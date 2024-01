Hôm nay (5/1), thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an Nghệ An) cho biết, sau phản ánh của VietNamNet về tình trạng xe tải chở đất từ mỏ rơi vãi trên đường, gây bụi mù mịt, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Lực lượng CSGT đã lập chốt, dừng xử lí các phương tiện chở đất đá quả tải, quá khổ ra vào công trường xây dựng cao tốc tuyến Bắc - Nam.

Từ ngày 28/12/2023 đến ngày 3/1/2024, Đội CSGT đường bộ số 5 đã lập biên bản xử lí 82 trường hợp, trong đó 17 trường hợp xe tải, 4 xe khách, 12 xe con và 49 mô tô.

Tổng số tiền xử phạt hơn 200 triệu đồng, trong đó lỗi xe vi phạm quá tải, quá khổ, chở đất đá ra đường QL46B, xử phạt 9 trường hợp với số tiền 134 triệu đồng.

Lực lượng CSGT đường bộ số 5 dừng xử lí các phương tiện vi phạm. Ảnh: Quốc Huy

Liên quan tới sự việc này, sau khi VietNamNet đăng tải bài “Dân 2 xã ở Nghệ An ‘ngộp thở’ vì bụi mù mịt trên tuyến quốc lộ”, Sở TT&TT tỉnh Nghệ An đã có công văn đề nghị Sở GTVT tỉnh này vào cuộc xác minh, báo cáo kết quả theo thông tin báo chí phản ánh.

Theo đó, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền đã ký văn bản gửi báo VietNamNet với nội dung như sau: Tuyến QL46B do đơn vị Khu quản lý đường bộ 2 quản lý có chiều dài hơn 34km, trong đó từ Km5+326 đến Km6+426, thuộc địa bàn xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên), đang tạm bàn giao cho đơn vị thi công tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.

Tại thời điểm kiểm tra, Sở GTVT ghi nhận hiện trường có nhiều ô tô chở vật liệu từ các mỏ đất, mỏ đá trên địa bàn xã Hưng Tây, phục vụ san lấp mặt bằng các dự án Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An; tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi và xây dựng các công trình, hạ tầng khu vực lân cận.

Xe tải kéo bùn đất, rơi vãi trên đường khiến 1 km trên tuyến đường QL46B bụi mù mịt. Ảnh: Quốc Huy

Trong quá trình chở vật liệu, các xe này đều phủ che chắn, nhưng khi chạy trên đường vẫn để đất, đá trên xe rơi xuống mặt gây bụi vào ngày nắng và bùn bẩn vào ngày mưa. Việc này có nguy cơ gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi đối với người, phương tiện khi tham gia giao thông cùng các hộ dân sống bên QL46B khu vực trên.

Trong ngày 28/12, Sở GTVT Nghệ An đã phối hợp với Phòng CSGT Công an Nghệ An xử lý 3 trường hợp xe quá tải, chở vượt chiều cao, kéo bùn đất rơi vãi trên quốc lộ.

Trước thực trạng trên, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị chủ mỏ đất, nhà thầu thi công cao tốc có phương tiện vận tải đi qua QL46 ký cam kết thực hiện các nội dung sau.

Lực lượng Thanh tra giao thông và CSGT Công an Nghệ An cùng phối hợp xử lí sau khi báo VietNamNet phản ánh. Ảnh: Quốc Huy

Bố trí người, phương tiện sử dụng máy vệ sinh chuyên dụng kết hợp với nhân công để quét, hút bụi, vệ sinh đất, cát, đá rơi vãi trên mặt đường, tránh bụi bẩn.

Mua sắm thiết bị chuyên để làm sạch mặt đường. Trong thời gian chờ mua sắm, các đơn vị thuê máy chuyên dụng quét, hút bụi mặt đường, thu dọn đất, đá, rơi vật liệu rơi vãi...

Khẩn trương xây dựng cầu rửa xe làm sạch bánh xe trước khi đi vào khu dân cư, lưu thông ra QL46B, nhằm hạn chế tối đa việc lôi kéo bùn, đất ra đường.

“Như vậy, nội dung báo VietNamNet phản ánh ở trên là đúng thực tế. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Sở GTVT đã kịp thời chỉ đạo kiểm tra, xử lý đúng quy định ” - văn bản nêu rõ.