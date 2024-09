Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My cho biết năm 2024, huyện có khoảng 90 lao động địa phương làm hồ sơ xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, như làm thời vụ tại quận Hamyang (Hàn Quốc) theo thỏa thuận hợp tác giữa quận Hamyang và huyện Nam Trà My; làm theo hợp đồng lao động tại Ả-rập Xê-út và Liên bang Nga.

Cuối tháng 3, có 20 lao động Nam Trà My lên đường sang Hàn Quốc làm việc theo thời hạn 5 tháng. Những lao động còn lại xuất cảnh trong tháng 4 và tháng 5.

Xuất khẩu lao động là một hướng đi có hiệu quả trong chương trình giảm nghèo bền vững.

Thời gian qua, nhiều người dân ở Nam Trà My chọn hướng sang lao động ở nước ngoài, bởi đây là công việc có khả năng tạo nguồn thu nhập ổn định, dồi dào trong thời gian ngắn so với việc lao động ở quê nhà. Khi trở về, các lao động sẽ có một nguồn vốn đủ để tạo sinh kế cho bản thân, phát triển kinh tế và góp phần giảm nghèo bền vững. Từ khi có chương trình tham gia xuất khẩu lao động được khuyến khích, diện mạo làng quê Nam Trà My ngày càng khang trang, người dân nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Đây là chương trình có sự chung tay của cả hệ thống chính quyền cũng như người dân. Huyện Nam Trà My đã dành nhiều thời gian khảo sát, lựa chọn thị trường phù hợp với lao động địa phương. Đồng thời, chọn doanh nghiệp tuyển dụng uy tín, chịu khó bám bản bám làng, đi sâu đi sát với bà con để tuyên truyền, hỗ trợ trong quá trình đi làm việc ở nước ngoài.

Thị trường Ả-rập Xê-út được chọn cho lao động nữ, thị trường Nga dành cho lao động nam bởi đây là những thị trường có yêu cầu thấp, không quá khắt khe tiêu chuẩn, đặc biệt chi phí thấp phù hợp điều kiện khó khăn của lao động miền núi.