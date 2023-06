Gần 1 tuần qua, thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) hứng nhiều trận mưa lớn, nhờ đó mực nước tại hồ thủy điện Hòa Bình có tăng so với ngày 1/6. (Ảnh chụp trưa ngày 23/6 tại khu vực cầu Hòa Bình 1).

Tại đập thủy điện Hòa Bình, các cửa xả nước có dòng chảy xiết, tạo ra nhiều bọt khí, lượng nước lớn hơn nhiều so với thời điểm trước đó. Theo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, ngày 23/6, mực nước tại hồ thủy điện Hòa Bình tăng so với ngày 22/6 là 101.65/80m, lượng nước về hồ khoảng 572m3/s.

Tuy nhiên, mực nước đo được tại 3 cầu Hòa Bình 1, 2, 3 khi nhìn từ trên cao vẫn thấy rõ những cọc móng và lòng sông.

Người dân vẫn có thể di chuyển dễ ràng ra một đoạn trên lòng hồ. Người dân cho biết, những năm trước vào thời điểm này, mực nước tại chân cầu có thể lên tới cột mốc số 8, 9 nhưng năm nay mưa liên tục nhiều ngày vẫn không thấy mực nước dâng lên cao.

Tại chân cầu Hòa Bình 3 (phường Thịnh Lang) bên kia sông một số tàu, bè vẫn bị mắc cạn chưa thể di chuyển.

Mực nước tại xóm phao (phường Thịnh Lang) chiều ngày 23/6 có phần cao hơn, đời sống, sinh hoạt của các hộ dân bắt đầu được cải thiện.

Mực nước lên cao quá đầu người, thanh niên, trẻ nhỏ tại đây có thể bơi lội ngay gần nhà.

"Đêm qua mực nước dâng cao khoảng 5m nhưng đến sáng nay lại rút. Tôi lo mấy hôm nữa nước lên xuống thất thường nên tranh thủ chuyển lồng gà, quây lại chuồng vịt lên vị trí cao hơn", anh Nguyễn Văn Luyện (phường Thịnh Lang), chia sẻ.

Anh Linh (phường Thịnh Quang) sống tại xóm phao đã được hơn 20 năm cho biết, người dân tại đây chủ yếu dựa vào nước sông Đà để sinh hoạt cũng như mưu sinh từ nghề chài lưới. Hai hôm nay, việc đánh bắt cá, tôm tép trở nên dễ dàng hơn bởi lượng nước có phần cải thiện.

Những bãi cát nổi lên giữa lòng sông Đà dưới chân cầu Hòa Bình 2 vẫn là một "bãi biển" của người dân trong 2 tuần gần đây.

"Mực nước lên cao hay không còn phụ thuộc vào Nhà máy thủy điện Hòa Bình có xả nước hay không, chứ mưa như vậy ăn thua gì", anh Quyền (phường Thịnh Lang), nói.

Cầu Thăng Long nối 2 quận Bắc Từ Liêm và huyện Đông Anh, những ngày qua mực nước sông Hồng đã dâng cao hơn, tàu, thuyền dễ dàng di chuyển.

Mực nước tại các bãi bồi giữa sông Hồng không còn tình trạng trơ đáy hay người dân có thể đi bộ ra 1/3 lòng sông như trong gần 1 tháng qua. Ngày 23/6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, mực nước tại các hồ thủy điện đã được nâng lên. Một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố được khắc phục, tình hình cung ứng điện đã cải thiện. Hệ thống điện miền Bắc sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của người dân.