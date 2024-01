Sự việc khá hy hữu vừa xảy ra tại giao lộ giữa Phố Washington và Phố 30 Tây ở trung tâm thành phố Vancouver, Canada. Khi đó, Katlynn Bicknell và bạn trai của mình là Kevin lái chiếc Jeep Patriot về nhà thì bất ngờ "gặn nạn" đi vào một hố sụt ngập nước trên đường. Đáng nói, chiếc SUV màu đỏ này vừa được hai người lái về nhà từ đại lý sau khi trả đủ tiền.

Chiếc hố khá rộng và đã "nuốt chửng" toàn bộ phần đầu xe. Do cả đoạn đường đang bị ngập nước nên lái xe không thể nhận biết được chiếc hố này, nhất là vào buổi tối. Áp lực của nước khiến việc mở cửa thoát ra của Katlynn và Kevin là rất khó khăn và họ đã phải thoát ra bằng đường cửa sau. May mắn không ai bị thương nặng.

Lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường và kéo chiếc Jeep lên. Nói với báo chí, đại diện chính quyền Vancouver cho biết, nguyên nhân của "hố tử thần" trên là do đường ống nước chính của thành phố bị vỡ. Đường ống này do Công ty Công trình công cộng Vancouver quản lý nhưng lại chưa cắt cử người để cấm đường và đặt các cảnh báo. Do đó, toàn bộ chi phí đền bù, khắc phục cho chiếc xe Jeep nói trên sẽ được đơn vị này chi trả.

Tại các nước có khí hậu lạnh như Canada, việc hệ thống cấp thoát nước bị vỡ vào mùa đông là không hiếm gặp bởi nước sẽ bị đóng băng và giãn nở ở bên trong khi gặp nhiệt độ quá thấp. Khi ấm hơn, một lượng nước khổng lồ tan chảy có thể cuốn trôi đất cát xung quanh và tạo nên những hố sụt như trên.

Theo Carscoops

