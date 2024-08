Theo số liệu công bố của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 218 xe sedan hạng D trong tháng 7/2024, tăng trưởng 40,6% so với tháng 6/2024 (155 xe) nhưng vẫn giảm tới 43,7% so với cùng kỳ năm 2023 (387 xe).

Kết thúc tháng 7/2024, mẫu xe có doanh số bán tốt nhất phân khúc sedan cỡ D vẫn không thể thoát khỏi tay Toyota Camry, vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký dù mức giá bán cao hơn đáng kể.

Dưới đây là doanh số các mẫu xe trong phân khúc sedan hạng D, tầm giá 1 tỷ đồng trong tháng 7/2024:

1. Toyota Camry: 129 xe

Kết thúc tháng 7/2024, doanh số bán hàng của Toyota Camry đạt 129 xe và là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng D, tăng 22,9% so với tháng 6, song vẫn giảm 31% so với tháng 7/2023 (178 xe). Lũy kế 7 tháng đầu năm, Toyota bán được 789 xe Camry (bao gồm phiên bản hybrid), giảm 49,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Toyota Camry thế hệ thứ 9 ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 4/2019, sau đó được nâng cấp và bổ sung thêm phiên bản vào tháng 12/2021. Xe có 4 phiên bản (2.0G, 2.0Q, 2.5Q và 2.5 HEV) với giá bán dao động từ 1,105-1,495 tỷ đồng. Toyota Camry hiện đang là mẫu sedan cỡ D có giá bán cao nhất thị trường.

2. Mazda6: 42 xe

Kết thúc tháng 7, Mazda6 đã bán được tổng cộng 42 xe, cao gấp đôi so với tháng trước (21 xe), dù vậy kết quả này vẫn bị giảm tới 58,8% so với tháng 7/2023 (102 xe). Doanh số cộng dồn 7 tháng đã qua của Mazda6 đạt 279 chiếc, giảm 60,9% so với cùng kỳ năm 2023 (714 xe).

Mazda6 được trang bị hai cấu hình động cơ 2.0L và 2.5L và được phân phối với 3 phiên bản Luxury, Premium và Premium GTCCC cùng mức giá đã được điều chỉnh giảm khá nhiều, hiện chỉ còn từ 779-914 triệu đồng. Mức giá này được đánh giá là rẻ hơn cả đối thủ Hàn Quốc, nhờ đó giúp cho Mazda6 liên tục giữ được ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng

3. KIA K5: 41 xe

Giống như đối thủ Mazda6, KIA K5 cũng đạt kết quả bán hàng tháng 7 tương đối khả quan khi có 41 xe được giao tới tay khách hàng. Dù chỉ kém đối thủ đúng 1 xe khiến KIA K5 vẫn chưa thể cải thiện vị trí của mình và chấp nhận xếp ở vị trí thứ 3.

Dù tăng trưởng tới 95% so với tháng trước nhưng so với tháng tháng 7/2023 (95 xe), doanh số của mẫu xe này vẫn giảm tới 56,8%. Doanh số lũy kế 7 tháng đầu năm của KIA K5 mới chỉ đạt 173 xe, giảm 69% so với cùng kỳ năm 2023 (558 xe).

KIA K5 thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam vào tháng 10/2021 dưới dạng lắp ráp trong nước với 3 phiên bản (Luxury, Premium và GT-Line) cùng 2 tùy chọn động cơ 2.0L và 2.5L. Giá bán của K5 hiện dao động từ 859-999 triệu đồng.

4. Honda Accord: 6 xe

Khép lại tháng 7, dù được hãng giảm tới 220 triệu đồng nhưng Honda Accord chỉ bán được 6 xe, giảm 25% so với tháng 6 (8 xe). Dù vậy, điều này vẫn giúp cho mẫu sedan cỡ D này tăng trưởng 100% so với tháng 7/2023.

Cộng dồn doanh số của 7 tháng đã qua, Honda Accord đã bán được đạt 54 xe. Kết quả này được đánh giá là tốt hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái (29 xe) khi đạt mức tăng trưởng tới 86,2%.

Honda Accord thế hệ thứ 10 được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 10/2019 với 1 phiên bản sử dụng động cơ 1.5 tăng áp và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với giá bán 1,319 tỷ đồng. Hiện, giá xe đã giảm 220 triệu, chỉ còn 1,099 tỷ đồng.

Thế nhưng mức giá này vẫn còn cao hơn tương đối nhiều so với KIA K5 và Mazda6 khi cùng một số phiên bản thấp của Toyota Camry khiến nhiều người không mấy mặn mà với lựa chọn này.

