Thời gian qua, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng CSGT và Công an các đơn vị địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn.

Sự quyết liệt trên đã góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. Đồng thời, việc các lực lượng tăng cường tuần tra và xử lý kiên quyết đã từng bước tạo ra ý thức tuân thủ quy định của pháp luật, không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia.

CSGT kiểm tra vi phạm nồng độ cồn (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra và trực tiếp xử lý vi phạm về nồng độ cồn ở các địa phương. Đáng nói, trong triển khai, các đoàn kiểm tra, tổ công tác và lực lượng chức năng khi xử lý vi phạm đã thể hiện đúng tinh thần, phương châm "không có ngoại lệ, không có vùng cấm". Trong triển khai, khi phát hiện các trường hợp vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, chiến sĩ công an, đều đã gửi thông báo về đơn vị.

Tại Hà Nội, Cục CSGT đã triển khai chương trình về kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của Bộ Công an liên quan đến "Tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container"; chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn".

Tổ công tác số 2 của Bộ Công an bao gồm: Cục CSGT, Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Văn phòng Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện 2 cán bộ, chiến sĩ công an vi phạm.

Cụ thể, hồi 0h33 ngày 9/9, kiểm tra tại đường Trần Khắc Chân (Hai Bà Trưng, Hà Nội), tổ công tác đã phát hiện và lập biên bản với tài xế P.X.T. (SN 1988, hiện là cán bộ, chiến sĩ công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm).

Thời điểm kiểm tra, tài xế P.X.T. điều khiển ô tô mang BKS 20A-658.XX. Qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế P.X.T. vi phạm 0,672 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao, cao gấp 1,7 lần mức vi phạm cao nhất quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.

Đáng nói, tài xế P.X.T. đã không chấp hành việc ký biên bản vi phạm hành chính và biên bản vi phạm Điều lệnh Công an nhân dân, mặc dù tổ công tác đã giải thích và yêu cầu nhiều lần.

Trước đó, tổ công tác cũng phát hiện tài xế Đ.M.K. (SN 1989, công tác tại Đội CSGT - Trật tự Công an quận Ba Đình) vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển ô tô mang BKS 30H-422.XX trên đường Quốc lộ 21B (Hà Đông, Hà Nội). Tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,275 mg/L khí thở và không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe, đăng kiểm xe và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.

Tổ công tác cũng đã phát hiện tài xế Đ.M.K. khai không đúng tên thật, qua xác minh tài xế này tên là Đ.D.K.

Tại Quảng Ninh, Tổ công tác số 1 của Bộ Công an cũng đã phát hiện 2 cán bộ, chiến sĩ công an vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, hồi 13h39 ngày 6/9, tại số 41 Trần Khánh Dư, thị xã Quảng Yên, Tổ công tác số 1 phát hiện tài xế N.V.T. (SN 1992, là cán bộ Đội Tổng hợp, Công an huyện Cô Tô, Quảng Ninh) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,195 mg/L khí thở.

Tổ công tác còn phát hiện tài xế này điều khiển ô tô công vụ mà gắn biển số không đúng với đăng ký xe.

Thông báo vi phạm được gửi về cơ quan của cán bộ, chiến sĩ

Tiếp đó, hồi 21h20 cùng ngày, tại Km9+200 tỉnh lộ 338 (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh), tổ công tác phát hiện tài xế N.V.K. (SN 1993, là cán bộ Công an phường Quang Trung, TP Uông Bí) vi phạm nồng độ cồn. Khi bị xử lý vi phạm, tài xế này đang điều khiển ô tô mang BKS 14A-524.XX.

Tại Đà Nẵng, Tổ công tác số 3 của Bộ Công an đã phát hiện 1 trường hợp cán bộ, chiến sĩ Công an vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, hồi 23h15 ngày 2/9, tại đường Nguyễn Tất Thành (Thanh Khê, TP Đà Nẵng), tổ công tác yêu cầu tài xế P.V.H. (SN 1982, là cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát sát môi trường, kinh tế đang được điều động về Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hải Châu) kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả kiểm tra, tài xế H. vi phạm ở mức 0,055 mg/L khí thở.

Các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông, ngoài việc phải chịu phạt hành chính còn bị gửi thông báo về cơ quan để đơn vị có hình thức xử lý kỷ luật.

Việc gửi thông báo nêu trên thể hiện tinh thần thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23 ngày của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới và Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.