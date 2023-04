Tuyên Quang

Sáng 10/4, liên quan đến vụ hai người tử vong chưa rõ nguyên nhân tại huyện Hàm Yên, Tuyên Quang, trao đổi với VietNamNet, bác sĩ Phạm Quang Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế Tuyên Quang, cho biết hai trường hợp này không đến cơ sở y tế cấp cứu mà qua đời tại nhà. Vì vậy, địa phương có trách nhiệm báo cáo ca tử vong.

Trước khi tử vong, hai người này đều uống cùng một loại rượu. Do đó, bác sĩ Thanh cho biết ông sẽ chỉ đạo Chi cục An toàn Thực phẩm xét nghiệm mẫu rượu này, sau đó đưa ra khuyến cáo cụ thể cho người dân để phòng tránh nguy cơ ngộ độc.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Sức khỏe đời sống.

Theo bác sĩ Thanh, thời gian qua, địa phương này cũng ghi nhận một số trường hợp bị ngộ độc rượu tự ngâm. Dù ngành y tế địa phương thường xuyên tuyên truyền tới người dân về việc uống rượu đảm bảo an toàn thực phẩm, tuy nhiên, theo thói quen, họ vẫn ngâm rượu với rễ cây, các loại củ không rõ thành phần, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Như VietNamNet đã đưa tin, hai người tử vong là ông Phan Văn C. (SN 1961, trú tại thôn Trò, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên) và ông Phan Văn Ch. (SN 1967, trú tại thôn 3 Thuốc Hạ, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên).

Trước đó, tối 4/4, ông C. mang một chai rượu thuốc tự ngâm đến nhà một người cùng thôn để ăn cơm. Tại đây, ông C. tự uống rượu của mình, sau đó đi về nhà ngủ. Đến khoảng 7h sáng hôm sau, người nhà phát hiện ông đã tử vong. Gia đình nghi ông C. bị đột tử, không phải do rượu.

Đến sáng 5/4, ông Phan Văn Ch. đến nhà ông C. để phúng viếng theo phong tục thì thấy chai rượu thuốc (chai rượu mà ông C. đã sử dụng vào tối 4/4) nên đã tự lấy để uống. Sau đó, ông Ch. cũng kêu đau đầu và lên giường nằm. Không lâu sau, mọi người bàng hoàng phát hiện ông Ch. đã tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hàm Yên phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nguyên nhân.

Theo vị lãnh đạo Công an huyện Hàm Yên, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cơ quan công an đang chờ kết quả giám định để khẳng định 2 người trên tử vong do rượu hay nguyên nhân khác.