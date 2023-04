Ngày 11/4, tờ Kukmin Ilbo của Hàn Quốc đưa tin, nam diễn viên Yoo Ah In bị tố thường xuyên xuất hiện tại các câu lạc bộ ở Itaewon vào tháng 10 năm ngoái. Đặc biệt, người quen của Yoo Ah In gồm người mẫu và phát thanh viên cũng thường được bắt gặp tại đây.

Yoo Ah In

Yoo Ah In và nhóm bạn của mình bị nghi ngờ sử dụng ma túy tại các câu lạc bộ và quán bar ở Itaewon. Người cung cấp tin cho hay, nhóm của Yoo Ah In thường bắt đầu buổi tối với một bữa tiệc ở Lounge Bar “A” vào tối thứ 7 hàng tuần. Sau đó, họ sẽ di chuyển đến hai câu lạc bộ Club “B” và Club “C” để vui chơi.

Được biết, nhóm của Yoo Ah In đã đặt bàn trong cùng tại Club “B” làm bàn riêng với tên của một thành viên trong nhóm. Chiếc bàn này được đặt ở góc và có ánh sáng khá tối khiến người ngoài khó có thể nhìn thấy những hoạt động của nhóm Yoo Ah In.

Hành vi của nhóm Yoo Ah In khá đáng ngờ. Mùi bốc ra từ bàn của họ khác với mùi thuốc lá thông thường và “nhóm của Yoo Ah In không gọi nhiều rượu nhưng kỳ lạ là họ trông giống như đang phê pha sau khi ra ngoài”, một nhân viên của câu lạc bộ cho hay. Vì những hành động đáng ngờ này, quản lý của Club “B” đã nghi ngờ nhóm của Yoo Ah In có sử dụng ma túy ngay cả trước khi nam diễn viên bị cảnh sát điều tra.

Yoo Ah In cùng nhóm bạn của mình hay ghé thăm các câu lạc bộ ở Itaewon.

Sau thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon, nhóm của Yoo Ah In đã tạm dừng đến các câu lạc bộ ở đây một thời gian ngắn. Tuy nhiên, họ đã bắt đầu quay lại các quán bar và câu lạc bộ quen của mình vào cuối năm 2022. Khi cảnh sát bắt đầu điều tra về hành vi sử dụng chất cấm của Yoo Ah In, nam diễn viên này mới dừng ghé thăm Itaewon.

Ảnh đế xứ Hàn bị buộc tội sử dụng 4 loại ma túy, bao gồm cần sa, propofol, cocaine và ketamine. Sau khi thừa nhận cáo buộc của phía cảnh sát, nam diễn viên Yoo Ah In đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ về hành động của mình.

Yoo Ah In tự tay hủy hoại sự nghiệp của mình với bê bối dùng chất cấm.

Trước khi bị điều tra, Yoo Ah In được xem là ngôi sao sáng trong làng điện ảnh Hàn Quốc với hai lần được vinh danh là "Nam diễn viên xuất sắc" tại lễ trao giải Rồng Xanh. Những bộ phim làm nên tên tuổi của ảnh đế trẻ nhất Hàn Quốc có thể kể đến như: Chuyện tình ở Sungkyungwan, Bi kịch triều đại, Alive… Tuy nhiên, với bê bối chất cấm nghiêm trọng, sự nghiệp của Yoo Ah In đang đứng trên bờ vực sụp đổ khi hàng loạt nhãn hàng quay lưng và các dự án điện ảnh lần lượt bị hủy bỏ.