Nóng trên đường: Những kiểu lái xe dễ bị "ăn chửi" của dân đi hai bánh

(Nguồn video: Camera giao thông)

Tình huống giao thông "dở khóc dở cười" vừa được báo Dân trí đăng tải xảy ra trên một tuyến phố tại Hà Nội vào trưa ngày 25/6. Một cô gái trẻ đi xe máy và chở mèo ở phía trước, bất ngờ, con vật nuôi "dở chứng" nhảy khỏi xe rồi lao xuống đường, suýt chút nữa bị một chiếc ô tô chạy đến từ phía sau tông phải.

Giật mình trước phản ứng bất ngờ của thú cưng, nữ "ninja" này đã phanh gấp rồi vứt xe máy ngay giữa đường mà không cần quan tâm phía sau có phương tiện nào đang di chuyển đến hay không, rồi nhanh chóng đuổi theo vật nuôi của mình. May mắn vào thời điểm này, chiếc xe ô tô có gắn camera hành trình đang di chuyển chậm nên tài xế kịp thời phanh lại để không tông vào cô gái.

Sang đường thiếu quan sát, 2 bố con đi xe máy bị xe ô tô húc bay

(Nguồn video: Mạng XH Giao thông)

Mạng XH Giao thông vừa đăng tải đoạn video do camera an ninh ghi lại vào sáng ngày 29/6. Một xe máy do một người đàn ông điều khiển, trên xe chở một cháu bé khoảng 8 tuổi đang di chuyển băng cắt sang đường thì bất ngờ bị xe ô tô 5 chỗ đâm trúng.

Hậu quả khiến 2 bố con đi xe máy bị văng xa, và bị thương khá nặng. Một số ý kiến cho rằng tài xế xe ô tô sai khi không phát hiện chướng ngại vật từ xa và giảm tốc độ, một số ý kiến khác lại chỉ ra 2 bố con đi xe máy và sang đường bất cẩn, thậm chí ông bố không hề quan sát phía trước mình.

Vào cua đúng "sống trâu", hai cô gái đi xe máy suýt bị ô tô tông trúng

(Nguồn video: Trắc Bất Phàm)

Cú ngã xe máy ngay trước đầu ô tô thót tim xảy ra vào chiều ngày 26/6 trên đường Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Prenn thuộc phường 3, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng và được camera hành trình trên chiếc xe con ghi lại.

Hai cô gái trẻ đi xe máy phía trước đã có pha ôm cua không như mong muốn và ngã sõng soài ngay trước đầu ô tô. Nguyên nhân là do bánh xe máy đi vào "sống trâu" giữa đường nhựa và phần đất đá bên rìa. Rất may, người đàn ông lái chiếc xe ô tô đã kịp thời đạp phanh nên tránh được tai nạn thương tâm và hai cô gái chỉ bị thương nhẹ sau cú ngã của mình.

Xe máy vượt ẩu, va chạm mạnh với ô tô đang rẽ trên đường trơn

(Nguồn video: Báo Tiền phong)

Tình huống hú vía nói trên xảy ra vào sáng 23/6 và mới được báo Tiền phong đăng tải. Theo đó, chiếc xe máy do một nam thanh niên điều khiển vượt rất nhanh qua xe có gắn camera hành trình.

Tuy vậy, khi đến gần chiếc KIA Soluto màu trắng đang bật tín hiệu rẽ trái thì nam thanh niên đi xe máy có vẻ giật mình. Pha phanh gấp, cộng với đường trơn khiến nam thanh niên này bị "xoè" ra đường, còn chiếc xe máy đã va nhẹ vào đuôi ô tô. Rất may nam thanh niên chỉ bị thương nhẹ và không va chạm thêm với phương tiện nào khác.

Nữ "ninja" bất ngờ tạt đầu Mercedes-Benz để tìm chỗ tránh nắng

(Nguồn video: Thái Nghĩa)

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 23/6 tại ngã tư đường Trần Phú giao với đại lộ Lê Lợi (thành phố Thanh Hóa), hướng đi Hà Nội và được camera hành trình trên chiếc Mercedes-Benz đi phía sau ghi lại.

Khi đang di chuyển trên đường, chiếc xe có gắn camera hành trình bất ngờ bị nữ "ninja" tạt đầu. Màn bẻ lái "cực gắt" từ làn ngoài cùng bên phải, lao chéo thẳng sang làn bên trái chỉ vì...có bóng cây và nữ "ninja" này muốn dừng xe để tránh nắng trong lúc dừng đèn đỏ.

Dù chưa có va chạm xảy xa nhưng tình huống trên khiến không ít người phải lắc đầu ngao ngán với kiểu đi xe như đường nhà mình của nữ "ninja" nói trên.

