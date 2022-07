Xe Toyota Corolla vỡ nát đuôi vì "hung thần xa lộ"

Cảnh sát Norwood, quận Delaware, Mỹ chia sẻ đoạn phim về vụ tai nạn từ một camera giao thông ghi lại khoảnh khắc chiếc xe chở hàng chuyên dụng chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ gây va chạm kinh hoàng.

Một người lái xe khác tại giao lộ, Jon Ebb, nói với cảnh sát rằng anh ta đã lao đến để giúp tài xế xe Corolla sau cú va chạm. Túi khí Corolla đã bung ra, nhờ đó anh ta dường như vẫn ổn. Ebb gọi đó là một “tình huống khá đáng sợ”. Chiếc xe Toyota Corolla bị vỡ nát nghiêm trọng ở phần đuôi xe.

Cảnh sát ban đầu đưa ra cảnh báo Be On the Lookout (BOLO) vì tài xế của hãng xe chuyên dụng không dừng lại ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, nguyên nhân sau đó được đưa ra là do tài xế xe chuyên dụng không quen thuộc với khu vực này và đang tìm điểm để quay đầu chứ không phải cố ý bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau đó, tài xế này đã quay lại hiện trường vụ tai nạn và bị buộc tội vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ.

Hoàng Anh (theo Carscoops)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!