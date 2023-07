Vinh dự xuất hiện ở vị trí đầu tiên là vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh. Wanderlust nhận định: "Dù không phải cấu trúc núi đá vôi trên biển duy nhất của Việt Nam nhưng không nơi nào trên thế giới có quy mô ấn tượng hơn vịnh Hạ Long. Với khoảng 1.600 núi đá vôi hiên ngang giữa vùng biển của vịnh Bắc Bộ, vịnh Hạ Long giống như nơi hội tụ của hàng nghìn hòn đảo lưu trú của những loài chim biển bản địa".

Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1994. Ảnh: Wanderlust

Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1994. Hai mươi năm sau, nơi đây gần như không thay đổi gì ngoài việc ngày càng có nhiều khách du lịch ghé thăm hơn. Quá trình xói mòn diễn ra chậm cũng tạo nên những hang động ẩn cùng những mái vòm ấn tượng. Wanderlust gợi ý du khách có thể chèo thuyền kayak để có trải nghiệm chân thực và dễ dàng ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ ở đây.

Đại diện thứ hai của Việt Nam có mặt trong danh sách này là Hội An (Quảng Nam). Theo đó, Hội An được UNESCO công nhận một phần là nhờ việc giữ gìn được sự yên bình so với những ồn ào nơi phố thị trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Hội An được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1999. Ảnh: Wanderlust

Trong quá khứ, Hội An từng là một thị trấn cảng thịnh vượng và là nơi sinh sống của các thương nhân từ khắp châu Á cho đến khi sông Thu Bồn được bồi lắp khoảng 200 năm trước và các thương nhân chuyển đến nơi khác.

Những gợi nhớ về quá khứ đa văn hóa của Hội An hiện diện rất nhiều trong các tòa nhà kiểu Pháp, khu phố người Hoa và cây cầu có mái che kiểu Nhật trang nhã. Ảnh hưởng của Trung Quốc đặc biệt có thể nhìn thấy trong các hội quán trên khu vực phố cổ.

Cuối cùng là vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Với 885 km vuông rừng nguyên sinh và một số đỉnh núi đá vôi lâu đời nhất ở châu Á, không có gì ngạc nhiên khi vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng xuất hiện trong danh sách này.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 2003. Ảnh: Wanderlust

Nơi đây đã được UNESCO công nhận từ rất lâu trước khi Sơn Đoòng, một hang động dài 5km lớn đến mức có thể nhét cả một tòa nhà chọc trời vào bên trong, nổi tiếng toàn thế giới.

Ngày càng có nhiều hang động được tìm thấy ở đây, trong đó phải kể tới hang Va, nơi vừa chính thức mở cửa đón khách du lịch. Du khách cũng có thể ghé thăm động Thiên Đường hay chèo thuyền kayak ngược dòng để vào hang Tối.

Ngoài ra, trong danh sách lần này của Wanderlust còn có những địa danh khác như vườn bách thảo Singapore, Luông Pha Băng (Lào), vườn quốc gia Gunung Mulu (Malaysia), Sukhothai (Thái Lan), đền Preah Vihear (Campuchia), vườn quốc gia Komodo (Indonesia), công viên tự nhiên Tubbataha Reefs (Philippines)...

Theo Wanderlust