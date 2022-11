100 cảnh sát kiểm tra quán bar, phát hiện 25 nam nữ dương tính với ma túy

Theo đó, vào khoảng 0h20’ ngày 24/11, lực lượng phối hợp với gần 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình, Công an TP Đồng Hới và Công an phường Nam Lý tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh “7 Bar Station” tại đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 4, phường Nam Lý, TP Đồng Hới.

Hiện trường kiểm tra tại cơ sở kinh doanh “7 Bar Station” - Ảnh: Công an cung cấp

Thời điểm kiểm tra, quán bar trên có khoảng 100 nam, nữ đang nghe nhạc, sử dụng rượu bia. Khi phát hiện công an, nhiều đối tượng bỏ chạy ra ngoài nhưng đều bị chặn lại.

Xét nghiệm nhanh số người đang có mặt tại quán bar, lực lượng Công an đã phát hiện 25 đối tượng dương tính với chất ma túy; đồng thời thu giữ nhiều đồ vật, dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Những nam, nữ thanh niên dương tính với chất ma túy - Ảnh: CAQB

Ngoài ra, lực lượng Công an TP Đồng Hới đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở về các hành vi, như: kinh doanh hàng hóa (rượu, bia, thuốc dùng để hút shisha) không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 208 triệu đồng…

Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, làm rõ các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hải Sâm