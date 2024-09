Tuyến bài: Đảng bộ Công ty Yến sào Khánh Hòa học tập, làm theo lời Bác

“Ai cũng có thể học Bác, học Bác từ những điều nhỏ nhất” - đó là phương châm của tất cả cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Lời Bác dạy là “kim chỉ nam” cho mọi cán bộ, đảng viên

Tư tưởng đạo đức của Bác đã từng bước đi sâu vào đời sống tinh thần của người lao động, trở thành “kim chỉ nam” cho hành động, việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên. Suốt thời gian qua với những cách làm sáng tạo, khoa học, sát với thực tiễn doanh nghiệp, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa trong toàn công ty đưa Yến sào Khánh Hòa ngày càng đổi thay.

Là Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa với gần 5.400 lao động, bà Trịnh Thị Hồng Vân tiếp nối các thế hệ lãnh đạo đi trước đưa ra nhiều ý tưởng nghiên cứu khoa học, tạo ra các dòng sản phẩm bổ dưỡng với tiêu chí nâng cao sức khỏe cộng đồng trong nước và chinh phục thị trường quốc tế. Bà luôn thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, tự nhủ phải nỗ lực hết mình vì công việc chung của tập thể, đặt lợi ích của tập thể, của người lao động lên trên hết, trước hết.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa khen thưởng các cá nhân có thành tích tốt trong công tác bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024

Trong 5 năm liên tiếp, bà cùng các thành viên nghiên cứu thành công và bảo vệ xuất sắc nhiều đề tài như: “Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm dịch chiết cô đặc giàu hoạt tính chống oxy hóa từ Yến sào Khánh Hòa”, “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm từ dịch chiết Yến sào Khánh Hòa”, “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất Yến sào thiên nhiên Khánh Hòa”. Từ đó, công ty đã cho ra đời thêm hơn 20 dòng sản phẩm bổ dưỡng mang thương hiệu Sanvinest, nâng số dòng sản phẩm của Yến sào Khánh Hòa lên 60. Mỗi bước đi, mỗi quyết sách của bà đều hướng đến mục tiêu lớn lao, đó là phát triển ngành nghề yến sào vươn tầm cao mới.

Hội thảo khoa học phát triển các dòng sản phẩm mới tinh chất yến sào Khánh Hòa Sanvinest

Nhớ lời Bác dạy “luôn luôn cầu tiến bộ”, gương mẫu, giản dị, hết lòng vì công việc chung, bà Vân không chỉ mạnh mẽ, quyết đoán trong công việc kinh doanh xuất khẩu, mà còn thành công khi hết lòng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Bà cùng Đảng ủy, HĐTV, Ban TGĐ Công ty luôn nâng cao chất lượng đời sống cho người lao động. Công ty đảm bảo các chế độ, chính sách, lương, thưởng, thu nhập bình quân người lao động đạt 14 triệu đồng/tháng. Tại các nhà máy còn có nhà ăn ca phục vụ 3 ca sản xuất với công suất 300-400 suất ăn/lần, chất lượng bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, còn có nhà nghỉ giữa ca với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt; phòng massage thư giãn; sân bóng đá mini, sân bóng chuyền và lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân lao động luyện tập, vui chơi giải trí sau những giờ lao động.

Hay là anh Nguyễn Huy Thảo - Giám đốc phụ trách thị trường Tây Nguyên. Anh luôn mong ước mang giá trị bổ dưỡng của Yến sào Khánh Hòa đến với người dân nơi đây. Khắc ghi lời Bác “khó khăn nào cũng vượt qua...”, không ngại khó, ngại khổ, theo gương Bác là tâm niệm giúp anh Thảo không nản lòng. Anh cùng nhân viên kinh doanh đến từng tỉnh ở Tây nguyên để khảo sát, nắm bắt thị hiếu, hiểu rõ hơn về nhu cầu của người dân. Khởi nguồn bằng nỗ lực và tình yêu với mảnh đất, con người nơi đại ngàn xanh thẳm, anh cùng tập thể thị trường Tây Nguyên đã đưa Yến sào Khánh Hòa phủ rộng 5 tỉnh miền núi, giúp đơn vị luôn luôn vượt kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Huy Thảo - Giám đốc phụ trách thị trường Tây Nguyên, Công ty Yến sào Khánh Hoà họp triển khai kế hoạch kinh doanh 2024

Với sự tiên phong của đội ngũ đảng viên Công ty Yến sào Khánh Hòa, đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, có những việc làm cụ thể, thiết thực đóng góp vào mục tiêu phát triển ngành nghề yến sào vươn tầm cao mới.

Tấm gương Bác là phương châm sống và làm việc

Ông Nguyễn Sỹ Ninh là người có thâm niên 34 năm trong công tác quản lý, bảo vệ các đảo yến. Ông đã kiêm qua nhiều vị trị từ Đảo phó, Đảo trưởng, Đội trưởng Đội Quản lý bảo vệ, Phó Ban Chỉ huy Thường trực Lực lượng bảo vệ, rồi bây giờ là Trưởng phòng Quản lý bảo vệ Công ty Yến sào Khánh Hòa. Ông thuộc từng bụi cây, kẽ đá nơi đảo xa, am hiểu tận tường tính nết loài chim. Ông Ninh tâm niệm, dù ở bất cứ đâu, hoàn cảnh nào, cuộc đời và lối sống giản dị của Bác đều cho chúng ta những bài học đáng quý. Đối với ông, bài học đầu tiên học được từ Bác là tình yêu lao động, Bác Hồ đã từng dạy: “Đối với mình - Phải siêng năng, không được lười biếng, ai lười biếng không làm được việc”. Ông cùng lực lượng bảo vệ đảo luôn thường trực 24/7 canh gác từng hang đảo yến, tuần tra bảo vệ an toàn cho loài chim yến.

Ông Nguyễn Sỹ Ninh - Trưởng phòng Quản lý bảo vệ Công ty Yến sào Khánh Hoà tập huấn bảo vệ an ninh quốc phòng cho lực lượng bảo vệ

Để tạo điều kiện phát triển bền vững quần thể đàn chim yến và hang đảo yến, lực lượng bảo vệ đảo trong nhiều năm qua đã thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật di đàn, nhân đàn chim yến, cứu hộ chim yến non qua ấp nở nhân tạo, phát triển các hang đảo yến mới. Đồng thời, áp dụng các biện pháp làm mái che hang yến, lưới giảm áp lực sóng, kè chắn sóng, làm lại mặt bằng lòng hang nhằm tạo điều kiện tối ưu cho chim yến sinh sống và làm tổ. Ở một số đảo, bảo vệ còn giăng lưới dưới chân hang để hứng tổ chim yến rơi, chắt chiu từng mẩu yến. Họ tạm xa gia đình, chẳng ngại gian khổ, sóng gió, nắng mưa nơi đảo xa để phát triển, bảo tồn hang đảo yến. Lực lượng tự vệ được ví như “dũng sĩ”, “bà đỡ” của loài chim yến, có công rất lớn trong việc góp phần bảo vệ, tăng trưởng đàn yến, sản lượng yến sào, nhất là góp phần bảo vệ an ninh tuyến biển đảo Khánh Hòa.

Lực lượng bảo vệ đảo Công ty Yến sào Khánh Hoà thực hiện tuần tra các đảo yến

Với phương châm: “Phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên tuyến biển, đảo”, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc luôn quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, chủ trương tuyển chọn các đồng chí từ lực lượng bảo vệ chuyên trách, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, sức khỏe, tâm huyết, gắn bó xây dựng đơn vị để kết nạp vào lực lượng tự vệ biển, tiến hành bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự, võ thuật… nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng ủy Công ty luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trong Lực lượng tự vệ và bảo vệ chuyên trách Công ty, có kế hoạch tạo nguồn, phát triển đảng viên đảm bảo số lượng và chất lượng. Cán bộ đảng viên trong lực lượng tự vệ và bảo vệ chuyên trách luôn phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, làm nòng cốt trong phong trào thi đua quyết thắng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động tham mưu đề xuất với Lãnh đạo Công ty về công tác tổ chức, biên chế, bố trí nhân sự và phương án bảo vệ tại các đơn vị; tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng, các đồn biên phòng, dân quân các xã phường thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các địa bàn thuộc Công ty quản lý.

Dù là việc to hay việc nhỏ, bất cứ ai cũng có thể học Bác. Tinh thần ấy đã góp phần làm nên con người Yến sào Khánh Hòa bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách, hướng đến giá trị vì lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững.

(Nguồn: Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa)