫu xe của Toyota ghi nhận đà tăng trưởng. Doanh số lũy kế 11 tháng năm 2024 của Toyota Wigo đạt 2.407 xe Wigo.

Doanh số lũy kế 11 tháng đã qua của Hyundai Grand i10 đạt 5.080 xe, giảm 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, con số này đã bỏ xa các đối thủ xếp ngay phía dưới tới hơn một nửa, trong khi chỉ còn 1 tháng nữa là khép lại năm 2024. Chính vì vậy, ngôi vị dẫn đầu phân khúc xe đô thị giá rẻ hạng A chắc chắn đã thuộc về mẫu xe này.

Trong tháng 11/2024, doanh số bán hàng của Hyundai Grand i10 đạt 1.035 xe, tăng 37,5% so với tháng trước (753 xe) cũng như so với tháng 11/2023. Đây cũng là lần đầu tiên trong năm 2024, doanh số của mẫu xe này vượt con số 1.000 xe bán ra trong tháng.

3. KIA Morning: 95 xe

Với 95 xe đã được bán ra trong tháng 11/2024, KIA Morning đã có tháng thứ 3 liên tiếp tăng trưởng với mức tăng 10,5% so với tháng trước (86 xe) nhưng so với tháng 11/2023, kết quả vẫn giảm mạnh 34,9%. Doanh số lũy kế 11 tháng qua của KIA Morning hiện đạt 732 xe, giảm 46,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

KIA Morning được trang bị động cơ 1.2L, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp. Xe có 5 phiên bản (MT, AT, Premium, X-Line và GT-Line) với giá bán lần lượt 349-424 triệu đồng. Mặc dù có kiểu dáng hiện đại nhưng không gian ngồi chật và giá bán thiếu cạnh tranh có thể là nguyên nhân dẫn tới doanh số bán hàng của Morning kém khả quan.