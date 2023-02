Sau khi càn quét rạp chiếu toàn cầu với bom tấn tỷ đô Avatar 2, Zoe Saldana trở lại màn ảnh mùa hè này trong phần 3 của phim siêu anh hùng Vệ binh dải ngân hà 3.

Zoe Saldana là diễn viên đầu tiên trong lịch sử đóng 4 phim lọt top doanh thu cao nhất mọi thời: Avatar (2,92 tỷ USD), Avengers: Endgame (2,79 tỷ USD), Avatar: The Way of Water (2,21 tỷ USD) và Avengers: Infinity War (2,05 tỷ USD). Đó là chưa kể 2 phần đầu của Vệ binh dải ngân hà mà Zoe Saldana góp mặt hiện có tổng doanh thu lên tới 1,63 tỷ USD.

Nhan sắc thực của nữ diễn viên Zoe Saldana.

Nữ diễn viên sinh năm 1978 thường xuyên góp mặt trong các dự án lớn và xuất hiện trong những tạo hình nhân vật vô cùng ấn tượng. Nổi bật nhất là Neytiri trong Avatar và Gamora trong Vệ binh dải ngân hà với hai màu xanh khác hẳn nhau. Sắp tới, Zoe Saldana tiếp tục trở lại màn ảnh trong phần 3 Vệ binh dải ngân hà (Guardians of the Galaxy Vol. 3).

Trailer mở đầu với lời dẫn truyện của Star-Lord/Peter Quill (Chris Pratt) về hành trình thành lập ra nhóm Guardians of the Galaxy cũng như mối tình với Gamora (Zoe Saldana). Sau khi nhân vật hy sinh trong Avengers: Infinity War (2018), phiên bản năm 2014 đã du hành thời gian cùng Thanos (Josh Brolin) và quyết định ở lại dòng thời gian hiện tại.

Zoe Saldana trong 'Avatar 2'

Sau quá trình tìm kiếm gian nan, họ lại gặp nhau trong một tình huống oái oăm nào đó. Tiếc thay, đây không phải phiên bản Gamora từng vào sinh ra tử và yêu Peter say đắm mà vẫn là một sát thủ máu lạnh từng phục vụ dưới trướng Thanos năm xưa. Phản diện High Evolutionary (Chukwudi Iwuji) cũng chính thức lộ diện và hé lộ âm mưu tạo ra một xã hội tiên tiến hơn.

Với khả năng thao túng mã gen và sự tiến hóa, gã chính là người đã tra tấn và biến Rocket Raccoon (Bradley Cooper) thành một sinh vật lai tạp như hiện tại.

...và trong 'Vệ binh dải ngân hà 3'.

Vệ binh dải ngân hà 3 sẽ công chiếu toàn cầu ngày 5/5.

Quỳnh An