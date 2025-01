1. Hyundai Grand i10: 751 xe Doanh số bán hàng của Hyundai Grand i10 trong tháng cuối của năm 2024 không còn duy trì đà tăng như tháng trước đó khi chỉ bán được 751 xe, đạt , giảm 27,4 so với tháng trước (1.035 xe) cũng như giảm 33,8% so với tháng 12/2023. Doanh số lũy kế cả năm 2024 của Hyundai Grand i10 đạt 5.831 xe, giảm 226,6% so với năm ngoái. Với kết quả này, Hyundai Grand i10 chính thức trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc xe đô thị giá rẻ hạng A của năm 2024 và là năm thứ 3 liên tiếp giành được danh hiệu này, đồng thời bỏ lại các đối thủ xếp sau với khoảng cách khá xa. Hyundai Grand i10 đã được nâng cấp vào giữa năm nay với một số thay đổi về ngoại hình và trang bị nhưng vẫn giữ nguyên động cơ 1.2L và tùy chọn hộp số sàn 5 cấp và số tự động 4 cấp. Hyundai Grand i10 có 6 phiên bản chia đều cho 2 biến thể sedan và hatchback với giá bán dao động từ 360-455 triệu đồng. 2. Toyota Wigo: 252 xe

Kết thúc tháng 12/2024, đã có 252 xe Toyota Wigo được bán ra thị trường, giảm 17,9% so với tháng trước (307 xe), đồng thời tăng 13,4% so với tháng 12/2023. Doanh số lũy kế cả năm 2024 của Toyota Wigo đạt 2.659 xe. Tuy nhiên, do Toyota Wigo mới chỉ bán lại từ tháng 6/2023, nếu xét trong giai đoạn bán hàng tương đương 7 tháng cuối năm, mẫu xe này của Toyota mới chỉ đạt 1.675 xe, giảm nhẹ 4,3% so với năm ngoái.

Tại Việt Nam, Toyota Wigo được trang bị động cơ 1.2L, tuy nhiên hãng xe Nhật Bản đã âm thầm loại bỏ phiên bản E (MT) và hiện chỉ còn bán duy nhất phiên bản G (CVT) với giá bán 405 triệu đồng.