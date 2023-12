Dọc các con đường xóm đạo ở Đồng Nai như quốc lộ 20, quốc lộ 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phạm Văn Thuận (TP Biên Hòa),... là những ánh đèn lung linh sắc màu, trang trí bắt mắt.

Nhà thờ Phúc Hải đã hoàn thành việc trang trí và lên đèn để mọi người đến chụp ảnh.

Ghi nhận tại đường Phạm Văn Thuận (TP Biên Hòa), khắp phố phường đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng chào đón mùa Giáng sinh 2023.

Nhà thờ Phúc Hải (phường Tân Phong, TP Biên Hòa) đã bắt đầu lên đèn, các giáo dân đã hoàn thành hang đá nơi Chúa sinh ra đời để tưởng nhớ trong mùa Giáng sinh.

Các em thiếu nhi tập những bài múa văn nghệ, biểu diễn tiết mục hoạt cảnh để phục vụ trong ngày Chúa giáng sinh.

Bên cạnh đó, các cửa hàng kinh doanh thức ăn, nước uống cũng trang trí Noel để thu hút các bạn trẻ đến check in với những tiểu cảnh độc đáo.

Bạn trẻ check in bên cây thông tại một cửa hàng

“Tranh thủ ngày đầu tuần tôi cùng nhóm bạn đến quán cà phê check in Noel sớm chứ sợ đi mấy ngày gần Giáng sinh nhà thờ rất đông, chụp không đẹp”, bạn Thu Uyên (ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) chia sẻ.

Những tiểu cảnh trang trí tại các quán cà phê cũng thu hút người trẻ chụp ảnh

Kim Nguyên (ngụ phường An Hòa, TP Biên Hòa) cho biết, mọi năm do bận công việc nên đến cận ngày cô mới có thời gian đi chụp ảnh check in Noel. Năm nay dù bận cỡ nào cô cũng sắp xếp đi chụp ảnh Giáng sinh sớm để đăng lên mạng xã hội “sống ảo” với bạn bè.

Với thời tiết mát mẻ tại Đồng Nai về đêm, nhiệt độ khoảng 26-27 độ C, mọi người thoải mái lựa chọn những điểm đến tham quan, chụp ảnh để chào đón Giáng sinh 2023.