Xác nhận với PV VietNamNet sáng nay (21/2), ông Cù Ngọc Nam, Trưởng Công an huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cho biết: Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng liên quan đến việc ông L.V.V (SN 1965, trú thôn Đa Nghi, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang) bị ngã tử vong.

Theo đó, đối tượng bị tạm giữ để điều tra là Vũ Văn Diên (SN 1995, trú cùng địa phương với nạn nhân).

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 20h ngày 19/2, tại nhà ông V.V.D (trú thôn Đa Nghi, xã Nghĩa An), Vũ Văn Diên (SN 1995, con trai ông D.) cùng 1 số người tới ăn cơm, uống rượu đầu xuân. Trong những người này có ông L.V.V.

Cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Ảnh: BHD

Trong lúc uống rượu, Diên và ông V. xảy ra mâu thuẫn. Hai bên xảy ra xô xát, Diên đã đẩy mạnh tay ra khiến người đàn ông này tự ngã, đập đầu vào cạnh cửa sổ bị thương.

Ngay sau đó, ông V. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) đã phối hợp với Công an huyện Ninh Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể nạn nhân và lấy các lời khai nhân chứng phục vụ điều tra.

“Qua khám nghiệm hiện trường và từ phân tích vết thương dẫn đến việc ông V. tử vong, cơ quan điều tra nhận thấy đây là vụ án có dấu hiệu gây thương dẫn đến chết người chứ không phải đối tượng cố ý giết người. Do đó, thẩm quyền điều tra và xử lý vụ việc do Công an huyện Ninh Giang thụ lý”, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cung cấp thêm.