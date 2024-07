XEM VIDEO:

Hiện tại, các đoàn tiếp tục vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu vào viếng. Ảnh: Phạm Hải

Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào viếng. Ảnh: Đăng Khoa

Đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vào viếng. Ảnh: Đình Hải

Đoàn nhân dân xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Video: Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Trường THPT Nguyễn Gia Thiều

* Đoàn Nhật Bản do nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide dẫn đầu viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Suga tham dự với tư cách là đặc phái viên của Thủ tướng Kishida Fumio.

Ông Suga Yoshihide hiện là cố vấn Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam. Tháng 10/2020, ông Suga Yoshihide đã đến Việt Nam trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức Thủ tướng Nhật. Trong chuyến thăm này, ông đã có cuộc gặp với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong điện chia buồn, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết những cuộc trao đổi ý kiến với Tổng Bí thư trong các cuộc tiếp xúc đã trở thành kỷ niệm khó quên.

Thủ tướng Nhật bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất đối với những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản.

"Tưởng nhớ sự lãnh đạo vĩ đại của Ngài Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Nhật Bản và Việt Nam trên nhiều lĩnh vực sâu rộng, với tư cách là Đối tác Chiến lược toàn diện, tôi xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và cầu mong hương hồn Ngài được yên nghỉ", điện chia buồn nêu.

Đoàn Nhật Bản vào viếng. Ảnh: Phạm Hải

* Đoàn New Zealand do đặc phái viên là nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Don McKinnon vào viếng.

Trước chuyến đi đến Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters nhấn mạnh việc cử đại biểu dự tang lễ thể hiện sự ghi nhận của Chính phủ New Zealand về những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho quan hệ New Zealand - Việt Nam.

Ông Peters khẳng định việc ông Don McKinnon dự lễ tang của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự tôn trọng sâu sắc mà New Zealand dành cho người dân và Chính phủ Việt Nam.

Đoàn Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn làm trưởng đoàn vào viếng. Ảnh: Phạm Hải

Đoàn Tạp chí Cộng sản do Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Lê Hải Bình làm trưởng đoàn vào viếng. Ảnh: Phạm Hải

Đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định do Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng dẫn đầu vào viếng. Ảnh: Phạm Hải

Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Lê Minh Hoan dẫn đầu vào viếng. Ảnh: Đinh Tùng

Đoàn Bộ Y tế vào viếng. Ảnh: Phạm Hải

Gia quyến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Quang Trung

9h30:

Đoàn Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu vào viếng.

Nhà lãnh đạo Campuchia bày tỏ tình cảm thương tiếc, chia buồn cùng phu nhân và gia quyến Tổng Bí thư.

Đoàn Campuchia vào viếng. Ảnh: Phạm Hải

Ảnh: Đăng Khoa

Ảnh: Đăng Khoa

Ông Hun Sen là một trong những lãnh đạo nước ngoài rất nhiều lần gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong thư chia buồn, ông Hun Sen cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đã củng cố tình hữu nghị anh em bền chặt với Campuchia và kiên trì nỗ lực trong nhiều năm qua nhằm nâng cao sự hợp tác chặt chẽ không chỉ giữa Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn giữa hai Chính phủ và nhân dân hai nước.

9h20: Ngày 24/7 (giờ New York)

Các nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc (LHQ) và Đại sứ các nước tại LHQ đã tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ ở New York (Mỹ).

Ảnh: TTXVN

9h20:

Tại thôn Lại Đà, đoàn đại biểu Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh do Bí thư Huyện ủy Lê Trung Kiên làm trưởng đoàn vào viếng.

Những ngày qua các đường thôn, ngõ xóm của thôn Lại Đà, người dân đã sớm treo cờ rủ. Một không khí trang nghiêm phủ trùm tại thôn Lại Đà những ngày qua, cùng với sự tiếc thương là niềm tự hào, kính trọng đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo thông báo của huyện Đông Anh, tập thể, cá nhân đăng ký viếng bằng văn bản về Ban chỉ huy Quân sự Huyện, Văn phòng Huyện ủy - UBND Huyện. Ban tổ chức đã chuẩn bị vòng hoa luân chuyển, các đoàn đến viếng chủ động in băng đen để gắn lên vòng hoa viếng. Trang phục người tham gia đến viếng Nam comple tối màu , bên trong mặc sơ mi trắng dài tay, cà vạt đen, giày đen. Nữ áo dài đen hoặc tối màu, giày hoặc dép quai hậu màu đen.

9h15:

Đoàn Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và các Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ do ông Trần Huy Dụng, Phó Trưởng Ban điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vào viếng.

Chia sẻ với báo chí, Thiếu tướng Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bày tỏ đơn vị rất vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội được giao cho nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cao cấp và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt trong thời gian qua, bệnh viện được chăm sóc sức khỏe cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tất cả cán bộ nhân viên y tế tại đây đều có một tình cảm đặc biệt với Tổng Bí thư như một người ông, người cha, người thân ruột thịt trong gia đình. Tình cảm đặc biệt đó được hình thành chính từ tình cảm đồng chí Tổng Bí thư dành cho cán bộ bệnh viện, từ những việc Tổng Bí thư làm cho dân, cho nước.

8h50: Các đoàn tiếp tục vào viếng

Đoàn Ban Đối ngoại Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng do Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Văn phòng Tổng Bí thư do ông Đào Đức Toàn, Trợ lý Tổng Bí thư phụ trách Văn phòng làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Ban Cán sự Tòa án nhân dân tối cao do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Ban Dân vận Trung ương do ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương được giao điều hành công việc của Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Ban Kinh tế Trung ương do ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương điều hành Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Bộ Ngoại giao do Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm trưởng đoàn vào viếng.

Ngành ngoại giao có vinh dự to lớn được Tổng Bí thư quan tâm lãnh đạo, dìu dắt và dành tình cảm đặc biệt. Dù bận rộn nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành thời gian để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đối ngoại. Tổng Bí thư đã 6 lần đến dự, chỉ đạo tại các hội nghị ngoại giao trong hơn 10 năm qua và hội nghị đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên năm 2021.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chia sẻ, Tổng Bí thư còn là một lãnh đạo gần gũi, sâu sát, đáng kính, có tâm, có tầm. Mỗi dịp được làm việc với Tổng Bí thư, các cán bộ trong ngành đều thấy toát lên tư tưởng, tầm nhìn chiến lược về đối ngoại, sự thấu đáo, toàn diện và nhạy bén cũng như tinh thần không ngừng đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân.

Tổng Bí thư luôn căn dặn ngành ngoại giao phải dám vượt ra khỏi những tư duy, lĩnh vực quen thuộc để có suy nghĩ và hành động vượt tầm quốc gia, đạt tầm khu vực và quốc tế. Tổng Bí thư rất quan tâm đến công tác xây dựng ngành ngoại giao, coi trọng việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

8h46:

Đoàn Liên minh châu Âu (EU) do Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell dẫn đầu vào viếng.

Đoàn Liên minh châu Âu vào viếng. Ảnh: Đinh Tùng

Phái đoàn EU tại Việt Nam đã đăng tải lời chia buồn của Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo Đại sứ Guerrier, trong nhiệm kỳ của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và thúc đẩy quan hệ đối tác có ý nghĩa với cộng đồng quốc tế, bao gồm với Liên minh châu Âu, thông qua Hiệp định Đối tác và Hợp tác (PCA), Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và một số hiệp định song phương đã được ký kết giữa châu Âu và Việt Nam dưới sự giám sát của ông.

Nhờ những thỏa thuận này, hợp tác EU - Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, phát triển bền vững, hòa bình và an ninh, chống biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng.

8h25: Đoàn các Ban Đảng vào viếng

Đoàn Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Ban Tổ chức Trung ương vào viếng. Ảnh: Phạm Hải

Đoàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào viếng. Ảnh: Phạm Hải

Đoàn Ban Nội chính Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Ban Nội chính Trung ương vào viếng. Ảnh: Phạm Hải

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Văn phòng Chủ tịch nước vào viếng. Ảnh: Phạm Hải

8h23:

Đoàn sinh viên Lớp Văn khóa 8 (1963-1967) - Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội vào viếng.

Khoa Văn - Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội là nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng học tập và rèn luyện trong những tháng ngày tuổi trẻ.

Người sinh viên ưu tú Nguyễn Phú Trọng đã luôn được bạn bè yêu mến và cảm phục bởi sự nghiêm túc, chỉn chu và luôn tôn trọng người khác. Sau này, dù kinh qua nhiều nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước nhưng tình cảm của Tổng Bí thư với Lớp Văn Khóa 8 không vì thế mà bị cách xa. Dù trên cương vị nào, Tổng Bí thư luôn dành tình cảm đặc biệt tri ân đến thầy cô, bạn bè.

8h16:

Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, UB TƯ MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, UB TƯ MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vào viếng.

Tổng Bí thư từng có thời gian dài đảm nhiệm các chức vụ trong hệ thống chính quyền Thủ đô. Tháng 8/1996 - 2/1998, ông là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm Trưởng Ban Cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Từ tháng 1/2000 - 6/2006, ông là Bí thư Thành ủy Hà Nội các khóa XII, XIII, XIV.

Là một người con của Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gắn bó sâu sắc và luôn dành những tình cảm đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, đó là những tình cảm gần gũi và thân thương nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh với 3 chữ “Thủ đô ta” để nói lên sự gần gũi, thân thương cũng như gửi gắm tình cảm, niềm tự hào về mảnh đất ngàn năm văn hiến, Thủ đô của lương tri, phẩm giá con người, Thành phố Vì hòa bình, để rồi “dù có đi 4 phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội”.

Người dân Thủ đô luôn nhớ mỗi dịp Tết đến Xuân về, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều về thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô với tình cảm đặc biệt thân thương, gần gũi.

8h10:

Tiếp theo là đoàn đại biểu các nước Algeria, Vanuatu, Thụy Sỹ lần lượt vào viếng.

Quốc vụ khanh phụ trách Ngoại giao Thụy Sỹ vào viếng. Ảnh: Phạm Hải

Ảnh: Phạm Hải

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an làm trưởng đoàn vào viếng.

Trong bài viết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội", Thượng tướng Lương Tam Quang cho biết, để lực lượng Công an nhân dân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cộng sản, trau dồi lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận thấy rất rõ vai trò to lớn của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Tổng Bí thư luôn nhắc nhở lực lượng Công an nhân dân phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phải làm cho dân ngày càng tin Công an hơn, ngày càng giúp đỡ Công an hơn.

Ảnh: Hoàng Minh

8h05:

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn vào viếng.

Trên cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm gần gũi, ấm áp, sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội, lực lượng dân quân tự vệ cả nước và có những chỉ đạo chiến lược góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Với trí tuệ, tầm nhìn chiến lược, tư duy nhạy bén, sắc sảo, Tổng Bí thư đã đóng góp rất lớn vào việc xây dựng, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và chủ trương, đường lối của Đảng, hệ thống pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Trong bài viết "Noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, toàn quân quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ", Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ: "Bày tỏ lòng thành kính, tri ân đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương - Nhà chiến lược kiến tạo những định hướng cơ bản, then chốt về đường lối quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ toàn quân nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương, của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; xứng đáng là “Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng”.

8h00:

Đoàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chia buồn cùng gia quyến. Ảnh: Xuân Được

Tháng 2/2013, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban Chỉ đạo đã ra mắt.

Giữ cương vị người đứng đầu của Đảng từ đầu nhiệm kỳ 11 đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng Trung ương Đảng luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, trong đó đặt trọng tâm là công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

"Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực", "Ai không dám làm thì mạnh dạn đứng sang một bên cho người khác làm", những phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thực tế đã chứng minh Tổng Bí thư đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong cuộc đấu tranh phòng, chống "giặc nội xâm".

Đại hội Đảng lần thứ 13 đã chỉ rõ tham nhũng, tiêu cực vẫn là một trong những nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Do vậy, công việc này phải được tiến hành kiên quyết, kiên trì, bền bỉ và có cách làm khoa học, bài bản.

7h57:

Đoàn Ấn Độ do Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval dẫn đầu viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều tối qua, Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ bày tỏ xúc động khi được đại điện Chính phủ Ấn Độ sang dự lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Ajit Doval nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo uyên bác được nhân dân quốc tế, trong đó có nhân dân Ấn Độ kính trọng, đồng thời bày tỏ trân trọng đối với những đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư đối với việc tăng cường quan hệ Việt Nam và Ấn Độ trên nhiều cương vị khác nhau.

7h55:

Đoàn Australia do Chủ tịch Thượng viện Sue Lines dẫn đầu viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Qua nhiều năm công tác trên các cương vị khác nhau, Tổng Bí thư đã nhận được sự kính trọng, yêu quý của bạn bè quốc tế, trong đó có các nhà lãnh đạo và nhân dân Australia.

Trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Australia và mới đây là cuộc gặp với Thủ tướng Anthony Albanese, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định sự coi trọng, ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Australia phát triển mạnh mẽ, thực chất, toàn diện hơn nữa.

Trong thư chia buồn gửi lãnh đạo Việt Nam, lãnh đạo Australia gồm Toàn quyền Sam Mostyn, Chủ tịch Thượng viện Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick đánh giá cao tình cảm và sự chân thành mà Tổng Bí thư đã dành cho quan hệ hai nước Việt Nam - Australia đặc biệt trong việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Lãnh đạo Australia nhấn mạnh những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam hoà bình và thịnh vượng sẽ luôn được cộng đồng quốc tế khắc ghi.

Australia sẽ tiếp tục coi trọng vun đắp “niềm tin chiến lược” trong quan hệ hai nước như nguyện vọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

7h49:

Đoàn Hàn Quốc do Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo dẫn đầu đoàn vào viếng.

Trong nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc đã có bước phát triển mạnh mẽ với việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào cuối năm 2022

Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc nêu rõ, xét đến mối quan hệ hữu nghị và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam - quốc gia "Đối tác chiến lược toàn diện" với Hàn Quốc, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định cử phái đoàn do Thủ tướng Han Duck-soo dẫn đầu trực tiếp tới Hà Nội chia buồn.

Trước đó trong bức điện gửi Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol khẳng định, những thành tựu và tâm nguyện của Tổng Bí thư vì sự phát triển rực rỡ của đất nước Việt Nam và nhằm làm sâu sắc quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ còn mãi trong tâm trí của nhân dân hai nước.

7h48:

Đoàn Indonesia do Bộ trưởng Nông nghiệp Amran Sulaiman làm trưởng đoàn vào viếng.

Quan hệ Việt Nam-Indonesia dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát triển tốt đẹp. Tổng Bí thư đã từng thăm Indonesia vào năm 2017; Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã thăm Việt Nam nhiều lần.

7h43:

Đoàn Cuba do Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn Cuba vào viếng. Ảnh: Phạm Hải

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những người nhiệt thành thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt anh em và tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Cuba và Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 5 lần thăm Cuba.

Cuba đã để tang chính thức tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 6h ngày 20/7 (giờ địa phương) tới 24h ngày 21/7, trong khi nghi thức quốc tang diễn ra cả ngày 22/7.

Quốc hội Cuba cũng đã dành một phút mặc niệm trong phiên họp thường kỳ để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong thư, điện chia buồn, Đại tướng Raul Castro Ruz và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel bày tỏ, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một mất mát không thể bù đắp đối với Cuba. Cuba sẽ luôn tưởng nhớ tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một người anh em vĩ đại, một người thúc đẩy không biết mệt mỏi mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Quốc hội, hai Chính phủ và nhân dân hai nước.

"Người bạn thân yêu Nguyễn Phú Trọng sẽ được các thế hệ người dân Cuba nhớ tới như một trụ cột trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu dài giữa hai nước chúng ta và như một người anh em vĩ đại, luôn sẵn sàng dang cánh tay đoàn kết với Cuba trong những hoàn cảnh thách thức phức tạp nhất".

7h40:

Người dân xếp hàng vào viếng tại Đông Hội.

Ảnh: Hoàng Hiệp

Ảnh: Hoàng Hiệp

Ảnh: Tùng Đoàn

Ảnh: Tùng Đoàn

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong vào viếng. Ảnh: Tùng Đoàn

7h38:

Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn vào viếng.

Quá trình vào viếng, nhiều thành viên trong các đoàn tay chắp trước ngực hoặc đặt tay lên linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

7h33:

Đoàn Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn viếng Tổng Bí thư. Tham gia đoàn có các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Vương Đình Huệ; các Phó Chủ tịch Quốc hội, thành viên thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Đoàn Quốc hội vào viếng. Ảnh: Đăng Khoa

Trong bài viết “Thực hiện ý nguyện của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và sự kỳ vọng của nhân dân" , Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa là người “cầm lái”, vừa là người “đốt lò”, “đứng mũi chịu sào”, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng dân, trong hoạt động của cả hệ thống chính trị, đã cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta “vừa xây, vừa chống” đưa đất nước ta vươn lên, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Quốc hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong những nhiệm kỳ gần đây đã có những bước đi đúng hướng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh mẽ tính dân chủ, pháp quyền, thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, luôn bám sát mọi diễn biến của thực tiễn, cùng hệ thống chính trị đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

Vòng hoa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước. Ảnh: Chí Hùng

7h28:

Đoàn Chủ tịch nước do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng đoàn vào viếng, đi cùng còn có các nguyên Chủ tịch nước: Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, các nguyên Phó Chủ tịch nước. Ngoài ra còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước.

Đoàn Chủ tịch nước vào viếng. Ảnh: Quang Vinh

Trong bài viết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà Lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân", Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân.

Xuyên suốt trong tư tưởng của Tổng Bí thư là nhân dân, là con người, là hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, xây dựng con người, lấy nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới.

Trọn cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta bằng một tinh thần, ý chí thép, không lùi bước trước những trở ngại, khó khăn; khẳng định một nhân cách lớn, coi “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất,” giữ vững nguyên tắc, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân....

Ảnh: Xuân Được

7h24:

Đoàn Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham gia đoàn có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ, nguyên lãnh đạo Chính phủ.

Ảnh: Đăng Khoa

7h15:

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong đoàn có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch nước: Trương Tấn Sang, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Vương Đình Huệ cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Vòng hoa của đoàn ghi dòng chữ "Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam".

Ảnh: Quang Trung

Sau khi bước chậm rãi quanh linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm và các thành viên trong đoàn đã đến nắm tay phu nhân Ngô Thị Mận và gia quyến, chia sẻ sự mất mát.

Ảnh: Phạm Hải

7h10

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTQ Việt Nam TPHCM và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghỉ hưu tại TPHCM, nguyên lãnh đạo thành phố do đồng chí Nguyễn Văn Nên – Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

7h00:

Đại tá Nguyễn Trung Tâm, Chính ủy Đoàn Nghi lễ Quân đội thông báo đến giờ tổ chức lễ Quốc tang; trân trọng mời lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến ổn định vị trị để bắt đầu lễ viếng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Trưởng Ban tổ chức lễ tang đọc thông cáo đặc biệt tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Ảnh: Phạm Hải

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương, sinh ngày 14/4/1944; quê quán xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. Thường trú tại nhà số 5, phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tham gia công tác từ năm 1967; vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19/12/1967. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị các khoá VIII, IX, X, XI, XII, XIII; tham gia Thường trực Bộ Chính trị khoá VIII; Chủ tịch Quốc hội khoá XI, XII; Tổng Bí thư các khoá XI, XII, XIII; Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Bí thư Quân uỷ Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương; Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đại biểu Quốc hội các khoá XI đến khóa XV.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao bệnh nặng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần hồi 13 giờ 38 phút ngày 19/7 (tức ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi.

Gần 60 năm công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Tổng Bí thư mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến.

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đọc danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 35 thành viên do Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Lễ tang. Danh sách Ban Tổ chức Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 27 thành viên do Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm Trưởng Ban.

Ảnh: Phạm Hải

Tại Hội trường Thống Nhất - TPHCM lúc gần 7h, các đoàn đã nghiêm trang, ổn định theo sự sắp xếp của Ban tổ chức Lễ tang.

Trong hàng dài đoàn người tới tiễn biệt Tổng Bí thư lần cuối có màu áo cựu chiến binh, màu áo xanh của Đoàn Thanh niên, áo trắng và khăn quàng đỏ của đoàn học sinh…

Mọi người lặng lẽ chờ tới lượt vào viếng, không gây một chút ồn ào dù nhỏ nhất.

Các đoàn xếp hàng tại Hội trường Thống Nhất, chuẩn bị vào kính viếng. Ảnh: Nguyễn Huế

Ảnh: Nguyễn Huế

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM thắp hương kính viếng Tổng Bí thư.

6h50:

Ban tổ chức Lễ tang thông báo, đã chuẩn bị vòng hoa cho các đoàn vào viếng Tổng Bí thư. Các đoàn đến viếng chủ động in băng đen gắn lên vòng hoa. Nguyện vọng của gia đình Tổng Bí thư xin được miễn phúng điếu, chấp điếu bằng tiền, hoa quả, lễ... của các tổ chức, cá nhân.

Dòng họ Nguyễn Phú vào viếng. Ảnh: Chí Hùng

Phu nhân Tổng Bí thư, bà Ngô Thị Mận đầu quấn khăn tang trước giờ chuẩn bị lễ Quốc tang

Tại TPHCM, các đại biểu, người dân vào Hội trường Thống Nhất chuẩn bị viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ảnh: Nguyễn Huế

Video: Người dân khóc thương chờ vào viếng Tổng Bí thư.

6h30:

Ảnh: Phạm Hải

Tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, chiếc xe Toyota Crown BKS 80B-2089 từng phục vụ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hàng chục năm cũng được đưa đến.

Chiếc xe này đã gắn bó với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi ông là Bí thư Thành ủy Hà Nội cho tới khi ông giữ trọng trách Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Tổng Bí thư.

Chiếc xe đã gắn bó bền bỉ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suốt hành trình đến với người dân, hướng về cơ sở của ông. Đây là chiếc xe đặc biệt, ghi đậm dấu ấn phong cách nhà lãnh đạo Nguyễn Phú Trọng: giản dị, khiêm nhường, vì nước vì dân.

Ảnh: Phạm Hải

Tại chốt ngã tư Nguyễn Công Trứ - Lò Đúc được bố trí 4 máy quét 2 bên chốt để người dân vào viếng quét căn cước gắn chip.

6h00:

Tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tá Nguyễn Dự Long, Phó Tham mưu trưởng Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, ngay sau khi có thông cáo đặc biệt, tiếp nhận các chỉ thị của cấp trên, cán bộ chiến sĩ đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, đặc biệt là xây dựng kế hoạch tổ chức lễ Quốc tang, lễ treo cờ rủ.

Đơn vị đã chuẩn bị cờ Tổ quốc, dải băng tang, kiểm tra lại thông số kỹ thuật vận hành cột cờ, động tác của đội tiêu binh danh dự; phối hợp hiệp đồng với các bộ phận trong Ban quản lý Lăng và Bộ Tư lệnh.

Trung tá Long chia sẻ, sự ra đi của Tổng Bí thư là mất mát to lớn. Mỗi cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh luôn bày tỏ niềm tiếc thương Tổng Bí thư, tri ân những giá trị to lớn của Tổng Bí thư đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, cống hiến cho đất nước, cho dân tộc.

Các cán bộ chiến sĩ trong Bộ Tư lệnh quyết tâm, phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện nghi thức, nghi lễ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình sao cho trang nghiêm, trang trọng nhất để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đúng 6h00, tại Quảng trường Ba Đình, nghi thức treo cờ rủ được bắt đầu. Quốc kỳ được thắt lại bằng băng vải đen và treo ở độ cao 2/3 chiều cao của cột cờ. Cờ rủ Quốc tang là nghi thức treo cờ Tổ quốc ở vị trí thấp hơn so với vị trí bình thường để thể hiện sự tôn kính và thương tiếc đối những người có công lao to lớn với đất nước.

Video: Lễ thượng cờ rủ ở Quảng trường Ba Đình sáng 25/7

Nghi lễ treo cờ rủ cũng được tiến hành ở các cơ quan, công sở cả nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trong hai ngày 25 và 26/7.

Nghi lễ treo cờ rủ tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Đinh Tùng

Treo cờ rủ lúc 6h tại đảo Trường Sa. Ảnh: Bộ tư lệnh Hải quân

Trong nhà tang lễ, linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ở trung tâm đại sảnh, phủ quốc kỳ. Phía sau linh cữu có di ảnh cùng dòng chữ "Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam".

Ngoài sân nhà tang lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến Tổng Bí thư có mặt từ sớm để chuẩn bị bắt đầu buổi lễ.

Tại khu vực sân đình làng Lại Đà (sát cạnh nhà văn hoá - nơi tổ chức lễ viếng), người dân đã xếp hàng trật tự, chờ vào viếng.

Người dân tập trung tại thôn Lại Đà chờ viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Quang Phong

5h30:

Sáng 25/7, sau những ngày mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 2, thời tiết Hà Nội đã quang đãng, dịu mát hơn.

Tại các tuyến phố hướng về khu vực Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, các lực lượng phục vụ lễ tang có mặt để thực hiện nhiệm vụ như Cảnh vệ, Công an, CSGT... chuẩn bị hỗ trợ đảm bảo trật tự lễ viếng.

Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hải

Ngoài sân nhà tang lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến Tổng Bí thư có mặt từ sớm để chuẩn bị bắt đầu buổi lễ. Ảnh: Chí Hùng

Ảnh: Chí Hùng

Trước lễ viếng hơn 1 giờ, các tuyến phố quanh nhà tang lễ được rào chắn, cấm xe qua lại. Lực lượng bảo vệ an ninh chia làm nhiều vòng túc trực bên trong và bên ngoài nhà tang lễ.

Video: Tăng cường kiểm soát an ninh trước lễ Quốc tang