Tối 26/9, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một số tài khoản Faceook thường xuyên đăng tải các bài viết rao bán “bùa phép” có nội dung mê tín, dị đoan lên mạng xã hội.

Thông tin rao bán bùa trên Facebook. Ảnh CACC.

Tiến hành xác minh, công an đã làm rõ được các chủ tài khoản là Đ.K.T. (SN 1994, ở Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) và N.T.N. (SN 1993, ở Phúc La, Hà Đông, Hà Nội). Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) đã phối hợp Công an quận Đống Đa và Công an quận Hà Đông mời 2 người này lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an cũng yêu cầu các trường hợp trên gỡ bỏ thông tin cổ xúy các hủ tục, mê tín, dị đoan không phù hợp với thuần phong, mỹ tục trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.

Một trong 2 người phụ nữ bị xử phạt. Ảnh CACC.

Công an đã lập biên bản ra quyết định xử phạt 2 trường hợp trên về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc". Mức phạt đối với mỗi trường hợp này là 7,5 triệu đồng.

Công an TP Hà Nội cũng nêu rõ, thời gian gần đây, nắm được tâm lý hiếu kỳ, sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người mong muốn con đường công danh sự nghiệp, tình duyên… được thuận lợi, trên mạng xã hội có rất nhiều bài viết với nội dung bán vật phẩm như là bùa phép mang tính chất mê tín dị đoan.

Nhiều người đặt kỳ vọng vào các bùa phép thiếu cơ sở khoa học, không chỉ tiền mất, tật mang mà còn làm nảy sinh tâm lý hoang mang, ỷ lại, trông chờ vào vận may từ bùa phép dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Có người đã trở thành nạn nhân bị lừa đảo, thậm chí mất đến vài chục, vài trăm triệu đồng chỉ vì tin vào bùa phép trên mạng.

Trước tình trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo, người dân cần tỉnh táo để nhìn nhận đúng bản chất của vấn đề này, không tin vào những lời đồn thổi vu vơ về bùa phép, không tin theo bói toán vô căn cứ để mê muội, tiền mất tật mang.