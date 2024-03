XEM CLIP:

Sáng 4/3, trao đổi với VietNamNet, bà Trần Thị Thu Hà - Trưởng Ban quản lý khu du lịch Chùa Hương Tích (BQL) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) lập biên bản nhắc nhở một người phụ nữ có hành vi mê tín dị đoan xảy ra tại chùa Hương Tích.

Cụ thể, vào khoảng 10h ngày 3/3, một đoàn du khách đến từ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cùng đi với một người phụ nữ Phan Thị Ch. đến chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) để thực hiện lễ cầu an.

Bà Ch. mặc áo dài lễ phục màu đỏ, đầu đội vành mũ tán rộng và một người đàn ông hộ lễ đã thực hiện việc cầu an tại Điện Tam Thế. Nhà chùa vẫn tôn trọng tín ngưỡng và cho phép hành lễ như bình thường theo nội quy.

Tuy nhiên, sau đó, bà Ch. có biểu hiện lên đồng, nhập "thần hổ" rồi liên tục la hét. Tiếp đó, những người xung quanh sụp lạy và những biểu hiện hành vi trái với tín ngưỡng, quy định những việc không được phép tại chùa.

Người phụ nữ thực hiện những hành vi trái với tín ngưỡng tại chùa Hương Tích. Ảnh: Cắt từ clip

Phát hiện sự việc, Ban quản lý Chùa Hương tích đã phối hợp với Công an huyện Can Lộc yêu cầu đoàn du khách dừng thực hiện hành vi nói trên. Đồng thời, cơ quan Công an đã lập biên bản nhắc nhở. Bà Ch. thừa nhận hành vi của mình là sai trái, nghiêm túc rút kinh nghiệm, cam kết không tái phạm.

"Lần đầu tiên họ đến đây nên chỉ lập biên bản nhắc nhở, đồng thời giải thích cho người dân hiểu. Người phụ nữ có hành động như lên đồng, bảo là "thần hồ" nhập. Chúng tôi đã tuyên truyền cho bà con hiểu. Còn đối với người phụ nữ kia cũng đã cam kết không tái diễn hành vi tương tự. Nếu có lần thứ 2, chúng tôi sẽ phối hợp với công an xử lý theo quy định", lãnh đạo Ban Quản lý khu du lịch chùa Hương Tích nói.

Công an lập biên bản yêu cầu bà Ch. không tái diễn hành vi tương tự. Ảnh: T.H

Được biết, chùa Hương Tích tọa lạc trên đỉnh núi Hồng Lĩnh, được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”. Mỗi năm, nơi đây thu hút lượng lớn du khách thập phương tới thắp hương, vãn cảnh.

Ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích khuyến cáo du khách thập phương về chùa dâng sớ cầu an không được mang vàng mã, bia rượu, tiền thật và các đồ lễ có nguồn gốc từ việc sát sinh dâng lên điện Tam Bảo, Am Phật Bà, Điện Tam Thế, Tổ Đường.

Tại khu vực đền Thánh Mẫu, Ban Quản lý cũng khuyến cáo cấm đồ cúng có nguồn gốc động vật như gà, các loại thịt, hạn chế tối đa việc dâng cúng vàng mã.