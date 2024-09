XEM CLIP:

Khoảng hơn 15h ngày 7/9, trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện nhiều người dân đi xe máy di chuyển trên đường Trịnh Văn Bô (hướng đi đường Trần Hữu Dực) gặp khó khăn do mưa to gió lớn. Lúc này, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH sử dụng xe chuyên dụng đi phía trước, chắn mưa gió cho người dân.

Xe của Cảnh sát PCCC dìu người đi xe máy. Ảnh chụp màn hình

"Lúc đó gió rất lớn, người đi xe máy có thể gặp nguy hiểm nên chúng tôi đã sử dụng 2 xe chuyên dụng của đơn vị đang đi làm nhiệm vụ giúp người dân di chuyển qua khu vực cầu vượt Xuân Phương", một cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm chia sẻ.

Lực lượng chức năng đã giúp người dân di chuyển quãng đường khoảng hơn 1km.

Trước đó, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, hàng loạt cây xanh trên địa bàn Thành phố bị gãy đổ vì ảnh hưởng của bão Yagi. Đơn vị đã nhận được 70 tin báo cứu nạn cứu hộ do cây đổ và điều động 1.500 cán bộ, chiến sĩ triển khai công tác ứng cứu (tính từ 6/9 đến 16h ngày 7/9).

Cũng theo đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, dự báo mưa bão còn đang tiếp tục tiến vào đất liền và diễn biến hết sức phức tạp, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo người dân không nên đi vào những tuyến phố có nhiều cây xanh lớn.

Người dân tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây, cần đặc biệt chú ý khi phải đi qua các khu vực có công trường đang thi công, nơi có nhiều tấm tôn, sắt lớn.